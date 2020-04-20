بعد تأجيلها بسبب "كورونا".. صحيفة اسبانية تكشف موعد مباراة برشلونة ونابولي

تخطط إدارة نادي ريال مدريد إلى عقد صفقة كبيرة لتقوية خط دفاع فريقه الكروي، وسط أنباء احتمال إنهاء العقد مع مدافعه سيرغيو راموس، البالغ من العمر 34 سنة.

وحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية، يشغل خط دفاع ريال مدريد، بال مسؤولي النادي، وكذلك الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان، حيث يرى الجميع أنه يحتاج إلى تدعيم فوري.

وحسب مصادر الصحيفة في النادي، فإن كل من الثنائي دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيغ الألماني، وماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس، هما الاسمين اللذين يرغب فيهما النادي لتعزيز دفاعاته.

وأوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا، تقول الصحيفة، انه خيار حظي بموافقة زيدان، حيث يتميز بالقوة، وهو واحد من المدافعين المتألقين في البوندسليغا، ولهذا السبب ليس ريال مدريد وحده هو من يتتبع مساره والذي يرتبط بعقد مع لايبزيغ حتى صيف 2021.

أما بالنسبة لماتياس دي ليخت، البالغ 20 عامًا، فقد انتقل إلى يوفنتوس مطلع هذا الموسم، لكن عامه الأول لم يكن على قدر التوفعات، وذلك بسبب الإصابات وعدم الاستمرارية.

وطيلة السنوات الأخيرة، يعتمد ريال مدريد على ثنائي سيرغيو راموس ورافائيل فاران، حيث شاركا في تحقيق بطولات للنادي.

لكن مع تقدم عمر راموس (34 عاما) سيكون الريال بحاجة إلى شريك لفاران بنفس القوة.