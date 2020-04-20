بعد تأجيلها بسبب "كورونا".. صحيفة اسبانية تكشف موعد مباراة برشلونة ونابولي

كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، الموعد الجديد لمباراة برشلونة الإسباني، مع ضيفه نابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وستقام المباراة على ملعب كامب نو، يوم 8 أغسطس، بدون حضور الجمهور، بحسب معلومات لصحيفة "سبورت" الإسبانية.
وكان من المقرر أن تقام هذه المباراة يوم 18 مارس الماضي، إلا انه تم تأجيلها بسبب توقف مباريات كرة القدم، الناجم عن تفشي فيروس كورونا في أوروبا ومختلف دول العالم.
ومباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب نابولي "سان باولو"، يوم 25 فبراير الماضي، إنتهت بتعادل الفريقين، بنتيجة 1-1.
وفي سياق متصل، نشرت الصحيفة الإسبانية ذاتها، جدولا افتراضيا تقول إنه "الأنسب " لاستكمال البطولة الأوروبية.
واقترحت هذه المواعيد خلال شهر أغسطس، وفقا للآتي :
ذهاب دور ربع النهائي : 11 و 12 أغسطس.
إياب دور ربع النهائي: 14 و 15 أغسطس.
ذهاب نصف النهائي: 18 و 19 أغسطس.
إياب نصف النهائي: 21 و 22 أغسطس.
النهائي: 29 أغسطس (اسطنبول)