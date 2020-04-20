رياضة

بعد تأجيلها بسبب "كورونا".. صحيفة اسبانية تكشف موعد مباراة برشلونة ونابولي

20 أبريل 2020
كان من المقرر أن تقام هذه المباراة يوم 18 مارس الماضي
كان من المقرر أن تقام هذه المباراة يوم 18 مارس الماضي

كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، الموعد الجديد لمباراة برشلونة الإسباني، مع ضيفه نابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة على ملعب كامب نو، يوم 8 أغسطس، بدون حضور الجمهور، بحسب معلومات لصحيفة "سبورت" الإسبانية. 

وكان من المقرر أن تقام هذه المباراة يوم 18 مارس الماضي، إلا انه تم تأجيلها بسبب توقف مباريات كرة القدم، الناجم عن تفشي فيروس كورونا في أوروبا ومختلف دول العالم. 

ومباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب نابولي "سان باولو"، يوم 25 فبراير الماضي، إنتهت بتعادل الفريقين، بنتيجة 1-1.

وفي سياق متصل، نشرت الصحيفة الإسبانية ذاتها، جدولا افتراضيا تقول إنه "الأنسب " لاستكمال البطولة الأوروبية. 

واقترحت هذه المواعيد خلال شهر أغسطس، وفقا للآتي : 

ذهاب دور ربع النهائي : 11 و 12 أغسطس. 

إياب دور ربع النهائي:  14 و 15 أغسطس.

ذهاب نصف النهائي: 18 و 19 أغسطس.

إياب نصف النهائي:  21 و 22 أغسطس.

النهائي:  29 أغسطس (اسطنبول) 

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رياضة

بعد تأجيلها بسبب "كورونا".. صحيفة اسبانية تكشف موعد مباراة برشلونة ونابولي

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رياضة

بحثا عن بديل راموس.. الريال يخطط لصفقة تقوية خطه الدفاعي 

19 أبريل 2020
أوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا خيار حظي بموافقة زيدان
أوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا خيار حظي بموافقة زيدان

تخطط إدارة نادي ريال مدريد إلى عقد صفقة كبيرة لتقوية خط دفاع فريقه الكروي، وسط أنباء احتمال إنهاء العقد مع مدافعه سيرغيو راموس، البالغ من العمر 34 سنة. 

وحسب صحيفة "إل موندو ديبورتيفو" الرياضية الإسبانية، يشغل خط دفاع ريال مدريد، بال مسؤولي النادي، وكذلك الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان، حيث يرى الجميع أنه يحتاج إلى تدعيم فوري.

وحسب مصادر الصحيفة في النادي، فإن كل من الثنائي دايوت أوباميكانو، لاعب لايبزيغ الألماني، وماتياس دي ليخت لاعب يوفنتوس، هما الاسمين اللذين يرغب فيهما النادي لتعزيز دفاعاته. 

وأوباميكانو البالغ من العمر 21 عامًا، تقول الصحيفة، انه خيار حظي بموافقة زيدان، حيث يتميز بالقوة، وهو واحد من المدافعين المتألقين في البوندسليغا، ولهذا السبب ليس ريال مدريد وحده هو من يتتبع مساره والذي يرتبط بعقد مع لايبزيغ حتى صيف 2021.

أما بالنسبة لماتياس دي ليخت، البالغ 20 عامًا، فقد انتقل إلى يوفنتوس مطلع هذا الموسم، لكن عامه الأول لم يكن على قدر التوفعات، وذلك بسبب الإصابات وعدم الاستمرارية.

وطيلة السنوات الأخيرة، يعتمد ريال مدريد على  ثنائي سيرغيو راموس ورافائيل فاران، حيث شاركا في تحقيق بطولات للنادي.

لكن مع تقدم عمر راموس (34 عاما) سيكون الريال بحاجة إلى شريك لفاران بنفس القوة. 