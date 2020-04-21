الصين تخطط لخفض رواتب لاعبي أنديتها نسبة 30%

اقترح الاتحاد الصيني لكرة القدم، على الأندية تقليص رواتب لاعبيها ومدربيها بنسبة 30%، لتخفيض النفقات بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء.

واشارت صحيفة "الشعب" الصينية، إلى ان الاتحاد الصيني ينتظر رد أندية دوري النخبة والدرجتين الثانية والثالثة.

وكان من المتوقع أن ينطلق الدوري الصيني في 22 فبراير، بيد أن تفشي الوباء في وسط الصين في ديسمبر الماضي فرض تعليقه إلى أجل غير مسمى.

وقالت الصحيفة التي تديرها الحكومة :"بعد جمع الآراء ومراجعتها، سيقدم الاتحاد الصيني لكرة القدم تقريره إلى الاتحاد الدولي (فيفا) وباقي الاطراف المعنية"، مضيفة "من المفهوم ان هدف الاتحاد الصيني، لا يتضمن اللاعبين الشبان والموظفين العاديين أصحاب الرواتب المنخفضة".

وكانت رابطة الدوري الصيني قد جذبت في السنوات الأخيرة لاعبين ومدربين أجانب من خلال عروض مالية مغرية.

ويعد البرازيلي أوسكار، لاعب وسط شنغهاي سيبغ، من بين اللاعبين الأعلى راتبا في العالم بتقاضيه أجرا سنويا يقدر بـ27 مليون دولار ا أميركي.

وأصبح تحفيض الرواتب حديث الساعة في عالم الرياضة، بسبب التحديات المالية الهائلة التي تواجهها الاندية جراء "كوفيد-19" والذي أدى إلى تعليق جميع المنافسات الرياضية.

ولم يعلن بعد عن موعد محدد لإطلاق الدوري الصيني، لكن بعض التقارير تشير إلى نهاية يونيو أو مطلع تموز.