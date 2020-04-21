رياضة

الصين تخطط لخفض رواتب لاعبي أنديتها نسبة 30%

21 أبريل 2020
يرتقب عودة الدوري الصيني في متم يونيو المقبل
يرتقب عودة الدوري الصيني في متم يونيو المقبل

اقترح الاتحاد الصيني لكرة القدم، على الأندية تقليص رواتب لاعبيها ومدربيها بنسبة 30%، لتخفيض النفقات بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، بحسب ما ذكرت وسائل إعلام رسمية، الثلاثاء.

واشارت صحيفة "الشعب" الصينية، إلى ان الاتحاد الصيني ينتظر رد أندية دوري النخبة والدرجتين الثانية والثالثة.

وكان من المتوقع أن ينطلق الدوري الصيني في 22 فبراير، بيد أن تفشي الوباء في وسط الصين في ديسمبر الماضي فرض تعليقه إلى أجل غير مسمى.

وقالت الصحيفة التي تديرها الحكومة :"بعد جمع الآراء ومراجعتها، سيقدم الاتحاد الصيني لكرة القدم تقريره إلى الاتحاد الدولي (فيفا) وباقي الاطراف المعنية"، مضيفة "من المفهوم ان هدف الاتحاد الصيني، لا يتضمن اللاعبين الشبان والموظفين العاديين أصحاب الرواتب المنخفضة".

وكانت رابطة الدوري الصيني قد جذبت في السنوات الأخيرة لاعبين ومدربين أجانب من خلال عروض مالية مغرية.

ويعد البرازيلي أوسكار، لاعب وسط شنغهاي سيبغ، من بين اللاعبين الأعلى راتبا في العالم بتقاضيه أجرا سنويا يقدر بـ27 مليون دولار ا أميركي.

وأصبح تحفيض الرواتب حديث الساعة في عالم الرياضة، بسبب التحديات المالية الهائلة التي تواجهها الاندية جراء "كوفيد-19" والذي أدى إلى تعليق جميع المنافسات الرياضية.

ولم يعلن بعد عن موعد محدد لإطلاق الدوري الصيني، لكن بعض التقارير تشير إلى نهاية يونيو أو مطلع تموز.

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الصين تخطط لخفض رواتب لاعبي أنديتها نسبة 30%

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رياضة

بعد تأجيلها بسبب "كورونا".. صحيفة اسبانية تكشف موعد مباراة برشلونة ونابولي

20 أبريل 2020
كان من المقرر أن تقام هذه المباراة يوم 18 مارس الماضي
كان من المقرر أن تقام هذه المباراة يوم 18 مارس الماضي

كشف الإتحاد الأوروبي لكرة القدم، الموعد الجديد لمباراة برشلونة الإسباني، مع ضيفه نابولي الإيطالي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وستقام المباراة على ملعب كامب نو، يوم 8 أغسطس، بدون حضور الجمهور، بحسب معلومات لصحيفة "سبورت" الإسبانية. 

وكان من المقرر أن تقام هذه المباراة يوم 18 مارس الماضي، إلا انه تم تأجيلها بسبب توقف مباريات كرة القدم، الناجم عن تفشي فيروس كورونا في أوروبا ومختلف دول العالم. 

ومباراة الذهاب التي أقيمت في ملعب نابولي "سان باولو"، يوم 25 فبراير الماضي، إنتهت بتعادل الفريقين، بنتيجة 1-1.

وفي سياق متصل، نشرت الصحيفة الإسبانية ذاتها، جدولا افتراضيا تقول إنه "الأنسب " لاستكمال البطولة الأوروبية. 

واقترحت هذه المواعيد خلال شهر أغسطس، وفقا للآتي : 

ذهاب دور ربع النهائي : 11 و 12 أغسطس. 

إياب دور ربع النهائي:  14 و 15 أغسطس.

ذهاب نصف النهائي: 18 و 19 أغسطس.

إياب نصف النهائي:  21 و 22 أغسطس.

النهائي:  29 أغسطس (اسطنبول) 