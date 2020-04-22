رياضة

الكشف عن تفاصيل ظهور أعراض كورونا على 23 لاعبا في إنتر ميلان

22 أبريل 2020
لاعبو إنتر ميلان يحتفلون بالفوز
لاعبو إنتر ميلان يحتفلون بالفوز

كشف مهاجم منتخب بلجيكا روميلو لوكاكو أن 23 لاعبا في صفوف فريقه إنتر ميلان الإيطالي عانوا في يناير الماضي من عوارض مشابهة لتلك المرافقة للإصابة بفيروس كورونا المستجد، لاسيما السعال وارتفاع الحرارة، من دون ان يجزم إصابتهم بوباء "كوفيد-19".

وجاء كلام لوكاكو في مقابلة مساء الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي أجرتها معه مقدمة البرامج كات كيرهوفس، زوجه مواطنه دريس مرتنز مهاجم نابولي.

وأوضح المهاجم الدولي "حصلنا على أسبوع إجازة في (أواخر) ديسمبر، ثم عدنا إلى العمل (في يناير)، وأقسم بأن 23 لاعبا من أصل 25 كانوا يعانون من المرض".

وأضاف "هذه ليست مزحة. في 26 كانون يناير كنا نواجه فريق كالياري وبعد حوالى 25 دقيقة لم يتمكن أحد مدافعينا من إكمال المباراة (خرج المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار في الدقيقة 17  لشعوره بالانزعاج). الجميع كان يسعل وحرارته مرتفعة. عندما كنت اقوم بالتحمية شعرت بأن حرارة جسمي أعلى من العادة، وانا لم أعان من حرارة مرتفعة منذ سنوات".

وتابع لوكاكو، أفضل هداف في تاريخ منتخب بلجيكا مع 52 هدفا في المباريات الدولية، "بعد المباراة كان ثمة عشاء مع أشخاص مدعوين من شركة بوما (للتجهيزات الرياضية)، لكنني شكرتهم وتوجهت إلى النوم مباشرة، في تلك الفترة لم نخضع لأي فحص بخصوص +كوفيد-19+ وبالتالي لا ندري ما إذا كان هذا الأمر يتعلق بهذا المرض أم لا".

وتعد إيطاليا من أكثر الدول تأثرا بوباء "كوفيد-19" على صعيد الوفيات، والتي سجلت نحو 25 ألفا فيها حتى الثلاثاء. 

وفرضت السلطات اجراءات إغلاق تامة منذ التاسع من مارس شملت مختلف الأحداث الرياضية، بما فيها دوري كرة القدم. 

وأعلن رئيس الوزراء جوزيبي كونتي انه سيكشف "قبل نهاية الأسبوع" خطته لخروج البلاد تدريجا من العزلة المطلقة التي ينتهي موعدها المبدئي في الثالث من مايو.

 
 

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رياضة

تقرير: "بي إن سبورت" تضغط على رئاسة الدوري الإنكليزي لمنع استحواذ السعودية على نيوكاسل

22 أبريل 2020
بن سلمان يقترب من شراء نادي نيوكاسل بـ370 مليون دولار
بن سلمان يقترب من شراء نادي نيوكاسل بـ370 مليون دولار

تحاول قناة "بي إن سبورت" (beIN Sports) الضغط على رابطة الدوري الإنكليزي لمنع صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

ودعت القناة المملوكة للحكومة القطرية، وأكبر شريك للكرة الإنكليزية في الخارج، رابطة الدوري إلى وقف هذه الصفقة.

وكانت تقارير صحفية أفادت أن صندوق الاستثمار السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان أصبح على وشك شراء 80% من حصة النادي مقابل 300 مليون جنية إسترليني (370 مليون دولار).

وأكدت القناة في الخطاب التي أرسلته إلى ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز والأندية الـ20 التي تشارك في البطولة، أن استحواذ السعودية على نيوكاسل يهدد ازدهار الدوري في المستقبل.

وأشارت القناة إلى أن الحكومة السعودية شاركت في قرصنة بث مباريات الدوري الإنكليزي من خلال قناة "beoutQ" التي كانت تبث عبر القمر الصناعي السعودي "عربسات".

وكانت القناة القطرية فشلت مرارا وتكراراً في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الحكومة السعودية المالك للقمر الصناعي بسبب هذه القرصنة.

وقال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "beIN Sports" في رسالته: "السماح للسعودية بالحصول على حصة مسيطرة على أحد الأندية الرئيسية في الدوري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر يمثل خطرا مباشراً على المصالح التجارية للدوري والأندية الأعضاء وشركاء البث وكرة القدم بشكل عام".

وذكرت تقارير صحفية إنكليزية أنه من المقرر أن يتم التوقيع على الصفقة خلال الأسابيع الثلاث المقبلة، وأن يصبح سامي الرميان محافظ صندوق الاستثمارات السعودي، رئيساً للنادي.

يذكر أن قناة "beIN Sports" كانت قد وقعت عقد بث حصري لمباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في منطقة الشرق لمدة 3 مواسم بقيمة 500 مليون جنية إسترليني (616 مليون دولار).