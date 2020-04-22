الميركاتو الصيفي.. أحد نجوم "إنتر ميلان" على جدول صفقات برشلونة والريال

أصدر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا)، الثلاثاء، "توصية صلبة" من أجل استكمال المسابقات المحلية والبطولات القارية، التي توقفت بسبب فيروس كورونا المستجد، لكن من دون أن يحدد جدولا زمنيا لاستئنافها.

جاء ذلك خلال اجتماع، عبر تقنية الاتصال بالفيديو، ضم ممثلين عن الأعضاء الـ55 في الاتحاد الأوروبي، الذي بدا مصمما على استكمال مسابقاته الكروية.

وقال الاتحاد القاري في بيان إن "هناك مروحة من الخيارات تتعلق بالروزنامة"، ولا سيما التي تطال البطولات المحلية والأوروبية للأندية، تم تقديمها إلى الاتحادات القارية.

وأشارت تقارير صحفية في الأيام الأخيرة إلى رغبة الاتحاد القاري باستكمال الدوريات المحلية في مطلع الصيف، واستكمال مسابقة دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) خلال شهر أغسطس.

وتوقف النشاط الكروي في القارة العجوز منذ منتصف مارس بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وأضاف البيان أن "ثمة توصية صلبة لإنهاء بطولات الدرجة الأولى ومسابقات الكأس المحلية (...) لكن هناك بعض الحالات الخاصة التي سيتم درسها عندما يتم التوصل إلى تصور فيما يتعلق بالمشاركة في المسابقات الأوروبية بالنسبة للبطولات الملغاة" في تلميح إلى بطولة بلجيكا التي قد لا تستأنف نشاطها.

وكان الاتحاد البلجيكي لكرة القدم أعلن أواخر مارس رفع توصية بايقاف الدوري المحلي نهائيا، فتعرض لانتقادات من قبل الاتحاد القاري، الذي اعتبر أن "من المبكر وغير المبرر" اتخاذ أي قرار بوقف أي بطولة محلية، مهددا باستبعاد الأندية البلجيكية من المشاركة في المسابقات القارية الموسم المقبل.

وأعرب رئيس الاتحاد الأوروبي، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، في رسالة بعثها إلى الاتحادات القارية بعد توصية الاتحاد البلجيكي، عن "ثقته" في ما يتعلق باستئناف النشاط الكروي "في الأشهر القادمة".

عودة وراء أبواب موصدة

وتعتزم دول عدة استئناف النشاط في بطولاتها المحلية وراء أبواب موصدة، من أجل إنقاذ إيرادات النقل التلفزيوني، وبينها ألمانيا، حيث تجتمع رابطة الدوري الخميس مع ممثلي 36 ناديا من الدرجتين الأولى والثانية، أملا في الحصول على الضوء الأخضر من الحكومة لمعاودة النشاط اعتبارا من مايو.

وتأمل رابطة الدوري الألماني في حال استئناف اللعب، أن تتمكن من إنهاء الموسم بحلول 30 يونيو، للحصول على الدفعات المتبقية من حقوق البث التلفزيوني والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليون يورو.

كما أعلنت رابطة الدوري الإيطالي الثلاثاء أن جميع الأندية أعربت عن موافقتها لاستئناف المنافسات وأكدت، من خلال تصويت بالإجماع للأندية الـ20 المشاركة، نيتها إكمال الموسم الرياضي 2019-2020.

وأوضحت الرابطة أن استئناف الدوري لن يحصل إلا "إذا سمحت الحكومة به، مع الاحترام الكامل لمعايير حماية الصحة والسلامة".

ورأى تشيفيرين أن استئناف المنافسات سيكون خطوة مهمة نحو العودة إلى الحياة الطبيعية وتجنب الخسائر المالية الفادحة للبطولات.

وقال تشيفيرين في مقابلة مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية، الاثنين، "أعتقد أن هناك خيارات يمكن أن تسمح لنا باستئناف الدوريات ومسابقات الكأس واستكمالها".

وأضاف "قد يتعين علينا أن نستأنف المباريات بدون جمهور، لكن الأهم هو أن تلعب المباريات".

وكان الاتحاد الأوروبي اتخذ قرارا غير مسبوق منذ 60 عاما، عندما قرر تأجيل نهائيات كأس أوروبا 2020 إلى صيف العام المقبل، كما قامت الهيئة الأوروبية التي تتخذ من نيون السويسرية مقرا لها، تعليق مسابقاتها "حتى إشعار آخر".

وتوقفت منافسات مسابقتي دوري الأبطال والدوري الأوروبي (يوروبا ليغ) عند دور ثمن النهائي، فيما توقفت منافسات دوري الأبطال للسيدات عند ربع النهائي.

وفي هذا الإطار، كشف رئيس نادي ليون الفرنسي جان ميشال أولاس ونائب رئيس الرابطة الأوروبية للأندية في تصريح لصحيفة "لو بروغريه" الخميس الماضي، عن أن "قرار الاتحاد الأوروبي هو إقامة مسابقاته في الفترة من 3 إلى 29 أغسطس".

