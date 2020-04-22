رياضة

تقرير: "بي إن سبورت" تضغط على رئاسة الدوري الإنكليزي لمنع استحواذ السعودية على نيوكاسل

22 أبريل 2020
بن سلمان يقترب من شراء نادي نيوكاسل بـ370 مليون دولار
بن سلمان يقترب من شراء نادي نيوكاسل بـ370 مليون دولار

تحاول قناة "بي إن سبورت" (beIN Sports) الضغط على رابطة الدوري الإنكليزي لمنع صفقة استحواذ صندوق الاستثمارات السعودي على نادي نيوكاسل وفقاً لصحيفة "ديلي ميل".

ودعت القناة المملوكة للحكومة القطرية، وأكبر شريك للكرة الإنكليزية في الخارج، رابطة الدوري إلى وقف هذه الصفقة.

وكانت تقارير صحفية أفادت أن صندوق الاستثمار السعودي برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان أصبح على وشك شراء 80% من حصة النادي مقابل 300 مليون جنية إسترليني (370 مليون دولار).

وأكدت القناة في الخطاب التي أرسلته إلى ريتشارد ماسترز، الرئيس التنفيذي للدوري الممتاز والأندية الـ20 التي تشارك في البطولة، أن استحواذ السعودية على نيوكاسل يهدد ازدهار الدوري في المستقبل.

وأشارت القناة إلى أن الحكومة السعودية شاركت في قرصنة بث مباريات الدوري الإنكليزي من خلال قناة "beoutQ" التي كانت تبث عبر القمر الصناعي السعودي "عربسات".

وكانت القناة القطرية فشلت مرارا وتكراراً في اتخاذ أي إجراءات قانونية ضد الحكومة السعودية المالك للقمر الصناعي بسبب هذه القرصنة.

وقال يوسف العبيدلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "beIN Sports" في رسالته: "السماح للسعودية بالحصول على حصة مسيطرة على أحد الأندية الرئيسية في الدوري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر يمثل خطرا مباشراً على المصالح التجارية للدوري والأندية الأعضاء وشركاء البث وكرة القدم بشكل عام".

وذكرت تقارير صحفية إنكليزية أنه من المقرر أن يتم التوقيع على الصفقة خلال الأسابيع الثلاث المقبلة، وأن يصبح سامي الرميان محافظ صندوق الاستثمارات السعودي، رئيساً للنادي.

يذكر أن قناة "beIN Sports" كانت قد وقعت عقد بث حصري لمباريات الدوري الإنكليزي الممتاز في منطقة الشرق لمدة 3 مواسم بقيمة 500 مليون جنية إسترليني (616 مليون دولار).

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أزمة كورونا

ماراثون برلين لن يقام في موعده بسبب كورونا

22 أبريل 2020
يحظى ماراثون برلين بكثير من الاهتمام في العاصمة الألمانية
يحظى ماراثون برلين بكثير من الاهتمام في العاصمة الألمانية

قال منظمو ماراثون برلين، الأربعاء، إن السباق لن يقام في موعده في سبتمبر المقبل، بعدما حظرت ألمانيا التجمعات العامة التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص حتى 24 أكتوبر بسبب وباء كوفيد-19.

ولم يحدد المنظمون ما إذا كان السباق، الذي شهد تسجيل آخر سبعة أرقام قياسية عالمية في ماراثون الرجال، سيؤجل أو يلغى بالكامل.

وقال المنظمون في بيان "علمنا من مؤتمر صحفي لمجلس الشيوخ في برلين يوم 21 أبريل، أنه ووفقا لسياسة الاحتواء المحلية فإن كل الفعاليات التي تضم أكثر من خمسة آلاف شخص لن يسمح بها حتى 24 أكتوبر".

وأضاف "هذا ينطبق على العديد من فعالياتنا لكنه ينطبق خصوصا على ماراثون برلين الذي لا يمكن إقامته في موعده في 26 و27 سبتمبر".

وسجلت ألمانيا حتى الآن أكثر من 148 ألف إصابة بفيروس كورونا المستجد، توفي منهم أكثر من 5 آلاف شخص، فيما فرضت الدولة الأوربية إجراءات إغلاق وحد من التجول في محاولة لاحتواء المرض.

وتأجل ماراثون لندن، الذي كان من المقرر إقامته يوم الأحد الماضي، إلى الرابع من أكتوبر المقبل بسبب الفيروس الذي أصاب ما يزيد عن 2.5 مليون شخص حول العالم وأودى بحياة أكثر من 177 ألف شخص.