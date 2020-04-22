رياضة

جناح يوفنتوس يفضِّل ديبالا على رونالدو

23 أبريل 2020
قال كوستا إن "أفضل لاعب في يوفنتوس، هو باولو ديبالا. ثم بالطبع هناك رونالدو".
قال كوستا إن "أفضل لاعب في يوفنتوس، هو باولو ديبالا. ثم بالطبع هناك رونالدو".

صرح الجناح البرازيلي دوغلاس كوستا بأن المهاجم الأرجنتيني باولو ديبالا هو أفضل لاعب موجود حاليا في فريقه يوفنتوس الإيطالي، الذي يضم أفضل لاعب في العالم لخمس مرات، البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وفي حوار مباشر مع متابعيه على "إنستغرام"، قال كوستا إن "أفضل لاعب في يوفنتوس، هو باولو ديبالا. ثم بالطبع هناك رونالدو".

وقبل إصابته بفيروس كورونا المستجد مع شريكته، قدم ديبالا موسما جيدا مع "السيدة العجوز"، فسجل 7 أهداف و5 تمريرات حاسمة في 24 مباراة في "سيري أ"، و3 أهداف و3 تمريرات حاسمة في 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا.

وفي المقابل، يتصدر رونالدو (35 عاما) ترتيب هدافي يوفنتوس ضمن الدوري مع 21 هدفا، ليحتل حامل اللقب صدارة الترتيب أمام لاتسيو، قبل تعليق المنافسات الشهر الماضي بسبب فيروس كورونا المستجد.

وبعد قدوم رونالدو من ريال مدريد الإسباني، تقلص حجم مشاركات كوستا (29 عاما)، لاعب بايرن ميونيخ الألماني السابق، في التشكيلة الأساسية للمدرب ماوريسيو ساري.

ويحمل ديبالا (26 عاما) ألوان "بيانكونيري" منذ 2015 وأحرز معه لقب الدوري المحلي أربع مرات متتالية.
 

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قال كوستا إن "أفضل لاعب في يوفنتوس، هو باولو ديبالا. ثم بالطبع هناك رونالدو".
رياضة

جناح يوفنتوس يفضِّل ديبالا على رونالدو

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قطر

قضية الفساد بحقوق البث.. القضاء السويسري يرفض طلبا للقطري الخليفي

22 أبريل 2020
يلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة "في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم
يلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة "في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم

رفض القضاء السويسري الأربعاء طلبا  لتنحي ثلاثة أعضاء من مكتب المدعي العام الفيدرالي، تقدم به ناصر الخليفي، رئيس مجموعة "بي إن" الإعلامية القطرية ونادي باريس سان جرمان الفرنسي، المتهم في قضية فساد تتعلق بمنح حقوق بث تلفزيوني لنهائيات كأس العالم.

وأعلنت المحكمة الجنائية الفدرالية، أن محكمة الشكاوى رفضت طلب التنحي الذي تقدم به الخليفي ضد اثنين من المدعين العامين الفدراليين ومساعدة مدعي عام فيدرالي.

وخلُصت المحكمة في حكم أصدرته في 24 مارس إلى أن "طلب التنحي مرفوض".

وأوضحت أن الخليفي طلب تنحي الأعضاء الثلاثة، معتبرا على وجه الخصوص أن "جلسة 6 ديسمبر 2019 لم تعطه الوقت الكافي لمقاربة جميع النقاط التي أرادها".

كما انتقد أيضا الادعاء العام لـ "عدم تعيين خبير قضائي مستقل ومحايد مختص بالمنافسة في سوق الحقوق المعنية بالإجراءات الجنائية" ورأى أن "أدلة التبرئة التي قدمها الدفاع تلقائيا لم يتم أخذها في الاعتبار".

وتجاهلت محكمة الشكاوى هذه الاتهامات، مشيرة على وجه الخصوص إلى أن "مقدم الطلب وفريق الدفاع أتيحت لهما الفرصة للرد على الحقائق والانتقادات التي وجهت له".

ويلاحق الخليفي من قبل النيابة العامة "في سياق منح حقوق بث تلفزيونية لبطولتي كأس العالم وكأس القارات لكرة القدم". في المقابل، توصل المسؤول القطري إلى اتفاق ودّي مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) الذي سحب شكواه المتعلقة بالفساد ضده.

ويتهم القضاء الأمين العام السابق للفيفا الفرنسي جيروم فالك في القضية نفسها بـ"قبول الرشى، والفساد المستتر، وسوء الادارة الجزائية المشددة وتزوير الوثائق".

فيما اتُهم الخليفي ورجل ثالث يعمل في قطاع الحقوق الرياضية لم تتم تسميته، بـ"التحريض على سوء الادارة الجزائية المشددة".كما اتهم الرجل الثالث بـ"الرشوة".

ووفقا لمكتب المدعي العام السويسري، استخدم  فالك، اليد اليمنى لرئيس الفيفا السابق السويسري جوزيف بلاتر، نفوذه بين عامي 2013 و2015، للتأثير على منح حقوق إعلامية في ايطاليا واليونان لنسخ عدة من كأس العالم وكأس القارات بين عامي 2018 و2030. كما اشار إلى أن فالك حصل على استحقاقات لا مبرر لها من اثنان من المدعى عليهما.

ويعد الخليفي من أبرز الوجوه الرياضية القطرية عالميا. وهو عدا عن كونه يتبوأ منصب رئيس مجلس ادارة مجموعة "بي ان"، ورئاسة سان جرمان المملوك من هيئة قطر للاستثمارات الرياضية منذ العام 2011. يعرف عنه أيضا قربه من أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ويتولى أيضا رئاسة اتحاد كرة المضرب في بلاده.