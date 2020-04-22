رياضة

خفض الأجور في "سان جيرمان".. الخليفي متخوف من استمرار الأزمة 

22 أبريل 2020
طالب لاعبي النادي بتحمل مسؤوليتهم
طالب لاعبي النادي بتحمل مسؤوليتهم

دعا رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي، الثلاثاء، لاعبي النادي إلى تقديم مزيد من التضحية، في ظل مفاوضات مع نجومه للاتفاق على آلية لخفض أجورهم في هذه المرحلة جراء تفشي فيروس كورونا. 

وقال رجل الأعمال القطري المالك للنادي الفرنسي، في مقابلة نشرتها "RMC Sport": "أتوقع منهم أن يبذلوا جهدًا من أجل ناديهم. إنهم يعرفون مسؤولياتهم". 

وهذا التصريح، قالت صحيفة "باريسيان" الفرنسية، إنه يقصد به دعوة ضمنية للاعبي الفريق من أجل تحمل المسؤولية التي تقتضيها الفترة الراهنة لاقتطاع نسبة من أجورهم، لكن "يبدو أن الأمر يلقى تحفظا من قبل نجومه"، بحسب الصحيفة. 

وكتبت الصحيفة إنه كان بإمكانه أن يقول: "كل شيء على ما يرام، فالمفاوضات تتحرك في الاتجاه الصحيح، لكنه لم يقل ذلك". 

ويعتبر لاعبو النادي في مرحلة "بطالة مؤقتة" منذ بداية أبريل، بعد حصولهم على كامل رواتبهم في مارس الماضي.

وتستمر مفاوضات خفض الأجور داخل جميع الأندية الأوروبية، وفقا للإطار الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بيد أن فريق "سان جيرمان"، لم يتخذ حتى اليوم قرارا بخفض أجور لاعبيه رسميا. 

وطالب الخليفي اللاعبين بأن يواصلوا التدريب خلال فترة الحجر الصحي "وأن يكونوا مستعدين لاستئناف المسابقة عند إعادة افتتاحها".

أعرب الخليفي عن تخوفه من استمرار الأزمة، قائلا الوضع الحالي "قد تكون له عواقب وخيمة على النادي، بالنظر إلى الأجور العالية للاعبي وموظفي النادي"، متمنيا أن تنتهي الأزمة ويعود اللاعبون إلى أدائهم في البطولة. 

وتأتي مفاوضات الأندية لخفض أجور لاعبيها في سياق الاتفاق الذي توصلت إليه رابطة اللاعبين المحترفين في فرنسا مع وزارة الاقتصاد والمالية، بشأن تخفيض أجور اللاعبين في الدوري الفرنسي، بعد توقف النشاط الكروي بسبب أزمة كورونا. 

ونص الاتفاق على أن تخفيض الأجور للاعبي الدوري الفرنسي سيختلف نسبته باختلاف الأجر الذي يتقاضاه اللاعب. 

وأشار إلى أن اللاعبين الذين يتقاضون شهريا مبلغا يتراوح بين 10 آلاف يورو وحتى 20 آلف، سيتم خصم نسبة 20% من أجورهم، بينما الذين يتقاضون شهريا ما يتراوح بين 20 ألف وحتى 50 سيخفض أجرهم بنسبة 30 %.

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طالب لاعبي النادي بتحمل مسؤوليتهم
رياضة

خفض الأجور في "سان جيرمان".. الخليفي متخوف من استمرار الأزمة 

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رياضة

الميركاتو الصيفي.. أحد نجوم "إنتر ميلان" على جدول صفقات برشلونة والريال

22 أبريل 2020
مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط إنتر ميلان البالغ من العمر 27 عامًا
مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط إنتر ميلان البالغ من العمر 27 عامًا

في جديد الصفقات المنتظرة للميركاتو الصيفي (سوق الانتقالات)، يضع عمالقة الليغا الأوروبية، ريال مدريد وبرشلونة، على جدول صفقاتهم، ضم أحد نجوم إنتر ميلان الإيطالي. 

وبحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، سيكون مارسيلو بروزوفيتش لاعب خط وسط إنتر ميلان، البالغ من العمر 27 عامًا، على جدول أعمال ناديي ريال مدريد وبرشلونة في الصيف.

وسيكون أيضا النجم الكرواتي مطلوبًا في بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان.

ولعب بروزوفيتش، في الموسمين الأخيرين، جميع مباريات إنتر ميلان الأربع أمام برشلونة في مرحلتي المجموعات الأخيرة من دوري أبطال أوروبا. 

ويعد ثاني لاعب من النيراتزوري يرصده برشلونة للتعاقد معه بعد لاوتارو مارتينيز.

وأصبح لاعبًا أساسيًا في تشكيلة المدرب أنطونيو كونتي داخل الأنتر ميلان، بسبب قوته البدنية في خط الوسط، بالإضافة تقنيته، حيث سجل ثلاثة أهداف في 23 مباراة في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

وجدير بالذكر، أن عقد بروزوفيتش، سينتهي في عام 2022 مع إنتر ميلان، لذلك يمكن للنادي الإيطالي أن يعتبر أن هذا الصيف هو الوقت المناسب لكسب ربح مالي في حال بيع النجم الكرواتي. 

وكان بروزوفيتش مع إنتر ميلان لمدة ستة مواسم، بعد اللعب في دينامو زغرب الكرواتي.