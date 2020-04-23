رياضة

أزويل يثير زوبعة في بيت أرسنال بسبب الرواتب

23 أبريل 2020
لاعب أرسنال مسعود أوزيل
لاعب أرسنال مسعود أوزيل

قال لاعب نادي أستون فيلا السابق، دارين بينت، إن نادي أرسنال لديه "ثعبان" في غرفة تبديل الملابس، في إشارة إلى مصدر تسريب خبر رفض مسعود أوزيل تخفيض أجره الشهري لتخفيف العبء على النادي في ظل أزمة وباء كورونا المستجد.

بينت، دافع بشدة عن أوزيل، بعد هجوم لاذع طال اللاعب الألماني ذي الأصول التركية إثر موقفه من تخفيض راتبه.

ويعتقد أن أوزيل (31 سنة) لاعب خط الوسط، هو واحد من ثلاثة لاعبين رفضوا اقتراح النادي خصم 12.5 في المئة من رواتبهم.

ووصف بنت الانتقادات الموجهة إلى أوزيل بأنها "مقززة"، وقال "سأجري مكالمات هاتفية لمعرفة من الذي سرب القصة، لأنه إذا كان هناك ثلاثة رفضوا خفض الأجور فلا يجب أن يكون الوحيد الذي يتم تسميته".

والثلاثاء، كشفت تقارير صحفية في العاصمة البريطانية لندن، أن لاعب أرسنال مسعود أوزيل رفض قرار النادي تخفيض رواتب اللاعبين للذين يوافقون على ذلك.

الإعلامي البريطاني بيرس مورغان انتقد بشدة قرار أوزيل، وهاجمه أمام ملايين المشاهدين في برنامج صباح الخير يا إنكلترا.

ويرى أنصار أوزيل، الذي يعد أغلى لاعب في النادي، أنه لاعب استثنائي ولا يوجد داع للهجوم عليه، إذ من حقه الموافقة على التخفيض أو الرفض "بما أن ذلك ضمن بنود العقد الذي يربطه بالنادي" على حد تعبير أحد المعلقين.

آخرون رأوا في قرار مسعود أوزيل ردة فعل "طبيعية" على تهميشه بعدما تضامن مع مسلمي الأويغور قبل أشهر ضد الاضطهاد الصيني.

وكتب أوزيل في 17 ديسمبر الماضي باللغة التركية "القرآن يتم إحراقه. المساجد يتم إغلاقها. المدارس الإسلامية يتم منعها. علماء الدين يقتلون واحدا تلو الآخر، الإخوة يتم إرسالهم إلى المعسكرات".

وأضاف "المسلمون صامتون، صوتهم ليس مسموعا"، وذلك على صورة خلفيتها مساحة زرقاء عليها الهلال والنجمة، وهو ما يعتبره الانفصاليون الأويغور علما لـ "تركمنستان الشرقية".

ودفعت تغريدة أوزيل بالقناة الرسمية الصينية "سي سي تي في" إلى إلغاء بث مباراة أرسنال ومانشستر سيتي ضمن الدوري الإنكليزي الممتاز في كرة القدم.

وفي أول ردة فعل له بعد تغريدة أوزيل، سارع النادي للنأي بنفسه عن لاعبه وكتب بيانا جاء فيه "فيما يخص التعليقات التي أدلى بها مسعود أوزيل على وسائل التواصل الاجتماعي، يجب على أرسنال أن يدلي ببيان واضح لأن المحتوى المنشور هو رأي أوزيل الشخصي، وكفريق كرة قدم، يلتزم أرسنال بعدم إشراك نفسه في السياسة".

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أزويل يثير زوبعة في بيت أرسنال بسبب الرواتب

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بسبب جائحة "كورونا".. تقنية "الفار" قد لا تستخدم في "شامبيونزليغ" 

23 أبريل 2020
يرتقب أن يحسم قرار استخدام التقنية الخميس
يرتقب أن يحسم قرار استخدام التقنية الخميس

يعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على مشروع قرار يقضي بإلغاء تقنية "الفار" في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد استئنافها في أغسطس، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر لـصحيفة "موندو ديبورتيفو"، الإسبانية، الأربعاء. 

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أنه سيتم عقد اجتماع الخميس في اليويفا، افتراضيا عبر الفيديو، لمناقشة تفاصيل استكمال بطولة دوري الأبطال، كما سيتم أيضا مناقشة إلغاء تقنية الفار.

والسبب في إمكانية عدم اعتمادها، يعود إلى ضرورة "التباعد الاجتماعي" في ظل جائحة كورونا داخل أروقة إدارة الملاعب، وهذا ما لا يمكن توفيره في غرفة تقنية إعادة الفيديو التي يتواجد بها الحكام خلف الشاشات في مساحة ضيقة.

وأكدت مصادر الصحيفة الإسبانية، أن اليويفا يفكر في إمكانية تطبيق تقنية تقنية إعادة الفيديو من خلال الشاشات الكبيرة المعلقة في المدرجات، لكن هذا الحل "ربما لا يكون دقيقاً بالقدر الكافي".

وتوقفت بطولة دوري أبطال أوروبا قبل انتهاء دور ثمن النهائي الذي تبقى فيه 4 مباريات لم تلعب بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وحدد اليويفا الجدول الجديد لاستكمال البطولة، وسيكون في شهر أغسطس بعد انتهاء الدوريات الأوروبية. 