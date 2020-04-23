رياضة

بسبب جائحة "كورونا".. تقنية "الفار" قد لا تستخدم في "شامبيونزليغ" 

23 أبريل 2020
يرتقب أن يحسم قرار استخدام التقنية الخميس
يرتقب أن يحسم قرار استخدام التقنية الخميس

يعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على مشروع قرار يقضي بإلغاء تقنية "الفار" في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد استئنافها في أغسطس، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر لـصحيفة "موندو ديبورتيفو"، الإسبانية، الأربعاء. 

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أنه سيتم عقد اجتماع الخميس في اليويفا، افتراضيا عبر الفيديو، لمناقشة تفاصيل استكمال بطولة دوري الأبطال، كما سيتم أيضا مناقشة إلغاء تقنية الفار.

والسبب في إمكانية عدم اعتمادها، يعود إلى ضرورة "التباعد الاجتماعي" في ظل جائحة كورونا داخل أروقة إدارة الملاعب، وهذا ما لا يمكن توفيره في غرفة تقنية إعادة الفيديو التي يتواجد بها الحكام خلف الشاشات في مساحة ضيقة.

وأكدت مصادر الصحيفة الإسبانية، أن اليويفا يفكر في إمكانية تطبيق تقنية تقنية إعادة الفيديو من خلال الشاشات الكبيرة المعلقة في المدرجات، لكن هذا الحل "ربما لا يكون دقيقاً بالقدر الكافي".

وتوقفت بطولة دوري أبطال أوروبا قبل انتهاء دور ثمن النهائي الذي تبقى فيه 4 مباريات لم تلعب بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وحدد اليويفا الجدول الجديد لاستكمال البطولة، وسيكون في شهر أغسطس بعد انتهاء الدوريات الأوروبية. 

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رياضة

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رياضة

روجر فيدرر يطلق نداء لدمج اتحادي تنس المحترفين والمحترفات في كيان واحد

23 أبريل 2020
لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر
لاعب التنس السويسري روجيه فيدرر

دعا روجر فيدرر الأربعاء إلى دمج اتحاد اللاعبين المحترفين مع اتحاد اللاعبات المحترفات في كيان واحد، مع توقف منافسات التنس عالميا بسبب جائحة فيروس كورونا ومعاناة اللاعبين في الدرجات الأدنى.

وتوقف موسم التنس في مارس الماضي بسبب وباء كوفيد-19 وسيستمر هذا الأمر حتى منتصف يوليو على الأقل وسط معاناة كبيرة للاعبي الدرجات الأدنى الذين يعتمدون فقط على مكافآت البطولات لكسب معيشتهم.

وكتب فيدرر الحاصل على 20 لقبا في منافسات فردي الرجال بالبطولات الأربع الكبرى في حسابه على تويتر اليوم الأربعاء "أتساءل فقط.. هل أنا الشخص الوحيد الآن الذي يفكر في أنه حان الوقت لكي يتحد تنس الرجال مع تنس السيدات في كيان واحد؟ أتصور حدوث اندماج بين الكيانين".

وأضاف "لا أتحدث عن دمج البطولات داخل الملعب، لكن دمج الكيانين (اتحاد اللاعبين واتحاد اللاعبات) المسؤولين عن تنظيم بطولات المحترفين للرجال والسيدات".

ويحظى التنس بمتابعة واسعة في جميع أنحاء العالم، لكن إدارته لا تزال مشتتة إذ تدير اللعبة سبع هيئات مختلفة.

وبالإضافة إلى اتحادي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات يدير اللعبة أيضا الاتحاد الدولي للتنس ومجالس إدارة البطولات الأربع الكبرى.

وأضاف اللاعب السويسري البالغ عمره 38 عاما، "من المربك جدا للجماهير وجود أكثر من نظام للتصنيف وشعارات مختلفة ومواقع مختلفة على الإنترنت وفئات مختلفة من البطولات".

"كان من المفترض أن يحدث هذا الدمج منذ فترة طويلة لكن حان الآن وقت التغيير. هذه أوقات صعبة في كل رياضة ويمكن أن نخرج من هذه الأزمة بكيانين ضعيفين أو هيئة واحدة أكثر قوة وكفاءة"، أضاف فيدرر

وردا على مقترح فيدرر، قال أندريا جاودينسي رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في بيان نقلته وكالة رويترز، إن رياضة التنس أمامها "فرصة عظيمة" للوحدة.

وأضاف "التعاون الأخير بين الجهات المسؤولة عن اللعبة زاد إيماني بأن الوحدة في الرياضة هي أفضل سبيل لتعظيم الاستفادة من مواردنا وإمكاناتنا وتقديم أفضل خدمة للجماهير في الملاعب وعبر شاشات التلفزيون ومنصات التواصل".

"ومن هذا المنطلق أرحب بمقترحات اللاعبين، كانت رياضة التنس دائما في الطليعة عندما يتعلق الأمر بالجمع بين الرجال والسيدات في ساحة المنافسة العالمية، إنها واحدة من مصادر قوتنا التي تجعلنا في موقع متميز عن رياضات أخرى".

وتابع "نتطلع لمواصلة التعاون والمناقشات مع اتحاد اللاعبات المحترفات وجميع الأطراف المعنية في قطاعات أخرى من صناعتنا".

ونالت تعليقات فيدرر على مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب العديد من اللاعبين واللاعبات.

وقالت بيلي جين كينغ أسطورة التنس الأميركية التي أسست اتحاد اللاعبات المحترفات عام 1973، على تويتر "أتفق تماما وقد قلت ذلك منذ بداية سبعينيات القرن الماضي. صوت واحد يمثل رياضة الرجال والسيدات معا. كانت هذه رؤيتي للتنس".

وأضافت "انفصال اتحاد اللاعبات المحترفات كان دائما الخيار الثاني. أنا سعيدة أننا جميعا نسير في نفس الاتجاه. دعونا نفعل ذلك".

وساند رفائيل نادال، أحد الثلاثة الكبار في عالم التنس إلى جانب فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش، الفكرة.

وقال نادال الحاصل على 19 لقبا في البطولات الأربع الكبرى عبر تويتر "كما تعلم يا روجر، ومن خلال مناقشاتنا أتفق معك تماما في أن ذلك سيصبح أمرا رائعا للخروج من هذه الأزمة العالمية بكيان واحد يمثل اللاعبين واللاعبات".

وتُعد لعبة التنس مربحة للاعبين الكبار بينما يعاني غالبا من يشارك في مسابقات الدرجات الأدنى من أجل تغطية نفقاتهم في ظل عدم وجود أي إشارات على موعد استئناف النشاط.

ويتعاون اتحاد اللاعبين مع اتحاد اللاعبات والاتحاد الدولي للتنس إلى جانب منظمي البطولات الأربع الكبرى لتدشين صندوق لمساعدة اللاعبين في الدرجات الأدنى والمتأثرين بتوقف المسابقات.

وقال ديوكوفيتش، رئيس مجلس اللاعبين المحترفين، إنه يخشى اعتزال العديد من لاعبي الدرجات الأدنى، ودعا زملاءه المحترفين لمساعدتهم.

وقال رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين مؤخرا إنه من المهم للغاية أن تعمل منظمته بشكل وثيق مع اتحاد المحترفات لمواجهة المنافسة الخارجية.

وأضاف الإيطالي جاودينسي، وهو لاعب سابق دخل قائمة أفضل 20 لاعبا على العالم، "الجزء الأكثر صعوبة في الواقع هو تكاتف جميع الأطراف المعنية. نتنافس مع ألعاب أخرى ومنصات ترفيه أخرى، نحتاج إلى الاستثمار في التكنولوجيا والتعاون بشكل أكبر مع الهيئات الأخرى خاصة اتحاد المحترفات والاتحاد الدولي للتنس والبطولات الأربع الكبرى".