بسبب جائحة "كورونا".. تقنية "الفار" قد لا تستخدم في "شامبيونزليغ" 

يعمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، على مشروع قرار يقضي بإلغاء تقنية "الفار" في بطولة دوري أبطال أوروبا، بعد استئنافها في أغسطس، وذلك بحسب ما ذكرته مصادر لـصحيفة "موندو ديبورتيفو"، الإسبانية، الأربعاء.

وأوضحت الصحيفة في تقريرها، أنه سيتم عقد اجتماع الخميس في اليويفا، افتراضيا عبر الفيديو، لمناقشة تفاصيل استكمال بطولة دوري الأبطال، كما سيتم أيضا مناقشة إلغاء تقنية الفار.

والسبب في إمكانية عدم اعتمادها، يعود إلى ضرورة "التباعد الاجتماعي" في ظل جائحة كورونا داخل أروقة إدارة الملاعب، وهذا ما لا يمكن توفيره في غرفة تقنية إعادة الفيديو التي يتواجد بها الحكام خلف الشاشات في مساحة ضيقة.

وأكدت مصادر الصحيفة الإسبانية، أن اليويفا يفكر في إمكانية تطبيق تقنية تقنية إعادة الفيديو من خلال الشاشات الكبيرة المعلقة في المدرجات، لكن هذا الحل "ربما لا يكون دقيقاً بالقدر الكافي".

وتوقفت بطولة دوري أبطال أوروبا قبل انتهاء دور ثمن النهائي الذي تبقى فيه 4 مباريات لم تلعب بسبب تفشي فيروس كورونا في العالم.

وحدد اليويفا الجدول الجديد لاستكمال البطولة، وسيكون في شهر أغسطس بعد انتهاء الدوريات الأوروبية.