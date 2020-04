روجر فيدرر يطلق نداء لدمج اتحادي تنس المحترفين والمحترفات في كيان واحد

دعا روجر فيدرر الأربعاء إلى دمج اتحاد اللاعبين المحترفين مع اتحاد اللاعبات المحترفات في كيان واحد، مع توقف منافسات التنس عالميا بسبب جائحة فيروس كورونا ومعاناة اللاعبين في الدرجات الأدنى.

وتوقف موسم التنس في مارس الماضي بسبب وباء كوفيد-19 وسيستمر هذا الأمر حتى منتصف يوليو على الأقل وسط معاناة كبيرة للاعبي الدرجات الأدنى الذين يعتمدون فقط على مكافآت البطولات لكسب معيشتهم.

وكتب فيدرر الحاصل على 20 لقبا في منافسات فردي الرجال بالبطولات الأربع الكبرى في حسابه على تويتر اليوم الأربعاء "أتساءل فقط.. هل أنا الشخص الوحيد الآن الذي يفكر في أنه حان الوقت لكي يتحد تنس الرجال مع تنس السيدات في كيان واحد؟ أتصور حدوث اندماج بين الكيانين".

It probably should have happened a long time ago, but maybe now is really the time.

These are tough times in every sport and we can come out of this with 2 weakened bodies or 1 stronger body. https://t.co/30SbbAla5g — Roger Federer (@rogerfederer) April 22, 2020

وأضاف "لا أتحدث عن دمج البطولات داخل الملعب، لكن دمج الكيانين (اتحاد اللاعبين واتحاد اللاعبات) المسؤولين عن تنظيم بطولات المحترفين للرجال والسيدات".

ويحظى التنس بمتابعة واسعة في جميع أنحاء العالم، لكن إدارته لا تزال مشتتة إذ تدير اللعبة سبع هيئات مختلفة.

وبالإضافة إلى اتحادي اللاعبين المحترفين واللاعبات المحترفات يدير اللعبة أيضا الاتحاد الدولي للتنس ومجالس إدارة البطولات الأربع الكبرى.

وأضاف اللاعب السويسري البالغ عمره 38 عاما، "من المربك جدا للجماهير وجود أكثر من نظام للتصنيف وشعارات مختلفة ومواقع مختلفة على الإنترنت وفئات مختلفة من البطولات".

"كان من المفترض أن يحدث هذا الدمج منذ فترة طويلة لكن حان الآن وقت التغيير. هذه أوقات صعبة في كل رياضة ويمكن أن نخرج من هذه الأزمة بكيانين ضعيفين أو هيئة واحدة أكثر قوة وكفاءة"، أضاف فيدرر

وردا على مقترح فيدرر، قال أندريا جاودينسي رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في بيان نقلته وكالة رويترز، إن رياضة التنس أمامها "فرصة عظيمة" للوحدة.

وأضاف "التعاون الأخير بين الجهات المسؤولة عن اللعبة زاد إيماني بأن الوحدة في الرياضة هي أفضل سبيل لتعظيم الاستفادة من مواردنا وإمكاناتنا وتقديم أفضل خدمة للجماهير في الملاعب وعبر شاشات التلفزيون ومنصات التواصل".

"ومن هذا المنطلق أرحب بمقترحات اللاعبين، كانت رياضة التنس دائما في الطليعة عندما يتعلق الأمر بالجمع بين الرجال والسيدات في ساحة المنافسة العالمية، إنها واحدة من مصادر قوتنا التي تجعلنا في موقع متميز عن رياضات أخرى".

وتابع "نتطلع لمواصلة التعاون والمناقشات مع اتحاد اللاعبات المحترفات وجميع الأطراف المعنية في قطاعات أخرى من صناعتنا".

ونالت تعليقات فيدرر على مواقع التواصل الاجتماعي إعجاب العديد من اللاعبين واللاعبات.

وقالت بيلي جين كينغ أسطورة التنس الأميركية التي أسست اتحاد اللاعبات المحترفات عام 1973، على تويتر "أتفق تماما وقد قلت ذلك منذ بداية سبعينيات القرن الماضي. صوت واحد يمثل رياضة الرجال والسيدات معا. كانت هذه رؤيتي للتنس".

وأضافت "انفصال اتحاد اللاعبات المحترفات كان دائما الخيار الثاني. أنا سعيدة أننا جميعا نسير في نفس الاتجاه. دعونا نفعل ذلك".

I agree, and have been saying so since the early 1970s. One voice, women and men together, has long been my vision for tennis.



The WTA on its own was always Plan B.



I’m glad we are on the same page.



Let’s make it happen. #OneVoice https://t.co/FHbQHLiY6v — Billie Jean King (@BillieJeanKing) April 22, 2020

وساند رفائيل نادال، أحد الثلاثة الكبار في عالم التنس إلى جانب فيدرر ونوفاك ديوكوفيتش، الفكرة.

وقال نادال الحاصل على 19 لقبا في البطولات الأربع الكبرى عبر تويتر "كما تعلم يا روجر، ومن خلال مناقشاتنا أتفق معك تماما في أن ذلك سيصبح أمرا رائعا للخروج من هذه الأزمة العالمية بكيان واحد يمثل اللاعبين واللاعبات".

Hey @rogerfederer as you know per our discussions I completely agree that it would be great to get out of this world crisis with the union of men's and women's tennis in one only organisation 🎾👍🏻 https://t.co/fTCfvMiU4G — Rafa Nadal (@RafaelNadal) April 22, 2020

وتُعد لعبة التنس مربحة للاعبين الكبار بينما يعاني غالبا من يشارك في مسابقات الدرجات الأدنى من أجل تغطية نفقاتهم في ظل عدم وجود أي إشارات على موعد استئناف النشاط.

ويتعاون اتحاد اللاعبين مع اتحاد اللاعبات والاتحاد الدولي للتنس إلى جانب منظمي البطولات الأربع الكبرى لتدشين صندوق لمساعدة اللاعبين في الدرجات الأدنى والمتأثرين بتوقف المسابقات.

وقال ديوكوفيتش، رئيس مجلس اللاعبين المحترفين، إنه يخشى اعتزال العديد من لاعبي الدرجات الأدنى، ودعا زملاءه المحترفين لمساعدتهم.

وقال رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين مؤخرا إنه من المهم للغاية أن تعمل منظمته بشكل وثيق مع اتحاد المحترفات لمواجهة المنافسة الخارجية.

وأضاف الإيطالي جاودينسي، وهو لاعب سابق دخل قائمة أفضل 20 لاعبا على العالم، "الجزء الأكثر صعوبة في الواقع هو تكاتف جميع الأطراف المعنية. نتنافس مع ألعاب أخرى ومنصات ترفيه أخرى، نحتاج إلى الاستثمار في التكنولوجيا والتعاون بشكل أكبر مع الهيئات الأخرى خاصة اتحاد المحترفات والاتحاد الدولي للتنس والبطولات الأربع الكبرى".