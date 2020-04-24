رياضة

اتحادات الكرة تعاني من آثار الجائحة.. والفيفا يتدخل

24 أبريل 2020
تعاني الأندية بالتعامل مع أزمة كورونا مع غياب الإيرادات.
تعاني الأندية بالتعامل مع أزمة كورونا مع غياب الإيرادات.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة أنه سيفرج عن 150 مليون دولار للاتحادات الأعضاء كخطوة أولى ضمن خطة إنقاذ للمساعدة في مواجهة التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد 19.

وأضاف الاتحاد أن كل الأعضاء وعددهم 211 سيتسلمون نصف مليون دولار في الأيام المقبلة بجانب أي مستحقات من 2019 و2020 لمقاومة آثار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف نشاط اللعبة.

وتعاني الأندية بالتعامل مع أزمة كورونا مع غياب الإيرادات.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا: "تسبب الوباء في تحديات غير مسبوقة لكل مجتمع كرة القدم ومن واجب الفيفا أن يدعم كل المتضررين".

وبحسب إنفانتينو، فإن "هذا ينطلق من تقديم مساعدات مالية فورية للاتحادات الأعضاء ويعاني الكثير منها من أزمة مالية".

وأضاف "هذه أول خطوة ضمن خطة إنقاذ واسعة النطاق نطورها لمواجهة حالة الطوارئ في مجتمع كرة القدم".

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رياضة

اتحادات الكرة تعاني من آثار الجائحة.. والفيفا يتدخل

رياضة

بعد فضيحة تلاعب بالنتائج في الدوري الإسباني.. أحكام بالسجن على المتورطين

24 أبريل 2020
وجهت اتهامات بالتلاعب بنتائج المباريات إلى تسعة أشخاص.
وجهت اتهامات بالتلاعب بنتائج المباريات إلى تسعة أشخاص.

حكمت محكمة إسبانية الجمعة بالسجن على لاعبَين سابقين في ريال بيتيس وخمسة مسؤولين سابقين في أوساسونا، لإدانتهم بتهم فساد مرتبطة بالتلاعب بنتائج المباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2013-2014.

وبحسب مستندات المحكمة، هذا أول حكم يصدر على علاقة بتلاعب بنتائج المباريات في إسبانيا.

ووجهت اتهامات بالتلاعب بنتائج المباريات إلى تسعة أشخاص تآمروا لمساعدة أوساسونا على تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية عام 2014.

إلا أن الفريق هبط في نهاية المطاف بعدما أنهى الموسم في المركز الثامن عشر (من أصل 20).

واتهمت المحكمة أوساسونا بدفع مبلغ 650 ألف يورو لريال بيتيس، موزعة بين 400 ألف يورو للفوز على بلد الوليد الذي كان يصارع بدوره للبقاء في الدرجة الأولى، و250 ألفا للخسارة أمام أوساسونا، وذلك في المرحلتين الأخيرتين من الموسم.

ونال المدير السابق لأوساسونا أنخل فيسكاي العقوبة الأقسى بالسجن ثمانية أعوام وثمانية أشهر، لإدانته بتهمة الاحتيال الرياضي، اختلاس الاموال والتزوير.

كما تمت إدانة كل من اللاعبَين السابقين في ريال بيتيس، أنطونيو أمايا وتشافي توريس، بتهمة الفساد الرياضي، وعوقبا بالسجن عاما واحدا والحرمان لعامين من مزاولة كرة القدم، إضافة الى غرامة مالية قدرها 900 ألف يورو.

وشملت الإدانات المسؤولين السابقين في أوساسونا ميغيل أرشانكو، خوان أنطونيو باسكوال، خيسوس بيرالتا وسانشو باندريس، والوكيلين في قطاع العقارات كريستينا فالنسيا وألبرت نولا.

وفي موسم 2013-2014، تغلب بيتيس على بلد الوليد بنتيجة 4-3 في المرحلة ما قبل الأخيرة، قبل أن يخسر أمام أوساسونا 2-1 في المرحلة الختامية. إلا أن نتائج المباريات الأخرى أدت إلى هبوط أوساسونا بعدما أنهى الموسم برصيد 39 نقطة، برفقة بلد الوليد صاحب المركز التاسع عشر (38)، وبيتيس الذي كان ضامنا الهبوط، وأنهى الموسم في المركز الأخير (25 نقطة).
 