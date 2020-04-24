رياضة

استدعت سباحا معاقبا.. الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تطالب الصين بتوضيحات

24 أبريل 2020
السباح الصيني سون يانغ
السباح الصيني سون يانغ

أفادت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الجمعة أنها استفسرت من الصين بشأن استدعاء السباح سون يانغ للمشاركة في التمارين الوطنية استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، في مخالفة لعقوبة الإيقاف التي فرضت بحقه في وقت سابق هذا العام.

وورد اسم السباح المتوج بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية، ضمن لائحة المدعوين لخوض التمارين الوطنية تحضيرا لدورة الألعاب المقبلة، قبل أن يعود الاتحاد الصيني ويؤكد التزامه بعقوبة الإيقاف.

وأوقفت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في فبراير الماضي، سون المتوج بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية (400 م و1500 م في 2012 و200 م في 2016)، لمدة ثماني سنوات على خلفية قيامه، مستخدما المطرقة، بتدمير عينة فحص المنشطات الذي خضع له سبتمبر 2018.

وستحول هذه العقوبة التي أبدى سون عزمه على استئنافها، دون مشاركة السباح البالغ من العمر 28 عاما في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، والمقررة في صيف 2021 بعد تأجيل موعدها الأساسي هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وأشارت تقارير صحفية صينية هذا الأسبوع إلى أن اسم سون أدرج ضمن لائحة من السباحين الذين تم استدعاؤهم لخوض التمارين الوطنية التحضيرية للأولمبياد، في الفترة بين الأول من أبريل و30 يونيو، وذلك في مسقط رأسه مقاطعة جيجيانغ.

ونسبت هذه الوثيقة إلى السلطات الرياضية المحلية في المقاطعة، ما دفع الاتحاد الصيني للسباحة إلى إصدار بيان الخميس، يؤكد فيه أن "سون لا يزال تحت العقوبة المفروضة، وإن كان قد تقدم باستئناف" وتابع "لذلك تعتبر الدعوة لاغية".

لكن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أشارت في بيان إلى أنها "تتابع الموضوع مع السلطات المعنية لتحديد الوقائع في هذه المسألة".

وابتعد سون بشكل كبير عن الحيز العام منذ صدور عقوبة إيقافه أواخر فبراير، علما بأنها المرة الثانية التي يعاقب فيها بسبب قضايا منشطات، بعد إيقافه ثلاثة أشهر في العام 2014 بسبب تناول مادة محظورة.

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رياضة

"المباريات الشبح".. الدوري الألماني يحدد موعدا لاستئناف البوندسليغا

23 أبريل 2020
رابطة الدوري الألماني مصممة على انهاء الموسم في 30 يونيو لضمان حصول الأندية على إيرادات من حقوق النقل التلفزيوني
رابطة الدوري الألماني مصممة على انهاء الموسم في 30 يونيو لضمان حصول الأندية على إيرادات من حقوق النقل التلفزيوني

أعلنت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم الخميس أنها مستعدة لاستئناف منافسات البوندسليغا في التاسع من مايو في حال سمحت السلطات بذلك.

وقال رئيس الرابطة كريستيان سيفرت بعد اجتماع مع أندية الدرجة الأولى إن "الدوري بات مستعدا للعودة الشهر المقبل في حال الحصول على الضوء الأخضر من السلطات السياسية".

ويرجح أن تنال هذه الخطوة، الموافقة النهائية خلال اجتماع المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل بمسؤولي مختلف المقاطعات، والمقرر في 30 أبريل.

وشدد سيفيرت في مؤتمر صحافي عبر تقنية الفيديو "الأمر يرجع فقط إلى ما يقرره القادة السياسيون. الدوري الألماني مستعد، بغض النظر عما إذا كان سيُستأنف في التاسع من مايو أو في وقت لاحق."

وفي حال عاود الدوري الألماني نشاطه في التاريخ المحدد ومن دون جمهور بالتأكيد، فانه سيكون أول بطولة كبرى تقوم بذلك تماشيا مع إرادة الاتحاد القاري بإنهاء الدوريات المحلية هذا الموسم.

وقد يفتح هذا الأمر الباب أمام البطولات الأوروبية الكبرى الأخرى في أن تحذو حذو ألمانيا. 

وتوقف الدوري الألماني في 13 مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وعاودت الأندية الـ18 التي تشكل الدرجة الأولى من البوندسليغا تدريباتها في الآونة الأخيرة، لكن بمجموعات صغيرة مع اعتماد قواعد التباعد الاجتماعي وقيود صحية صارمة في أرض الملعب.

وشدد سيفرت الخميس على ضرورة مراعاة الاحتياطات المتعلقة بالنظافة، مع توجه لاختبار اللاعبين بشكل منتظم وسيتم تعيين ضباط النظافة لكل فريق لضمان اتباع الإرشادات.

وعن استكمال الموسم خلف أبواب موصدة بغياب الجمهور، قال سيفرت "المباريات من دون جمهور ليست ما نريده، ولكن يبدو أنها الطريقة الوحيدة الممكنة"، مضيفا "نحاول اتخاذ أفضل الاحتياطات الممكنة من خلال تدابير معينة".

وأشار إلى أن حوالي 200 شخص فقط سيُسمح لهم التواجد في الملعب خلال كل مباراة، بين لاعبين، مدربين، إداريين ووسائل الإعلام.

وتبدو رابطة الدوري "دي أف أل" مصممة على انهاء موسم 2019-2020 في 30 يونيو لضمان حصول الأندية على إيرادات من حقوق النقل التلفزيوني تقدر بـ300 مليون يورو، في ظل تقارير تشير إلى أن 13 ناديا من أصل 36 في الدرجتين الأولى والثانية تواجه خطر الإفلاس.

ولقيت نية الرابطة استئناف الدوري تأييدا سياسيا من قبل ماركوس سويدر، المسؤول المحافظ في مقاطعة بافاريا، وأرمين لاشيت الرئيس المحافظ لشمال الراين-وستفاليا حيث يلعب بشكل خاص بوروسيا دورتموند وبوروسيا مونشنغلادباخ.

وقال سويدر في تصريح للموقع الإلكتروني لصحيفة "بيلد" إن "اللعب أمام الجماهير أمر لا يمكن تصوره على الإطلاق"، مضيفا "ربما قد يكون بإمكاننا اللعب بدون جمهور اعتبارا من التاسع من مايو على أقرب تقدير".

وأشار إلى أن "عطلة نهاية الأسبوع بمشاهدة كرة القدم أفضل كثيرا من دون مشاهدتها".

أما لاشيت فقال للصحيفة ذاتها "نعم، التاسع من مايو هو الموعد المحتمل" لاستئناف اللعب بشرط الحصول على إجماع جميع المناطق الألمانية الستة عشر.

وتعد ألمانيا من أقل دول القارة تأثرا على صعيد الوفيات بسبب "كوفيد-19"، ومن الأكثر اقتدارا على إجراء فحوص كشفه على نطاق واسع. 

وعلى رغم شروعها في التخفيض التدريجي للقيود المفروضة للحد من تفشي الوباء، أبقت السلطات على منع التجمعات العامة حتى 31 أغسطس، ما سيتيح معاودة مباريات كرة القدم لكن من دون جمهور، في ما يطلق عليه تسمية "المباريات الشبح".

وتتبقى تسع مراحل في الدوري الألماني الذي يتصدره بايرن ميونيخ بفارق 4 نقاط عن بوروسيا دورتموند.


 