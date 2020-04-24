رياضة

"دوري الكمامات".. توصية ألمانية للسماح بعودة المباريات 

24 أبريل 2020
وزارة العمل الألمانية أعدت حزمة من التوصيات، تشمل ارتداء اللاعبين كمامات لا تسقط عن وجههم في حال الركض بسرعة
وزارة العمل الألمانية أعدت حزمة من التوصيات، تشمل ارتداء اللاعبين كمامات لا تسقط عن وجههم في حال الركض بسرعة

كشفت تقارير صحافية ألمانية الجمعة أن وزارة العمل أوصت بوضع اللاعبين كمامات طبية على أرض ملاعب كرة القدم، في حال عودة المنافسات كما هو متوقع الشهر المقبل، بعد توقفها لأسابيع بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأبدت رابطة البوندسليغا الخميس استعدادها لمعاودة منافسات الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من التاسع من مايو خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين ومع اعتماد إجراءات صحية صارمة، في حال نيل الضوء الأخضر من السلطات الصحية والسياسية.

وترتبط هذه الخطوة بموافقة نهائية يرجح أن تصدر عن اجتماع بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومسؤولي مختلف المقاطعات المحلية، يعقد الخميس المقبل في برلين.

وفي حال الموافقة على ذلك، ستكون ألمانيا الأولى بين البطولات الوطنية الخمس الكبرى في أوروبا، التي تستأنف مباريات اللعبة بعد توقفها منذ منتصف مارس. 

وتعد ألمانيا من أقل دول القارة تأثرا بـ"كوفيد-19"، وسجلت فيها نحو خمسة آلاف حالة وفاة، وهو رقم منخفض نسبيا مقارنة بدول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وإنكلترا.

وأشارت مجلة "در شبيغل" الألمانية الجمعة إلى أن وزارة العمل أعدت حزمة من التوصيات، تشمل ارتداء اللاعبين "كمامات لا تسقط عن وجههم في حال الركض بسرعة، أو الارتقاء للكرات الرأسية أو الالتحامات المباشرة".

وأضافت الوزارة "في حال سقطت الكمامة، يجب وقف المباراة فورا"، وأنه نظرا لأن هذه الكمامات ستبتل جراء تعرق اللاعبين "يجب استبدالها كل 15 دقيقة كحد أقصى".

لكن طبيب المنتخب الألماني تيم ماير، المشارك في اللجنة الخاصة المكلفة النظر في كيفية استئناف مباريات الدوري المحلي، شكك بإمكانية تطبيق توصية من هذا النوع.

وقال ماير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، "كانت ثمة اقتراحات أيضا بأن على اللاعبين الحفاظ على مسافة فاصلة فيما بينهم لدى اصطفافهم في مواجهة ركلة حرة (...) لكن عند ذلك، ستصبح اللعبة غير أصلية من وجهة نظر المشجعين".

وتابع "لا أعتقد أن أحدا سيقبل أن يتنافس اللاعبون وهم يرتدون كمامات".

وأشارت "در شبيغل" إلى أن من بين التوصيات الأخرى التي تقدمت بها وزارة العمل، الحجر الصحي على كامل أفراد كل فريق من الدوري في فندق، طوال الفترة التي يتطلبها إنهاء مباريات الموسم الحالي.

وتأمل السلطات الكروية الألمانية في التمكن من إنهاء الموسم بحلول نهاية يونيو، علما بأن المنافسات توقفت قبل انطلاق المرحلة 26 (من أصل 34).

وسبق للاعبين أن أبدوا وجهات نظر متفاوتة بشأن فكرة أن يكونوا معزولين عن محيطهم في الفترة المتبقية من الموسم، ففي حين رأى البعض أنه سيكون من الصعب عليهم البقاء بعيدا من عائلاتهم لهذه الفترة، رأى آخرون أن هذا قد يكون الحل الوحيد للتمكن من اتمام الموسم بشكل صحي وآمن.
 

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رياضة

استدعت سباحا معاقبا.. الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات تطالب الصين بتوضيحات

24 أبريل 2020
السباح الصيني سون يانغ
السباح الصيني سون يانغ

أفادت الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات الجمعة أنها استفسرت من الصين بشأن استدعاء السباح سون يانغ للمشاركة في التمارين الوطنية استعدادا لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة، في مخالفة لعقوبة الإيقاف التي فرضت بحقه في وقت سابق هذا العام.

وورد اسم السباح المتوج بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية، ضمن لائحة المدعوين لخوض التمارين الوطنية تحضيرا لدورة الألعاب المقبلة، قبل أن يعود الاتحاد الصيني ويؤكد التزامه بعقوبة الإيقاف.

وأوقفت محكمة التحكيم الرياضي (كاس) في فبراير الماضي، سون المتوج بثلاث ميداليات ذهبية أولمبية (400 م و1500 م في 2012 و200 م في 2016)، لمدة ثماني سنوات على خلفية قيامه، مستخدما المطرقة، بتدمير عينة فحص المنشطات الذي خضع له سبتمبر 2018.

وستحول هذه العقوبة التي أبدى سون عزمه على استئنافها، دون مشاركة السباح البالغ من العمر 28 عاما في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في طوكيو، والمقررة في صيف 2021 بعد تأجيل موعدها الأساسي هذا العام بسبب فيروس كورونا المستجد. 

وأشارت تقارير صحفية صينية هذا الأسبوع إلى أن اسم سون أدرج ضمن لائحة من السباحين الذين تم استدعاؤهم لخوض التمارين الوطنية التحضيرية للأولمبياد، في الفترة بين الأول من أبريل و30 يونيو، وذلك في مسقط رأسه مقاطعة جيجيانغ.

ونسبت هذه الوثيقة إلى السلطات الرياضية المحلية في المقاطعة، ما دفع الاتحاد الصيني للسباحة إلى إصدار بيان الخميس، يؤكد فيه أن "سون لا يزال تحت العقوبة المفروضة، وإن كان قد تقدم باستئناف" وتابع "لذلك تعتبر الدعوة لاغية".

لكن الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات أشارت في بيان إلى أنها "تتابع الموضوع مع السلطات المعنية لتحديد الوقائع في هذه المسألة".

وابتعد سون بشكل كبير عن الحيز العام منذ صدور عقوبة إيقافه أواخر فبراير، علما بأنها المرة الثانية التي يعاقب فيها بسبب قضايا منشطات، بعد إيقافه ثلاثة أشهر في العام 2014 بسبب تناول مادة محظورة.