رياضة

بعد فضيحة تلاعب بالنتائج في الدوري الإسباني.. أحكام بالسجن على المتورطين

24 أبريل 2020
وجهت اتهامات بالتلاعب بنتائج المباريات إلى تسعة أشخاص.
وجهت اتهامات بالتلاعب بنتائج المباريات إلى تسعة أشخاص.

حكمت محكمة إسبانية الجمعة بالسجن على لاعبَين سابقين في ريال بيتيس وخمسة مسؤولين سابقين في أوساسونا، لإدانتهم بتهم فساد مرتبطة بالتلاعب بنتائج المباريات في الدوري الإسباني لكرة القدم لموسم 2013-2014.

وبحسب مستندات المحكمة، هذا أول حكم يصدر على علاقة بتلاعب بنتائج المباريات في إسبانيا.

ووجهت اتهامات بالتلاعب بنتائج المباريات إلى تسعة أشخاص تآمروا لمساعدة أوساسونا على تجنب الهبوط إلى الدرجة الثانية عام 2014.

إلا أن الفريق هبط في نهاية المطاف بعدما أنهى الموسم في المركز الثامن عشر (من أصل 20).

واتهمت المحكمة أوساسونا بدفع مبلغ 650 ألف يورو لريال بيتيس، موزعة بين 400 ألف يورو للفوز على بلد الوليد الذي كان يصارع بدوره للبقاء في الدرجة الأولى، و250 ألفا للخسارة أمام أوساسونا، وذلك في المرحلتين الأخيرتين من الموسم.

ونال المدير السابق لأوساسونا أنخل فيسكاي العقوبة الأقسى بالسجن ثمانية أعوام وثمانية أشهر، لإدانته بتهمة الاحتيال الرياضي، اختلاس الاموال والتزوير.

كما تمت إدانة كل من اللاعبَين السابقين في ريال بيتيس، أنطونيو أمايا وتشافي توريس، بتهمة الفساد الرياضي، وعوقبا بالسجن عاما واحدا والحرمان لعامين من مزاولة كرة القدم، إضافة الى غرامة مالية قدرها 900 ألف يورو.

وشملت الإدانات المسؤولين السابقين في أوساسونا ميغيل أرشانكو، خوان أنطونيو باسكوال، خيسوس بيرالتا وسانشو باندريس، والوكيلين في قطاع العقارات كريستينا فالنسيا وألبرت نولا.

وفي موسم 2013-2014، تغلب بيتيس على بلد الوليد بنتيجة 4-3 في المرحلة ما قبل الأخيرة، قبل أن يخسر أمام أوساسونا 2-1 في المرحلة الختامية. إلا أن نتائج المباريات الأخرى أدت إلى هبوط أوساسونا بعدما أنهى الموسم برصيد 39 نقطة، برفقة بلد الوليد صاحب المركز التاسع عشر (38)، وبيتيس الذي كان ضامنا الهبوط، وأنهى الموسم في المركز الأخير (25 نقطة).
 

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بعد فضيحة تلاعب بالنتائج في الدوري الإسباني.. أحكام بالسجن على المتورطين

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رياضة

"دوري الكمامات".. توصية ألمانية للسماح بعودة المباريات 

24 أبريل 2020
وزارة العمل الألمانية أعدت حزمة من التوصيات، تشمل ارتداء اللاعبين كمامات لا تسقط عن وجههم في حال الركض بسرعة
وزارة العمل الألمانية أعدت حزمة من التوصيات، تشمل ارتداء اللاعبين كمامات لا تسقط عن وجههم في حال الركض بسرعة

كشفت تقارير صحافية ألمانية الجمعة أن وزارة العمل أوصت بوضع اللاعبين كمامات طبية على أرض ملاعب كرة القدم، في حال عودة المنافسات كما هو متوقع الشهر المقبل، بعد توقفها لأسابيع بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأبدت رابطة البوندسليغا الخميس استعدادها لمعاودة منافسات الدرجتين الأولى والثانية اعتبارا من التاسع من مايو خلف أبواب موصدة في وجه المشجعين ومع اعتماد إجراءات صحية صارمة، في حال نيل الضوء الأخضر من السلطات الصحية والسياسية.

وترتبط هذه الخطوة بموافقة نهائية يرجح أن تصدر عن اجتماع بين المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل ومسؤولي مختلف المقاطعات المحلية، يعقد الخميس المقبل في برلين.

وفي حال الموافقة على ذلك، ستكون ألمانيا الأولى بين البطولات الوطنية الخمس الكبرى في أوروبا، التي تستأنف مباريات اللعبة بعد توقفها منذ منتصف مارس. 

وتعد ألمانيا من أقل دول القارة تأثرا بـ"كوفيد-19"، وسجلت فيها نحو خمسة آلاف حالة وفاة، وهو رقم منخفض نسبيا مقارنة بدول مثل إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وإنكلترا.

وأشارت مجلة "در شبيغل" الألمانية الجمعة إلى أن وزارة العمل أعدت حزمة من التوصيات، تشمل ارتداء اللاعبين "كمامات لا تسقط عن وجههم في حال الركض بسرعة، أو الارتقاء للكرات الرأسية أو الالتحامات المباشرة".

وأضافت الوزارة "في حال سقطت الكمامة، يجب وقف المباراة فورا"، وأنه نظرا لأن هذه الكمامات ستبتل جراء تعرق اللاعبين "يجب استبدالها كل 15 دقيقة كحد أقصى".

لكن طبيب المنتخب الألماني تيم ماير، المشارك في اللجنة الخاصة المكلفة النظر في كيفية استئناف مباريات الدوري المحلي، شكك بإمكانية تطبيق توصية من هذا النوع.

وقال ماير في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية "د ب أ"، "كانت ثمة اقتراحات أيضا بأن على اللاعبين الحفاظ على مسافة فاصلة فيما بينهم لدى اصطفافهم في مواجهة ركلة حرة (...) لكن عند ذلك، ستصبح اللعبة غير أصلية من وجهة نظر المشجعين".

وتابع "لا أعتقد أن أحدا سيقبل أن يتنافس اللاعبون وهم يرتدون كمامات".

وأشارت "در شبيغل" إلى أن من بين التوصيات الأخرى التي تقدمت بها وزارة العمل، الحجر الصحي على كامل أفراد كل فريق من الدوري في فندق، طوال الفترة التي يتطلبها إنهاء مباريات الموسم الحالي.

وتأمل السلطات الكروية الألمانية في التمكن من إنهاء الموسم بحلول نهاية يونيو، علما بأن المنافسات توقفت قبل انطلاق المرحلة 26 (من أصل 34).

وسبق للاعبين أن أبدوا وجهات نظر متفاوتة بشأن فكرة أن يكونوا معزولين عن محيطهم في الفترة المتبقية من الموسم، ففي حين رأى البعض أنه سيكون من الصعب عليهم البقاء بعيدا من عائلاتهم لهذه الفترة، رأى آخرون أن هذا قد يكون الحل الوحيد للتمكن من اتمام الموسم بشكل صحي وآمن.
 