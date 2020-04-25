 اعتبارا من الأسبوع المقبل.. أرسنال يسمح للاعبيه بالعودة إلى مركز التدريبات

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم السبت السماح للاعبيه بالعودة إلى مركز التدريبات اعتبارا من الأسبوع المقبل، مؤكدا أن ذلك سيتم عبر الاحترام الصارم للتوجيهات الصحية الهادفة إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بما فيها التباعد الاجتماعي.

وقال متحدث باسم النادي اللندني: "سيسمح للاعبين بدخول ملاعب مركز التدريبات لندن كولناي الأسبوع المقبل"، لكنه أضاف "سيظل دخولها محدودا ومُدارًا بعناية وسيتم الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات".

وتابع "ستبقى جميع مباني كولناي مغلقة. سيصل اللاعبون بمفردهم ويقومون بتدريباتهم الفردية ثم يعودون إلى منازلهم".

وأصبح أرسنال هذا الأسبوع أول فريق في الدوري الإنكليزي الممتاز يتوصل إلى اتفاق مع لاعبيه من أجل تخفيض رواتبهم حيث وافق نجومه ومدربه الإسباني ميكل أرتيتا على تخفيضها بنسبة 12،5 في المئة.

وأوضح النادي اللندني أن هذا التخفيض سيكون ساري المفعول اعتبارا من أبريل الحالي، حتى لو "أنه يجب تسوية الوثائق التعاقدية في الأيام المقبلة".

لكنه أكد أن اللاعبين ستكون لديهم إمكانية استعادة الأموال التي سيتخلون عنها من خلال "تحقيق أهداف معينة في المواسم المقبلة".

وكشفت وسائل الإعلام الإنكليزية في الأيام الأخيرة أن اللاعبين وافقوا على تخفيض الرواتب فقط مقابل ضمان استرداد الأموال والمكافأة الإضافية المقدرة قيمتها بـ100 ألف جنيه استرليني (114 ألف يورو) لكل لاعب إذا تأهلوا إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أنهم إذا تأهلوا إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" فسيتم تقليص قيمة خفض الرواتب إلى 7،5 بالمئة.

وأعلنت صحيفة "التايمز" السبت أن رابطة الدوري الإنكليزي تخطط لاستئناف الموسم الموقوف منذ أسابيع عدة بسبب فيروس كوفيد-19، في الثامن من حزيران/يونيو المقبل وبدون جمهور.