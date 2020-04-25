بولندا تفتح الملاعب وتخفف القيود على الرياضة

تخطط بولندا لإعادة فتح الأماكن الرياضية المفتوحة في الرابع من مايو وستسمح بعودة مباريات الدوري المحلي الأول لكرة القدم بحلول نهاية الشهر المقبل في إطار سعيها لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت بولندا في تخفيف بعض القيود في وقت سابق من الشهر الجاري قائلة إن هذه الإجراءات كلفت الاقتصاد كثيرا.

وفي إطار ذلك، أعادت فتح الغابات والمتنزهات وخففت القيود المتعلقة بعدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في المحلات التجارية.

وحتى يوم السبت، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة إلى 11067 حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 499.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في مؤتمر صحفي السبت: "الرياضة جزء مهم من الاقتصاد الوطني وهي تسهم في تحسين الصحة ونحن ندرك مدى أهميتها في العودة للأوضاع الطبيعية".

وأضاف أن المرحلة التالية في تخفيف القيود الوقائية على الرياضة ستشمل إعادة فتح القاعات الرياضية المغلقة تليها أحواض السباحة وأندية اللياقة البدنية.

وستسمح بولندا بعودة مباريات دوري كرة القدم الأول في نهاية مايو المقبل من دون جمهور وبعودة سباقات الدراجات النارية في منتصف يونيو.

وقال الزعيم البولندي إن بلاده ستطلق مركزين رياضيين متخصصين حتى يتسنى للرياضيين في بلاده الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في طوكيو والتي تأجلت إلى العام المقبل.

وقالت دانوتا دموفسكا-أندريوك وزيرة الرياضة البولندية في مؤتمر صحفي: "أتمنى أن يعود رياضيونا من الألعاب الأولمبية بحقيبة مليئة بالميداليات".