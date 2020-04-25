رياضة

بولندا تفتح الملاعب وتخفف القيود على الرياضة

25 أبريل 2020
وصل عدد الإصابات بكورونا إلى 11067 حالة والوفيات إلى 499
وصل عدد الإصابات بكورونا إلى 11067 حالة والوفيات إلى 499

تخطط بولندا لإعادة فتح الأماكن الرياضية المفتوحة في الرابع من مايو وستسمح بعودة مباريات الدوري المحلي الأول لكرة القدم بحلول نهاية الشهر المقبل في إطار سعيها لتخفيف القيود التي فرضتها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت بولندا في تخفيف بعض القيود في وقت سابق من الشهر الجاري قائلة إن هذه الإجراءات كلفت الاقتصاد كثيرا. 

وفي إطار ذلك، أعادت فتح الغابات والمتنزهات وخففت القيود المتعلقة بعدد الأشخاص المسموح بتواجدهم في المحلات التجارية.

وحتى يوم السبت، وصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي والبالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة إلى 11067 حالة بينما وصل عدد الوفيات إلى 499.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي في مؤتمر صحفي السبت: "الرياضة جزء مهم من الاقتصاد الوطني وهي تسهم في تحسين الصحة ونحن ندرك مدى أهميتها في العودة للأوضاع الطبيعية".

وأضاف أن المرحلة التالية في تخفيف القيود الوقائية على الرياضة ستشمل إعادة فتح القاعات الرياضية المغلقة تليها أحواض السباحة وأندية اللياقة البدنية.

وستسمح بولندا بعودة مباريات دوري كرة القدم الأول في نهاية مايو المقبل من دون جمهور وبعودة سباقات الدراجات النارية في منتصف يونيو.

وقال الزعيم البولندي إن بلاده ستطلق مركزين رياضيين متخصصين حتى يتسنى للرياضيين في بلاده الاستعداد لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية المقبلة في طوكيو والتي تأجلت إلى العام المقبل.

وقالت دانوتا دموفسكا-أندريوك وزيرة الرياضة البولندية في مؤتمر صحفي: "أتمنى أن يعود رياضيونا من الألعاب الأولمبية بحقيبة مليئة بالميداليات".

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رياضة

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رياضة

ليفربول الرابح الأكبر.. استئناف مباريات الدوري الإنكليزي قريبا

25 أبريل 2020
Members of the media are reflected in the glass at the headquarters of the English Premier League in London on March 13, 2020. …
استئناف مباريات الدوري الإنكليزي قريبا

تدرس الحكومة البريطانية استئناف مباريات الدوري الممتاز "بريمير ليغ" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق وسائل إعلام محلية.

ويبدو أن لمحبي الكرة الإنكليزية مزيدا من الوقت للاستمتاع بمباريات الدوري الممتاز بعدما ساد نوع من اليأس في صفوف المشجعين ولا سيما مشجعي ليفربول الذي أضحى قاب قوسين من نيل اللقب. 

وتوقفت جميع الدوريات الأوروبية منذ أكثر من شهر ونصف، إثر إغلاق الملاعب امتثالا لتدابير الحجر الصحي التي فرضتها مواجهة وباء كورونا.

صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت الجمعة، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يناقش خططا للمضي قدمًا في مباريات البطولة "في المستقبل القريب"، لكن من دون مشجعين.

وكان هناك جدل منذ أن تم تعليق فعاليات البطولة، حول كيفية اختتام مباريات الدوري، وسط تصاعد وتيرة الإصابات والوفيات نتيجة انتشار كوفيد- 19.

ورغم استمرار تدابير الإغلاق، يبدو أنه سيكون هناك بعض الوقت، لاستكمال ما تبقى من المباريات، وفق الصحيفة ذاتها، لكن من غير المحتمل أن يتم السماح للجمهور بحضور المباريات.

مختصون قالوا إنه "يجب استيفاء معايير معينة لضمان استمرار الدوري، ويجب أن تكون هناك مجموعة من التدابير الصارمة لضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المشاركين من أجل الحفاظ على سلامتهم".

ونزولا عند رغبة محبي الكرة، من المقرر أن تسمح السلطات الرياضية البريطانية ببث مباريات الدوري على القنوات الأرضية، بدلا من القنوات الرياضية المشفرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تجمع الأصدقاء الذين لا يملكون تلك القنوات في بيت واحد لمتابعة المباريات.

وتأتي هذه الأخبار بعد إعلان المسؤولين عن البوندسليغا الألماني استعداده لاستئناف الموسم بحلول 9 مايو.

ولم تحذو كل الدول الأوروبية، هذا الحذو، إذ قررت كل من هولندا وبلجيكا مثلا، إلغاء دورياتها للسماح للسلطات بمواجهة فيروس كورونا وضمان استمرار امتثال المواطنين لتدابير التباعد الاجتماعي.

وخبر إمكانية عودة الدوري الإنكليزي أثلج صدور أنصار نادي ليفربول الذين كانوا إلى وقت قريب يخشون تبخر حلم نيل اللقب بعد حرمان دام 30 سنة، إذا تم إعلان توقيف الدوري نهائيا.

وآخر مرة نال فيها ليفربول لقب الدوري كانت عام 1990، وبينما كان يستعد رفقاء محمد صلاح لتحقيق اللقب هذا الموسم، أوقف وباء كورونا الدوري وحبس معه آمال الأنصار في لقب مستحق بالنظر إلى مسيرة الفريق خلال هذا الموسم.

وسيكون الخبر سعيدا أيضا لبعض الأندية التي تواجه صعوبات مالية من دون كرة القدم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن: "أعتقد أن مصدر دخل معظم الأندية هو التحويلات المباشرة التي تحصل عليها من الدوري الإنكليزي الممتاز" ثم تابع "وعلى هذا الأساس نحن بصدد دراسة الاستئناف بدون جمهور، لعل ذلك سيخفف الضغط على الأندية".