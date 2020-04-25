رياضة

تشلسي يختار عدم تخفيض رواتب اللاعبين

26 أبريل 2020
نصح النادي لاعبيه بالتبرع لصالح الجمعيات الخيرية
نصح النادي لاعبيه بالتبرع لصالح الجمعيات الخيرية

أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم، السبت، أنه لن يفرض تخفيض الرواتب على لاعبيه لكنه طالبهم بمواصلة التبرع إلى الجمعيات الخيرية الملتزمة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي اللندني في بيان له "في الوقت الحالي، لن نطلب من الفريق الأول للرجال المساهمة ماليا (في أزمة كوفيد-19)، وبدلا من ذلك وجَّه مجلس الإدارة اللاعبين الى تركيز جهودهم على مواصلة دعم القضايا الخيرية الأخرى".

وأوضح تشلسي أن "مفاوضات مكثفة جرت مؤخرا بين ممثلين عن مجلس الإدارة ولاعبي الفريق الأول لمناقشة كيفية المساهمة ماليا لمساعدة النادي خلال أزمة فيروس كورونا"، مضيفا "كان الهدف من هذه المفاوضات إيجاد شراكة مفيدة من أجل الحفاظ على وظائف الموظفين، وتعويض المشجعين والمشاركة في الأنشطة الخيرية".

وتابع "نحن ممتنون للفريق على لعبه لدوره في مساعدة النادي في أنشطته المجتمعية والخيرية، عبر هاشتاغ #اللاعبون معا لدعم 'إن إتش إس' (هيئة الصحة الوطنية البريطانية)".

وتهدف مبادرة "#اللاعبون معا" التي أطلقها لاعبو الدوري الإنكليزي الممتاز مطلع الشهر الحالي، إلى جمع وتوزيع الأموال على الجمعيات الخيرية التي تدعم هيئة الصحة الوطنية.

وأبرز النادي اللندني أنه "مع تطور هذه الأزمة، سيستمر النادي في إجراء محادثات مع الفريق الأول للرجال بشأن المساهمات المالية في أنشطة النادي".

وكان تشلسي ينوي تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 10 بالمئة في الوهلة الأولى بحسب وسائل الإعلام البريطانية، وهو رقم أقل من الاقتراح الذي تقدمت به رابطة الدوري والقاضي بتخفيض الرواتب بنسبة 30 بالمئة.

وأعلنت أندية أرسنال وساوثمبتون ووست هام يونايتد وواتفورد في الأسابيع الأخيرة توصلها إلى اتفاق مع لاعبيها لتخفيض أو تأجيل دفع رواتبهم.

وحذا أستون فيلا السبت حذوها بإعلانه أنه توصل إلى اتفاق مع لاعبيه ومدربي الفريق الأول والإدارة الفنية لتأجيل 25 بالمئة من رواتبهم لمدة أربعة أشهر.

في المقابل، أعلن تشلسي أنه لن يرغم موظفيه من غير اللاعبين على البطالة الجزئية واستخدام المال العام لدفع رواتبهم في إطار خطة دعم الحكومة البريطانية في ظل أزمة فيروس كورونا، والتي تعني الاستفادة من المال العام لتغطية 80 بالمئة من رواتب الموظفين غير اللاعبين، بحد أقصى هو 2500 جنيه استرليني (نحو ثلاثة آلاف دولار أميركي)، وذلك لتتمكن الأندية من الإبقاء على موظفيها في فترة تشهد تراجع إيراداتها بشكل حاد نظرا لتوقف المباريات.

ووحدهما نيوكاسل ونورويتش سيتي بين فرق الدوري الإنكليزي الممتاز يستفيدان من خطة الدعم الحكومية، في حين اضطرت أندية ليفربول وتوتنهام وبورنموث إلى التراجع عن قرارها باللجوء إلى هذه الخطة بعد الانتقادات الواسعة التي طالتها، بينما تحتاج الهيئات الصحية المحلية إلى كل الموارد الممكنة لمكافحة وباء "كوفيد-19".

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تشلسي يختار عدم تخفيض رواتب اللاعبين

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 اعتبارا من الأسبوع المقبل.. أرسنال يسمح للاعبيه بالعودة إلى مركز التدريبات

25 أبريل 2020
أعلن النادي السماح للاعبيه بالعودة إلى مركز التدريبات الأسبوع المقبل
أعلن النادي السماح للاعبيه بالعودة إلى مركز التدريبات الأسبوع المقبل

أعلن نادي أرسنال الإنكليزي لكرة القدم السبت السماح للاعبيه بالعودة إلى مركز التدريبات اعتبارا من الأسبوع المقبل، مؤكدا أن ذلك سيتم عبر الاحترام الصارم للتوجيهات الصحية الهادفة إلى مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد بما فيها التباعد الاجتماعي.

وقال متحدث باسم النادي اللندني: "سيسمح للاعبين بدخول ملاعب مركز التدريبات لندن كولناي الأسبوع المقبل"، لكنه أضاف "سيظل دخولها محدودا ومُدارًا بعناية وسيتم الحفاظ على مسافة التباعد الاجتماعي في جميع الأوقات".

وتابع "ستبقى جميع مباني كولناي مغلقة. سيصل اللاعبون بمفردهم ويقومون بتدريباتهم الفردية ثم يعودون إلى منازلهم".

وأصبح أرسنال هذا الأسبوع أول فريق في الدوري الإنكليزي الممتاز يتوصل إلى اتفاق مع لاعبيه من أجل تخفيض رواتبهم حيث وافق نجومه ومدربه الإسباني ميكل أرتيتا على تخفيضها بنسبة 12،5 في المئة.

وأوضح النادي اللندني أن هذا التخفيض سيكون ساري المفعول اعتبارا من أبريل الحالي، حتى لو "أنه يجب تسوية الوثائق التعاقدية في الأيام المقبلة".

لكنه أكد أن اللاعبين ستكون لديهم إمكانية استعادة الأموال التي سيتخلون عنها من خلال "تحقيق أهداف معينة في المواسم المقبلة".

وكشفت وسائل الإعلام الإنكليزية في الأيام الأخيرة أن اللاعبين وافقوا على تخفيض الرواتب فقط مقابل ضمان استرداد الأموال والمكافأة الإضافية المقدرة قيمتها بـ100 ألف جنيه استرليني (114 ألف يورو) لكل لاعب إذا تأهلوا إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وأوضحت أنهم إذا تأهلوا إلى مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" فسيتم تقليص قيمة خفض الرواتب إلى 7،5 بالمئة.

وأعلنت صحيفة "التايمز" السبت أن رابطة الدوري الإنكليزي تخطط لاستئناف الموسم الموقوف منذ أسابيع عدة بسبب فيروس كوفيد-19، في الثامن من حزيران/يونيو المقبل وبدون جمهور.