تشلسي يختار عدم تخفيض رواتب اللاعبين

أعلن نادي تشلسي الإنكليزي لكرة القدم، السبت، أنه لن يفرض تخفيض الرواتب على لاعبيه لكنه طالبهم بمواصلة التبرع إلى الجمعيات الخيرية الملتزمة بمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقال النادي اللندني في بيان له "في الوقت الحالي، لن نطلب من الفريق الأول للرجال المساهمة ماليا (في أزمة كوفيد-19)، وبدلا من ذلك وجَّه مجلس الإدارة اللاعبين الى تركيز جهودهم على مواصلة دعم القضايا الخيرية الأخرى".

وأوضح تشلسي أن "مفاوضات مكثفة جرت مؤخرا بين ممثلين عن مجلس الإدارة ولاعبي الفريق الأول لمناقشة كيفية المساهمة ماليا لمساعدة النادي خلال أزمة فيروس كورونا"، مضيفا "كان الهدف من هذه المفاوضات إيجاد شراكة مفيدة من أجل الحفاظ على وظائف الموظفين، وتعويض المشجعين والمشاركة في الأنشطة الخيرية".

وتابع "نحن ممتنون للفريق على لعبه لدوره في مساعدة النادي في أنشطته المجتمعية والخيرية، عبر هاشتاغ #اللاعبون معا لدعم 'إن إتش إس' (هيئة الصحة الوطنية البريطانية)".

وتهدف مبادرة "#اللاعبون معا" التي أطلقها لاعبو الدوري الإنكليزي الممتاز مطلع الشهر الحالي، إلى جمع وتوزيع الأموال على الجمعيات الخيرية التي تدعم هيئة الصحة الوطنية.

وأبرز النادي اللندني أنه "مع تطور هذه الأزمة، سيستمر النادي في إجراء محادثات مع الفريق الأول للرجال بشأن المساهمات المالية في أنشطة النادي".

وكان تشلسي ينوي تخفيض رواتب لاعبيه بنسبة 10 بالمئة في الوهلة الأولى بحسب وسائل الإعلام البريطانية، وهو رقم أقل من الاقتراح الذي تقدمت به رابطة الدوري والقاضي بتخفيض الرواتب بنسبة 30 بالمئة.

وأعلنت أندية أرسنال وساوثمبتون ووست هام يونايتد وواتفورد في الأسابيع الأخيرة توصلها إلى اتفاق مع لاعبيها لتخفيض أو تأجيل دفع رواتبهم.

وحذا أستون فيلا السبت حذوها بإعلانه أنه توصل إلى اتفاق مع لاعبيه ومدربي الفريق الأول والإدارة الفنية لتأجيل 25 بالمئة من رواتبهم لمدة أربعة أشهر.

في المقابل، أعلن تشلسي أنه لن يرغم موظفيه من غير اللاعبين على البطالة الجزئية واستخدام المال العام لدفع رواتبهم في إطار خطة دعم الحكومة البريطانية في ظل أزمة فيروس كورونا، والتي تعني الاستفادة من المال العام لتغطية 80 بالمئة من رواتب الموظفين غير اللاعبين، بحد أقصى هو 2500 جنيه استرليني (نحو ثلاثة آلاف دولار أميركي)، وذلك لتتمكن الأندية من الإبقاء على موظفيها في فترة تشهد تراجع إيراداتها بشكل حاد نظرا لتوقف المباريات.

ووحدهما نيوكاسل ونورويتش سيتي بين فرق الدوري الإنكليزي الممتاز يستفيدان من خطة الدعم الحكومية، في حين اضطرت أندية ليفربول وتوتنهام وبورنموث إلى التراجع عن قرارها باللجوء إلى هذه الخطة بعد الانتقادات الواسعة التي طالتها، بينما تحتاج الهيئات الصحية المحلية إلى كل الموارد الممكنة لمكافحة وباء "كوفيد-19".