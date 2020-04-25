رياضة

ليفربول الرابح الأكبر.. استئناف مباريات الدوري الإنكليزي قريبا

25 أبريل 2020
Members of the media are reflected in the glass at the headquarters of the English Premier League in London on March 13, 2020. …
استئناف مباريات الدوري الإنكليزي قريبا

تدرس الحكومة البريطانية استئناف مباريات الدوري الممتاز "بريمير ليغ" خلال الأسابيع القليلة المقبلة، وفق وسائل إعلام محلية.

ويبدو أن لمحبي الكرة الإنكليزية مزيدا من الوقت للاستمتاع بمباريات الدوري الممتاز بعدما ساد نوع من اليأس في صفوف المشجعين ولا سيما مشجعي ليفربول الذي أضحى قاب قوسين من نيل اللقب. 

وتوقفت جميع الدوريات الأوروبية منذ أكثر من شهر ونصف، إثر إغلاق الملاعب امتثالا لتدابير الحجر الصحي التي فرضتها مواجهة وباء كورونا.

صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت الجمعة، إن رئيس الوزراء بوريس جونسون يناقش خططا للمضي قدمًا في مباريات البطولة "في المستقبل القريب"، لكن من دون مشجعين.

وكان هناك جدل منذ أن تم تعليق فعاليات البطولة، حول كيفية اختتام مباريات الدوري، وسط تصاعد وتيرة الإصابات والوفيات نتيجة انتشار كوفيد- 19.

ورغم استمرار تدابير الإغلاق، يبدو أنه سيكون هناك بعض الوقت، لاستكمال ما تبقى من المباريات، وفق الصحيفة ذاتها، لكن من غير المحتمل أن يتم السماح للجمهور بحضور المباريات.

مختصون قالوا إنه "يجب استيفاء معايير معينة لضمان استمرار الدوري، ويجب أن تكون هناك مجموعة من التدابير الصارمة لضمان الحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المشاركين من أجل الحفاظ على سلامتهم".

ونزولا عند رغبة محبي الكرة، من المقرر أن تسمح السلطات الرياضية البريطانية ببث مباريات الدوري على القنوات الأرضية، بدلا من القنوات الرياضية المشفرة، والتي يمكن أن تؤدي إلى تجمع الأصدقاء الذين لا يملكون تلك القنوات في بيت واحد لمتابعة المباريات.

وتأتي هذه الأخبار بعد إعلان المسؤولين عن البوندسليغا الألماني استعداده لاستئناف الموسم بحلول 9 مايو.

ولم تحذو كل الدول الأوروبية، هذا الحذو، إذ قررت كل من هولندا وبلجيكا مثلا، إلغاء دورياتها للسماح للسلطات بمواجهة فيروس كورونا وضمان استمرار امتثال المواطنين لتدابير التباعد الاجتماعي.

وخبر إمكانية عودة الدوري الإنكليزي أثلج صدور أنصار نادي ليفربول الذين كانوا إلى وقت قريب يخشون تبخر حلم نيل اللقب بعد حرمان دام 30 سنة، إذا تم إعلان توقيف الدوري نهائيا.

وآخر مرة نال فيها ليفربول لقب الدوري كانت عام 1990، وبينما كان يستعد رفقاء محمد صلاح لتحقيق اللقب هذا الموسم، أوقف وباء كورونا الدوري وحبس معه آمال الأنصار في لقب مستحق بالنظر إلى مسيرة الفريق خلال هذا الموسم.

وسيكون الخبر سعيدا أيضا لبعض الأندية التي تواجه صعوبات مالية من دون كرة القدم.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع قال وزير الثقافة البريطاني أوليفر دودن: "أعتقد أن مصدر دخل معظم الأندية هو التحويلات المباشرة التي تحصل عليها من الدوري الإنكليزي الممتاز" ثم تابع "وعلى هذا الأساس نحن بصدد دراسة الاستئناف بدون جمهور، لعل ذلك سيخفف الضغط على الأندية".

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رياضة

اتحادات الكرة تعاني من آثار الجائحة.. والفيفا يتدخل

24 أبريل 2020
تعاني الأندية بالتعامل مع أزمة كورونا مع غياب الإيرادات.
تعاني الأندية بالتعامل مع أزمة كورونا مع غياب الإيرادات.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" يوم الجمعة أنه سيفرج عن 150 مليون دولار للاتحادات الأعضاء كخطوة أولى ضمن خطة إنقاذ للمساعدة في مواجهة التأثير الاقتصادي لوباء كوفيد 19.

وأضاف الاتحاد أن كل الأعضاء وعددهم 211 سيتسلمون نصف مليون دولار في الأيام المقبلة بجانب أي مستحقات من 2019 و2020 لمقاومة آثار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف نشاط اللعبة.

وتعاني الأندية بالتعامل مع أزمة كورونا مع غياب الإيرادات.

وقال جياني إنفانتينو رئيس الفيفا: "تسبب الوباء في تحديات غير مسبوقة لكل مجتمع كرة القدم ومن واجب الفيفا أن يدعم كل المتضررين".

وبحسب إنفانتينو، فإن "هذا ينطلق من تقديم مساعدات مالية فورية للاتحادات الأعضاء ويعاني الكثير منها من أزمة مالية".

وأضاف "هذه أول خطوة ضمن خطة إنقاذ واسعة النطاق نطورها لمواجهة حالة الطوارئ في مجتمع كرة القدم".