رياضة

إيطاليا.. رئيس الحكومة يكشف عن تاريخ عودة الدوري

27 أبريل 2020
يسمح لعموم الإيطاليين استئناف أنشطتهم الرياضية ابتداء من الرابع من ماي
يسمح لعموم الإيطاليين استئناف أنشطتهم الرياضية ابتداء من الرابع من ماي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن تاريخ عودة دوري كرة القدم في بلاده، واستئناف الرياضات الفردية للمحترفين وعموم الإيطاليين. 

وأكد في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية، ان فرق كرة القدم للمحترفين، ستكون قادرة على استئناف التدريبات الجماعية اعتبارًا من الـ18 من مايو المقبل، كما يمكن لعموم المواطنين العودة إلى ممارسة الرياضة في الأماكن العامة بالهواء الطلق ابتداء من الرابع من الشهر نفسه. 

ويعني الإعلان أن الدوري الإيطالي يمكن أن يستأنف المباريات في يونيو، بعد تعليقه في التاسع من مارس الماضي، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. 

وقال كونتي إن "في الـ 18 من مايو، ستفتح المتاجر وسيسمح أيضا بتدريب فرق كرة القدم المحترفة والفرق الرياضية الأخرى". 

واشترط، الحفاظ على التدابير الوقائية اللازمة والمسافة الاجتماعية بدقة للوقاية من عدوى الوباء. 

وأفاد قائلا: "سيكون من الممكن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، مع ضرورة احترام مسافة الأمان التي تبلغ مترين"، مشيرا إلى ان الرياضيين المحترفين في التخصصات الفردية، يمكنهم بدء التدريب في المراكز الرياضية، مع احترام نفس مسافات الأمان. 

وذكر رئيس الوزراء الإيطالي، ان هذا الإجراء الجديد، يدخل في إطار "المرحلة الثانية"، من فترة الطوارئ الصحية بشأن مكافحة وباء كورونا، مؤكدا ان بلاده "ستعود تدريجيا إلى أنشطتها. 

وأضاف انه من "المشجعين الكبار" لكرة القدم، وانه "يرغب في عودتها في أسرع وقت"، إلا انه حكومته "لا ترغب في الأذى للاعبين". 

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رياضة

وزير الصحة الإسباني: الدوري قد لا يعود قبل الصيف

27 أبريل 2020
وزير الصحة الإسباني يقول إن الدوري ربما لن يعود حتى الصيف
وزير الصحة الإسباني يقول إن الدوري ربما لن يعود حتى الصيف

قال وزير الصحة الإسباني سالفادور إييا، الأحد، إن الدوري المحلي لكرة القدم، الذي توقف مثل أغلب البطولات الكبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، ربما لن يعود حتى الصيف.

ويرغب خافيير تيباس رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى، في إكمال الموسم لتفادي خسارة نحو مليار يورو (1.08 مليار دولار) وقدم ثلاثة مواعيد محتملة للعودة وهي 29 مايو والسابع و28 يونيو.

وأصدر الدوري إرشادات صارمة للأندية لانتهاجها عند عودة التدريبات، فيما حددت وزارة الرياضة الإسبانية خطة لاستئناف المسابقة من دون جماهير، في محاولة لتعزيز الاقتصاد المحلي.

لكن في الإفادة اليومية بشأن فيروس كورونا، الأحد، كان إييا حذرا بعدم تحديد أي موعد للعودة.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا "لا يمكنني تحديد إمكانية عودة كرة القدم الاحترافية قبل الصيف فهذا سيكون تصرفا طائشا مني".

وأشار وزير الصحة إلى أن خطة رابطة الدوري بشأن إخضاع اللاعبين لكشف يومي عن فيروس كورونا، والتي انتقدتها رابطة لاعبي الدوري الإسباني بسبب استغلال الموارد دون النظر لمن هم أكثر حاجة، تحتاج إلى موافقة الحكومة.

وأضاف "هناك أمر من وزارة الصحة معمول به لكل أنواع المجموعات ومن بينها كرة القدم الاحترافية. يجب عليهم وضع أي اختبارات تشخيصية تحت تصرف الحكومات المحلية".

وتوفي أكثر من 23 ألف شخص في إسبانيا بفيروس كورونا، لكن البلاد سجلت يوم الأحد، أقل عدد وفيات في أكثر من شهر، مع السماح للأطفال بالخروج من منازلهم، في واحدة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا.

لكن إييا طالب المواطنين بالحذر والتعامل بواقعية في المستقبل القريب.

وتابع "سنرى كيف ستتطور الأمور قبل أن نقرر مدى استئناف الأنشطة. الأوضاع لن تكون مثل الماضي. إلى أن نعثر على لقاح يجب علينا التعايش مع هذا الفيروس الذي أؤكد خطورته وأنه يجب ألا نقلل من احترامه".