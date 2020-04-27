إيطاليا.. رئيس الحكومة يكشف عن تاريخ عودة الدوري

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن تاريخ عودة دوري كرة القدم في بلاده، واستئناف الرياضات الفردية للمحترفين وعموم الإيطاليين.

وأكد في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية، ان فرق كرة القدم للمحترفين، ستكون قادرة على استئناف التدريبات الجماعية اعتبارًا من الـ18 من مايو المقبل، كما يمكن لعموم المواطنين العودة إلى ممارسة الرياضة في الأماكن العامة بالهواء الطلق ابتداء من الرابع من الشهر نفسه.

ويعني الإعلان أن الدوري الإيطالي يمكن أن يستأنف المباريات في يونيو، بعد تعليقه في التاسع من مارس الماضي، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

وقال كونتي إن "في الـ 18 من مايو، ستفتح المتاجر وسيسمح أيضا بتدريب فرق كرة القدم المحترفة والفرق الرياضية الأخرى".

واشترط، الحفاظ على التدابير الوقائية اللازمة والمسافة الاجتماعية بدقة للوقاية من عدوى الوباء.

وأفاد قائلا: "سيكون من الممكن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، مع ضرورة احترام مسافة الأمان التي تبلغ مترين"، مشيرا إلى ان الرياضيين المحترفين في التخصصات الفردية، يمكنهم بدء التدريب في المراكز الرياضية، مع احترام نفس مسافات الأمان.

وذكر رئيس الوزراء الإيطالي، ان هذا الإجراء الجديد، يدخل في إطار "المرحلة الثانية"، من فترة الطوارئ الصحية بشأن مكافحة وباء كورونا، مؤكدا ان بلاده "ستعود تدريجيا إلى أنشطتها.

وأضاف انه من "المشجعين الكبار" لكرة القدم، وانه "يرغب في عودتها في أسرع وقت"، إلا انه حكومته "لا ترغب في الأذى للاعبين".