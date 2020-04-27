رياضة

بطولة الـ"فورمولا 1".. فرنسا تؤجل السباق وبريطانيا تعلنه بدون جمهور 

27 أبريل 2020
بريطانيا أبقت عليها في موعدها المحدد لكن بدون جمهور
بريطانيا أبقت عليها في موعدها المحدد لكن بدون جمهور

أعلنت فرنسا، الإثنين، تأجيل تنظيم بطولة جائزة سباق الـ"فورمولا 1" الشهير، بسبب تفشي وباء كورونا، فيما أعلنت بريطانيا تنظيمها في موعدها المبدئي، لكن بدون جمهور، بحسب وكالة "فرانس برس". 

وكانت البطولة مقررة في 28 يونيو، بفرنسا، جيث قال مدير السباق إيريك بوييه "نظرا لتطور الوضع المرتبط بانتشار فيروس "كوفيد-19"، فإن جائزة فرنسا الكبرى أحيطت علما بالقرارات التي أعلنتها الدولة الفرنسية، ما يجعل من المستحيل الابقاء على سباقنا".

وأصبحت جائزة فرنسا الكبرى السباق العاشر الذي يتم إرجاءه مثل قرارات سابقة في البحرين والصين وفيتنام وهولندا واسبانيا واذربيجان وكندا، أو إلغاءه كما في استراليا وموناكو وفرنسا، هذا الموسم.

بريطانيا.. مسابقة بدون جمهور 

وأعلن أيضا منظمو جائزة بريطانيا الكبرى للـ"فورمولا 1"، الإثنين، ان السباق سيقام بدون جمهور في موعده المبدئي المقرر في 19 يوليو، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أرجاء انطلاق الموسم الجديد.

ولم يتخذ المنظمون حتى الآن قرار إرجاء أو إلغاء السباق المقرر في 19 يوليو، لكن رسالة المدير الإداري لحلبة سيلفرستون ستيوارت برينغل إلى المشجعين الذين اشتروا تذاكر، تمهد الطريق لسباق خلف أبواب موصدة.

وقال برينغل عبر حساب سيلفرستون على تويتر "أشعر بخيبة أمل كبيرة لإخباركم بأننا غير قادرين على تنظيم سباق جائزة بريطانيا الكبرى هذا العام أمام الجماهير في سيلفرستون".

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رياضة

في مزاد من أجل ضحايا كورونا.. بيع قميص لمارادونا بـ60 ألف دولار

27 أبريل 2020
بيع قميص لمارادونا بـ60 ألف دولارا
بيع قميص لمارادونا بـ60 ألف دولارا

بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا أيام دفاعه عن ألوان نابولي الإيطالي، بمبلغ 55 ألف يورو (60 ألف دولار) في مزاد من أجل مساعدة المدينة الجنوبية بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وارتدى مارادونا هذا القميص بالذات قبل 33 عاما وأهداه الى زميله السابق في نابولي تشيرو فيرارا الذي أطلق وابن المدينة مدرب غوانغجو ايفرغراندي الصيني حاليا فابيو كانافارو، حملة تبرعات للمساعدة في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق التام الذي فرضته الحكومة من أجل الحد من تفشي الوباء.

وأعلن تشيرو أن مزادا عبر الإنترنت نتج عنه بيع قميص مارادونا الذي دافع عن ألوان نابولي بين 1984 و1991 وقاده الى لقبيه الوحيدين في الدوري الإيطالي عامي 1987 و1990 وإلى تتويجه القاري اليتيم عام 1989 حين أحرز كأس الاتحاد الأوروبي.

وتوجه مارادونا، ابن الـ59 عاما الذي يشرف حاليا على فريق خيمانسيا دي لا بلاتا الأرجنتيني، بالشكر الى زميله السابق فيرارا في رسالة على فايسبوك، قائلا: "لقد فزنا بمباراة أخرى لنابولي وأحبائنا أهالي نابولي، ربما قد تكون المباراة الأهم وفزنا بها معا، متحدون بالطريقة التي كنا عليها دائما".

وواصل بطل مونديال 1986 ووصيف عام 1990: "أشكرك تشيرو لأنك سمحت لي مرة أخرى بأن يخالجني مجددا شعور أن أكون جزءا من هؤلاء الأشخاص الرائعين، سمحت لي باسترجاع ذاكرة الاستماع إلى صخب 80 ألف متفرج في ملعب سان باولو الخاص بنابولي، لأن مبادرتك جمعت 80 ألف يورو ويعود جزء من الفضل إلى قميصي رقم 10، لقد شعرت بنفس الفرح والعاطفة (التي شعر بها أيام اللعب مع الفريق)، أمر لا يُنسى".

وتُعَدُ إيطاليا من أكثر البلدان تضررا بفيروس "كوفيد-19"، وكانت على رأس لائحة الإصابات والوفيات لفترة طويلة قبل أن تصبح الثالثة من حيث الإصابات فقد سجلت أكثر من 197 ألف حالة إصابة، وأكثر من 26 ألف حالة وفاة.
 