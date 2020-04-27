بطولة الـ"فورمولا 1".. فرنسا تؤجل السباق وبريطانيا تعلنه بدون جمهور 

أعلنت فرنسا، الإثنين، تأجيل تنظيم بطولة جائزة سباق الـ"فورمولا 1" الشهير، بسبب تفشي وباء كورونا، فيما أعلنت بريطانيا تنظيمها في موعدها المبدئي، لكن بدون جمهور، بحسب وكالة "فرانس برس".

وكانت البطولة مقررة في 28 يونيو، بفرنسا، جيث قال مدير السباق إيريك بوييه "نظرا لتطور الوضع المرتبط بانتشار فيروس "كوفيد-19"، فإن جائزة فرنسا الكبرى أحيطت علما بالقرارات التي أعلنتها الدولة الفرنسية، ما يجعل من المستحيل الابقاء على سباقنا".



وأصبحت جائزة فرنسا الكبرى السباق العاشر الذي يتم إرجاءه مثل قرارات سابقة في البحرين والصين وفيتنام وهولندا واسبانيا واذربيجان وكندا، أو إلغاءه كما في استراليا وموناكو وفرنسا، هذا الموسم.

بريطانيا.. مسابقة بدون جمهور

وأعلن أيضا منظمو جائزة بريطانيا الكبرى للـ"فورمولا 1"، الإثنين، ان السباق سيقام بدون جمهور في موعده المبدئي المقرر في 19 يوليو، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد الذي أرجاء انطلاق الموسم الجديد.



ولم يتخذ المنظمون حتى الآن قرار إرجاء أو إلغاء السباق المقرر في 19 يوليو، لكن رسالة المدير الإداري لحلبة سيلفرستون ستيوارت برينغل إلى المشجعين الذين اشتروا تذاكر، تمهد الطريق لسباق خلف أبواب موصدة.

وقال برينغل عبر حساب سيلفرستون على تويتر "أشعر بخيبة أمل كبيرة لإخباركم بأننا غير قادرين على تنظيم سباق جائزة بريطانيا الكبرى هذا العام أمام الجماهير في سيلفرستون".