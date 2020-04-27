رياضة

في مزاد من أجل ضحايا كورونا.. بيع قميص لمارادونا بـ60 ألف دولار

27 أبريل 2020
بيع قميص لمارادونا بـ60 ألف دولا
بيع قميص لمارادونا بـ60 ألف دولا

بيع قميص ارتداه أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا أيام دفاعه عن ألوان نابولي الإيطالي، بمبلغ 55 ألف يورو (60 ألف دولار) في مزاد من أجل مساعدة المدينة الجنوبية بمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وارتدى مارادونا هذا القميص بالذات قبل 33 عاما وأهداه الى زميله السابق في نابولي تشيرو فيرارا الذي أطلق وابن المدينة مدرب غوانغجو ايفرغراندي الصيني حاليا فابيو كانافارو، حملة تبرعات للمساعدة في ظل الأزمة الاقتصادية الناجمة عن الإغلاق التام الذي فرضته الحكومة من أجل الحد من تفشي الوباء.

وأعلن تشيرو أن مزادا عبر الإنترنت نتج عنه بيع قميص مارادونا الذي دافع عن ألوان نابولي بين 1984 و1991 وقاده الى لقبيه الوحيدين في الدوري الإيطالي عامي 1987 و1990 وإلى تتويجه القاري اليتيم عام 1989 حين أحرز كأس الاتحاد الأوروبي.

وتوجه مارادونا، ابن الـ59 عاما الذي يشرف حاليا على فريق خيمانسيا دي لا بلاتا الأرجنتيني، بالشكر الى زميله السابق فيرارا في رسالة على فايسبوك، قائلا: "لقد فزنا بمباراة أخرى لنابولي وأحبائنا أهالي نابولي، ربما قد تكون المباراة الأهم وفزنا بها معا، متحدون بالطريقة التي كنا عليها دائما".

وواصل بطل مونديال 1986 ووصيف عام 1990: "أشكرك تشيرو لأنك سمحت لي مرة أخرى بأن يخالجني مجددا شعور أن أكون جزءا من هؤلاء الأشخاص الرائعين، سمحت لي باسترجاع ذاكرة الاستماع إلى صخب 80 ألف متفرج في ملعب سان باولو الخاص بنابولي، لأن مبادرتك جمعت 80 ألف يورو ويعود جزء من الفضل إلى قميصي رقم 10، لقد شعرت بنفس الفرح والعاطفة (التي شعر بها أيام اللعب مع الفريق)، أمر لا يُنسى".

وتُعَدُ إيطاليا من أكثر البلدان تضررا بفيروس "كوفيد-19"، وكانت على رأس لائحة الإصابات والوفيات لفترة طويلة قبل أن تصبح الثالثة من حيث الإصابات فقد سجلت أكثر من 197 ألف حالة إصابة، وأكثر من 26 ألف حالة وفاة.
 

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رياضة

إيطاليا.. رئيس الحكومة يكشف عن تاريخ عودة الدوري

27 أبريل 2020
يسمح لعموم الإيطاليين استئناف أنشطتهم الرياضية ابتداء من الرابع من ماي
يسمح لعموم الإيطاليين استئناف أنشطتهم الرياضية ابتداء من الرابع من ماي

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي، جوزيبي كونتي، عن تاريخ عودة دوري كرة القدم في بلاده، واستئناف الرياضات الفردية للمحترفين وعموم الإيطاليين. 

وأكد في تصريحات لوسائل إعلام إيطالية، ان فرق كرة القدم للمحترفين، ستكون قادرة على استئناف التدريبات الجماعية اعتبارًا من الـ18 من مايو المقبل، كما يمكن لعموم المواطنين العودة إلى ممارسة الرياضة في الأماكن العامة بالهواء الطلق ابتداء من الرابع من الشهر نفسه. 

ويعني الإعلان أن الدوري الإيطالي يمكن أن يستأنف المباريات في يونيو، بعد تعليقه في التاسع من مارس الماضي، بحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية. 

وقال كونتي إن "في الـ 18 من مايو، ستفتح المتاجر وسيسمح أيضا بتدريب فرق كرة القدم المحترفة والفرق الرياضية الأخرى". 

واشترط، الحفاظ على التدابير الوقائية اللازمة والمسافة الاجتماعية بدقة للوقاية من عدوى الوباء. 

وأفاد قائلا: "سيكون من الممكن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق، مع ضرورة احترام مسافة الأمان التي تبلغ مترين"، مشيرا إلى ان الرياضيين المحترفين في التخصصات الفردية، يمكنهم بدء التدريب في المراكز الرياضية، مع احترام نفس مسافات الأمان. 

وذكر رئيس الوزراء الإيطالي، ان هذا الإجراء الجديد، يدخل في إطار "المرحلة الثانية"، من فترة الطوارئ الصحية بشأن مكافحة وباء كورونا، مؤكدا ان بلاده "ستعود تدريجيا إلى أنشطتها. 

وأضاف انه من "المشجعين الكبار" لكرة القدم، وانه "يرغب في عودتها في أسرع وقت"، إلا انه حكومته "لا ترغب في الأذى للاعبين". 