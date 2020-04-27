رياضة

وزير الصحة الإسباني: الدوري قد لا يعود قبل الصيف

27 أبريل 2020
وزير الصحة الإسباني يقول إن الدوري ربما لن يعود حتى الصيف
وزير الصحة الإسباني يقول إن الدوري ربما لن يعود حتى الصيف

قال وزير الصحة الإسباني سالفادور إييا، الأحد، إن الدوري المحلي لكرة القدم، الذي توقف مثل أغلب البطولات الكبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا، ربما لن يعود حتى الصيف.

ويرغب خافيير تيباس رئيس رابطة دوري الدرجة الأولى، في إكمال الموسم لتفادي خسارة نحو مليار يورو (1.08 مليار دولار) وقدم ثلاثة مواعيد محتملة للعودة وهي 29 مايو والسابع و28 يونيو.

وأصدر الدوري إرشادات صارمة للأندية لانتهاجها عند عودة التدريبات، فيما حددت وزارة الرياضة الإسبانية خطة لاستئناف المسابقة من دون جماهير، في محاولة لتعزيز الاقتصاد المحلي.

لكن في الإفادة اليومية بشأن فيروس كورونا، الأحد، كان إييا حذرا بعدم تحديد أي موعد للعودة.

وأبلغ مؤتمرا صحفيا "لا يمكنني تحديد إمكانية عودة كرة القدم الاحترافية قبل الصيف فهذا سيكون تصرفا طائشا مني".

وأشار وزير الصحة إلى أن خطة رابطة الدوري بشأن إخضاع اللاعبين لكشف يومي عن فيروس كورونا، والتي انتقدتها رابطة لاعبي الدوري الإسباني بسبب استغلال الموارد دون النظر لمن هم أكثر حاجة، تحتاج إلى موافقة الحكومة.

وأضاف "هناك أمر من وزارة الصحة معمول به لكل أنواع المجموعات ومن بينها كرة القدم الاحترافية. يجب عليهم وضع أي اختبارات تشخيصية تحت تصرف الحكومات المحلية".

وتوفي أكثر من 23 ألف شخص في إسبانيا بفيروس كورونا، لكن البلاد سجلت يوم الأحد، أقل عدد وفيات في أكثر من شهر، مع السماح للأطفال بالخروج من منازلهم، في واحدة من أكثر إجراءات العزل العام صرامة في أوروبا.

لكن إييا طالب المواطنين بالحذر والتعامل بواقعية في المستقبل القريب.

وتابع "سنرى كيف ستتطور الأمور قبل أن نقرر مدى استئناف الأنشطة. الأوضاع لن تكون مثل الماضي. إلى أن نعثر على لقاح يجب علينا التعايش مع هذا الفيروس الذي أؤكد خطورته وأنه يجب ألا نقلل من احترامه".

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السعودية

مدرب المنتخب السعودي يتخذ قرارا بشأن راتبه

26 أبريل 2020
Soccer Football - World Cup - Group B - Portugal vs Morocco - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - June 20, 2018 Morocco coach…
Soccer Football - World Cup - Group B - Portugal vs Morocco - Luzhniki Stadium, Moscow, Russia - June 20, 2018 Morocco coach Herve Renard REUTERS/Christian Hartmann

 أعلن مدرب المنتخب السعودي لكرة القدم الفرنسي هيرفيه رونار السبت تخفيض راتبه دعما لإدارات الصحة في المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال رونار في تغريدة على حسابه في تويتر: "قررت المشاركة في دعم إدارات الصحة في البلاد عن طريق تخفيض راتبي".

وأضاف "لقد اتخذت هذه المبادرة من أجل دعم جميع الجهود المبذولة في مكافحة فيروس كورونا. أتمنى لكم كل التوفيق، ابقوا في المنزل".

وعلّق وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل قائلا "شكرا لك المدرب على مبادرتك لأنك نموذج يحتذى به لجميع الرياضيين، مشاركتك في جهودك ضد كوفيد-19 تحظى بتقدير كبير مع أطيب التمنيات صديقي وابق في أمان".

كما علق الحساب الرسمي للمنتخبات السعودية على مبادرة رونار بتغريدة جاء فيها "شكرا لك مدربنا الرائع على مبادرتك بتخفيض راتبك في ظل أزمة فيروس #كورونا".

وجا قرار رونار (50 عاما) بعد أيام عن اتفاق أندية الكرة السعودية على خفض رواتب اللاعبين بنسبة 50 بالمئة في ظل توقف المباريات بسبب "كوفيد-19" منذ أكثر من شهر وتحديدا منذ الخامس عشر من مارس الماضي.

وتعاقد الاتحاد السعودي مع رونار أواخر يوليو الماضي لقيادة الأخضر في التصفيات الآسيوية المزدوجة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين.

ويحتل المنتخب السعودي المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 8 نقاط من أربع مباريات بفارق نقطة واحدة خلف أوزبكستان المتصدرة والتي لعبت مباراة أكثر.