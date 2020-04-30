إلغاء أول دوري كرة قدم من البطولات الأوروبية الكبرى.. وإعلان البطل

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي الخميس، التوقف النهائي للبطولة ومنح اللقب لفريق باريس سان جرمان.

ويأتي هذا بعدما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمام البرلمان، الثلاثاء، أن موسم كرة القدم 2019-2020 ومسابقات رياضية أخرى للمحترفين عن الموسم ذاته، لن يتم السماح باستئنافها قبل سبتمبر.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب حاليا متفوقا بفارق 12 نقطة على أولمبيك مرسيليا.

وكان من المقرر أن ينطلق موسم 2020-2021 في أغسطس.

وقال فيليب أمام البرلمان، كاشفا عن خططه إنهاء العزل العام المفروض منذ 17 مارس "لن يمكننا استئناف موسم 2019-2020 لرياضات المحترفين وخاصة كرة القدم".

‭‭ ‬‬وتابع ”لتوضيح الرؤية للمنظمين أود أن أوضح أن الأحداث الرياضية والثقافية الكبرى، خاصة المهرجانات والمعارض التجارية الكبرى وجميع الأحداث التي تجمع أكثر من 5000 مشارك .. لا يمكن إقامتها قبل سبتمبر“.

وفي فرنسا، رابع أعلى معدل وفيات في العالم بسبب فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

وكانت سلطات كرة القدم تأمل في استئناف الموسم في يونيو. وذلك بعدما تم تعليق كل مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا ولم تستأنف أي بطولة نشاطها حتى الآن.