رياضة

إلغاء أول دوري كرة قدم من البطولات الأوروبية الكبرى.. وإعلان البطل

الحرة / وكالات - واشنطن
30 أبريل 2020
ستاد فريق باريس سان رمان في العاصمة الفرنسية باريس
ستاد فريق باريس سان رمان في العاصمة الفرنسية باريس

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي الخميس، التوقف النهائي للبطولة ومنح اللقب لفريق باريس سان جرمان.

ويأتي هذا بعدما أعلن رئيس الوزراء الفرنسي إدوار فيليب أمام البرلمان، الثلاثاء، أن موسم كرة القدم 2019-2020 ومسابقات رياضية أخرى للمحترفين عن الموسم ذاته، لن يتم السماح باستئنافها قبل سبتمبر.

ويتصدر باريس سان جيرمان الترتيب حاليا متفوقا بفارق 12 نقطة على أولمبيك مرسيليا.

وكان من المقرر أن ينطلق موسم 2020-2021 في أغسطس.

 وقال فيليب أمام البرلمان، كاشفا عن خططه إنهاء العزل العام المفروض منذ 17 مارس "لن يمكننا استئناف موسم 2019-2020 لرياضات المحترفين وخاصة كرة القدم".

‭‭ ‬‬وتابع ”لتوضيح الرؤية للمنظمين أود أن أوضح أن الأحداث الرياضية والثقافية الكبرى، خاصة المهرجانات والمعارض التجارية الكبرى وجميع الأحداث التي تجمع أكثر من 5000 مشارك .. لا يمكن إقامتها قبل سبتمبر“.

وفي فرنسا، رابع أعلى معدل وفيات في العالم بسبب فيروس كورونا بعد الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا.

وكانت سلطات كرة القدم تأمل في استئناف الموسم في يونيو. وذلك بعدما تم تعليق كل مسابقات الدوري الكبرى في أوروبا ولم تستأنف أي بطولة نشاطها حتى الآن.

كتب
الحرة / وكالات - واشنطن

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رياضة

مارادونا يطلب من "يد الله" أن تحمي العالم من كورونا

الحرة / وكالات - واشنطن
30 أبريل 2020
دييغو مارادونا
دييغو مارادونا

طلب أسطورة كرة القدم الأرجنتينية دييغو مارادونا من "يد الله" أن تحمي العالم من وباء فيروس كورونا المستجد، وأن تسمح باستئناف الحياة الطبيعية.

ويأتي حديث لاعب نابولي الإيطالي، الفائز مع بلاده بلقب كأس العالم 1986 في المكسيك عن "يد الله" بعد تصويت مسؤولي الاتحاد الوطني على إنهاء الموسم الحالي وتعليق الهبوط، ما أنقذ فريق خيمناسيا الذي تسلم مارادونا إدارته الفنية في سبتمبر الماضي من مغادرة الدرجة الأولى.

وكان "الفتى الذهبي" سجل في مونديال المكسيك هدفا لبلاده بيده في مرمى إنكلترا في الدور ربع النهائي ليمنح فريقه الفوز 2-1، وقد صرح وقتها "إنها لم تكن يدي بل يد الله".

وقال مارادونا الأربعاء لصحيفة "كلارين" الأرجنتينية "اليوم حدث هذا لنا ويقول الكثيرون إنها يد الله من جديد (...) لكنني أطلب من تلك اليد إنهاء هذا الوباء حتى يتمكن الناس من العودة لعيش حياتهم، بصحة جيدة وسعادة".

وأضاف "إنها ليست النهاية التي أردناها، كنا مقتنعين بأننا نستطيع إنقاذ أنفسنا في الملعب".

وأدى انتشار فيروس "كوفيد-19" إلى إغلاق تام في الأرجنتين بدءا من 20 مارس الماضي، وقد خلف وراءه 207 حالات وفاة، من بين 4114 إصابة مؤكدة، بحسب إحصاءات الأربعاء.

ولفت مارادونا البالغ من العمر 59 عاما، إلى أن الأندية في الأرجنتين تواجه صعوبات مالية منذ سنوات.

وأمل اللاعب المثير للجدل "أن يكون مفهوما أنه علينا مواجهة ما هو مقبل معا، من أجل خير كرة القدم. لا أحد بيننا مثل رامبو (شخصية سينمائية) في هذه الحرب، لأنه حتى رامبو يخسر ضد هذا الشيء". 

كتب
الحرة / وكالات - واشنطن