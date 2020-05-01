رياضة

تسجيل إصابات بكورونا بين أعضاء فريق ألماني

فرانس برس
01 مايو 2020
تعتبر الإصابات ضربة قوية لآمال استئناف الدوري الألماني لكرة القدم
تعتبر الإصابات ضربة قوية لآمال استئناف الدوري الألماني لكرة القدم

أعلن نادي بندسليغا من مدينة كولن الألمانية الجمعة إصابة ثلاثة من أفراده بفيروس كورونا المستجد وسيضعهم بحجر صحي لمدة 14 يوما، ما يشكل ضربة قوية لآمال استئناف الدوري الألماني لكرة القدم، المعلقة مبارياته منذ مارس الماضي.

وأشار النادي في بيان على موقعه الرسمي "خضع كامل فريق كولن وجهازه التدريبي مع موظفيه الخميس لاختبارات كوفيد-19. جاءت نتيجة ثلاثة أشخاص ايجابية، وجميعهم دون عوارض" رافضا الكشف عن اسمائهم.

كتب
فرانس برس

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رياضة

تسجيل إصابات بكورونا بين أعضاء فريق ألماني

رياضة

أغويرو خائف من كورونا ويؤكد: لاعبو الدوري الإنكليزي متوترون

فرانس برس، واشنطن
01 مايو 2020
Manchester City's Argentinian striker Sergio Aguero reacts after failing to score during the English League Cup final football…
يقول أغويرو إنه "خائف" من عدوى كورونا

قال مهاجم منتخب الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي سيرجيو أغويرو إن "أغلبية اللاعبين خائفون من استئناف مباريات الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد".

وقال أغويرو في مقابلة مع شبكة "ال شيرينغيتو" الأرجنتينية "أغلبية اللاعبين خائفون لأن لديهم أطفالا وعائلات".

وتأمل رابطة الدوري الإنكليزي معاودة النشاط الرياضي في 8 يونيو، ما يستدعي عودة اللاعبين الى التدريبات في 18 مايو، وهذا ما سيتم بحثه خلال اجتماع الأندية الجمعة.

وقال أغويرو في لقائه الذي نقلته وكالة فرانس برس "أنا خائف لكني أعيش مع صديقتي ولا أتواصل مع أشخاص آخرين، أمارس الحجر الصحي في منزلي والشخص الوحيد الذي يمكن أن أنقل العدوى إليه هو صديقتي".

وتبدو الأندية الإنكليزية مصممة على إكمال الموسم وخوض المباريات الـ92 المتبقية منه.

وأكد اغويرو أن زملاءه سيكونون "مشدودي الأعصاب وشديدي الحرص"، عندما يعودون إلى العمل.

وكان قائد مانشستر يونايتد السابق غاري نيفيل أعرب عن قلقه  إزاء صحة لاعبي الدوري الإنكليزي في حال العودة السريعة إلى المنافسات بعد رفع الإغلاق التام المفروض في بريطانيا بسبب فيروس كورونا المستجد.

وأضاف "يقوم الناس الآن بتقييم المخاطر، كم شخص يجب أن يموت وهو يلعب كرة القدم في الدوري الممتاز قبل أن يصبح الوضع مريرا؟ واحد؟ لاعب واحد؟ أو أن يذهب أحد الموظفين إلى العناية المركزة؟ ما هي المخاطر التي يجب أن نتحملها؟"، مؤكدا أن "النقاش (الجاري) هو اقتصادي بحت".

كتب
فرانس برس، واشنطن