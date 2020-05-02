رياضة

فيفا يبحث تغيير موعد الموسم الكروي في أوروبا

رويترز
02 مايو 2020
عطلت أزمة كورونا إقامة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى.
عطلت أزمة كورونا إقامة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى.

أشار فيكتور مونتالياني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى إمكانية بحث تغيير موعد الموسم في أوروبا، ليتوافق مع التقويم السنوي في أعقاب جائحة فيروس كورونا وهو ما أوقف نشاط اللعبة حول العالم تقريبا، وفقا لرويترز.

وفي مقابلة مع محطة راديو "سبورتيفا" الإذاعية الإيطالية قال مونتالياني، الذي يعتبر حليفا مقربا من رئيسا الفيفا جياني إنفانتينو، إن هذا التحرك يتناسب مع موعد نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر في نوفمبر وديسمبر.

وكان إنفانتينو نفسه قد قال إن كرة القدم ستصبح مختلفة تماما عندما تعود عجلتها للدوران وإن التوقف الحالي للعبة ربما يكون بمثابة فرصة طيبة لإعادة النظر في برنامجها المزدحم بالمباريات والأحداث والمقرر أن يستمر حتى 2024.

وتحدث مونتالياني، وهو أيضا رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" عن فرصة لتحقيق ذلك في ظل إقامة كأس العالم في قطر 2022 في نوفمبر وديسمبر، قائلا: "من الممكن أن تكون هذه فكرة جيدة".

وأضاف مونتالياني "هنا في الأميركتين يقام الموسم بالفعل وفقا للتقويم السنوي، وربما يمكن تطبيق هذا الحل على البطولات في أوروبا وأفريقيا ويمكن مناقشة الأمر على المستويين الوطني والقاري".

وأشار إلى أن "هذه ليست فكرة سيئة بل يمكنها أن تشكل حلا خلال العامين المقبلين وفي ظل إقامة كأس العالم في الشتاء".

ولا تزال دول أوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وإنكلترا تأمل في استكمال ما تبقى من مباريات بطولات الدوري هذا الموسم، لكن ذلك ربما يعني تأخير انطلاق موسم 2020-2021 كما يرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في إنهاء موسم دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وقال مونتالياني: "بدأنا بالفعل التفكير في كيفية وضع برنامج جديد للبطولات بداية من 2024 والآن وفي ظل الأزمة الحالية فنحن بحاجة إلى إجابات سريعة".

وظهرت فكرة اتباع التقويم السنوي في مواعيد موسم كرة القدم من خلال كارل-هاينز رومنيجه عندما كان رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية.

وقال رومنيجه لمجلة فرانس فوتبول في مقابلة عام 2013: "في كل مكان سواء كان ذلك في ألمانيا أو فرنسا أو إنجلترا فإن الصيف هو أفضل فصل طيلة العام. وهذا هو الفصل الذي لا نلعب فيه".

وأضاف "وفي خضم الشتاء عندما يكون البرد شديدا والثلوج تتساقط فنحن طيلة الوقت تقريبا نلعب وفي ظل ظروف غير مناسبة للاعبين والجمهور على حد سواء. هذا غير منطقي".

رويترز

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"مجزرة".. كورونا يفتك بقطاع الرياضة في أميركا وخسائر بمليارات الدولارات 

الحرة / وكالات - واشنطن
02 مايو 2020
ملعب بيسبول
ملعب بيسبول

أظهر تقرير لشبكة "أي أس بي أن" الأميركية بث الجمعة، أن حجم خسائر إيرادات القطاع الرياضي في الولايات المتحدة جراء الإغلاق التام الناتج عن انتشار فيروس كورونا المستجد، سيبلغ 12 مليار دولار، مع إمكانية ازدياده في حال إلغاء دوري كرة القدم الأميركية (أن أف أل)، والبطولات الجامعية.

وتشمل الخسائر التجارية الرواتب التي سيدفعها اللاعبون لعمال الملاعب، لكنه قد يكون تقديرا متحفظا لأنه لا يشمل الرياضة الترفيهية في الهواء الطلق، والمراهنات أو الرياضات الفردية مثل الغولف وكرة المضرب وسباقات ناسكار الأكثر شعبية في سباقات السيارات في الولايات المتحدة.

وقدر باتريك ريش، مدير برنامج الأعمال الرياضية في جامعة واشنطن في سانت لويس، تأثير الإغلاق التام لشبكة "أي أس بي أن" على بطولات المحترفين الكبرى بخسارة تبلغ 5,5 مليار دولار، وبطولات الجامعات بـ 3,9 مليار دولار، والمنافسات الرياضية لفئة الشباب بـ2,4 مليار دولار.

وهذه الأرقام تفترض إكمال نصف موسم دوري البيسبول ودوري كرة القدم بحضور المتفرجين مقابل إلغاء محتمل للموسم العادي في بطولتي كرة السلة والهوكي، وإقامة مرحلة التصفيات النهائية "بلاي اوف" من دون جمهور واستئناف المنافسات الرياضية لفئة الشباب في يوليو.

ولا يعد أي شيء من ذلك مضمونا، نظرا لتعليمات البقاء في المنزل القائمة في معظم أنحاء البلاد نتيجة للفيروس القاتل الذي أودى بحياة حوالي 65 ألف شخص في الولايات المتحدة من ضمن أكثر من مليون حالة معلنة ومؤكدة.

وقال ريش "كخبير اقتصادي، ترجع إلى الوراء، تنظر إلى المجزرة التي تحدث، وأنت مشوش ومذهول، مخدر العقل، كل هذه العبارات، كلها ذات دلالة لأننا لم نر أي شيء مثل هذا مطلقا".

وتشمل الأرقام 3,25 مليار دولار كان من الممكن أن ينفقها المتفرجون على البطولات الاحترافية، بالإضافة إلى 371 مليون دولار من الدخل للعاملين في الملاعب و2،2 مليار دولار من رسوم حقوق النقل التلفزيوني في الولايات المتحدة.

وفي حالة إلغاء دوري كرة القدم الأميركية سيكلف ذلك أكثر من 11,5 مليار دولار من عائدات النقل التلفزيوني في حين أن 65 برنامجا لكرة القدم الأميركية تتلقى حوالي 4 مليارات دولار من أموال التلفزيون، أي حوالي نصف الدخل الذي يموّل جميع ميزانيات الإدارة الرياضية.

وذكر التقرير أن هناك ثلاثة ملايين فرصة عمل في جميع أنحاء البلاد تعتمد على الرياضة، من المرشدين والحراس الى الكشافين والمدربين.

وقال ريش أنه إذا اضطر للعب بطولة البيسبول من دون جمهور لنصف الموسم، فإن أكثر من 2 مليار دولار ينفقها المشجعون سوف تضيع.

الحرة / وكالات - واشنطن