فيفا يبحث تغيير موعد الموسم الكروي في أوروبا

أشار فيكتور مونتالياني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى إمكانية بحث تغيير موعد الموسم في أوروبا، ليتوافق مع التقويم السنوي في أعقاب جائحة فيروس كورونا وهو ما أوقف نشاط اللعبة حول العالم تقريبا، وفقا لرويترز.

وفي مقابلة مع محطة راديو "سبورتيفا" الإذاعية الإيطالية قال مونتالياني، الذي يعتبر حليفا مقربا من رئيسا الفيفا جياني إنفانتينو، إن هذا التحرك يتناسب مع موعد نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر في نوفمبر وديسمبر.

وكان إنفانتينو نفسه قد قال إن كرة القدم ستصبح مختلفة تماما عندما تعود عجلتها للدوران وإن التوقف الحالي للعبة ربما يكون بمثابة فرصة طيبة لإعادة النظر في برنامجها المزدحم بالمباريات والأحداث والمقرر أن يستمر حتى 2024.

وتحدث مونتالياني، وهو أيضا رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" عن فرصة لتحقيق ذلك في ظل إقامة كأس العالم في قطر 2022 في نوفمبر وديسمبر، قائلا: "من الممكن أن تكون هذه فكرة جيدة".

وأضاف مونتالياني "هنا في الأميركتين يقام الموسم بالفعل وفقا للتقويم السنوي، وربما يمكن تطبيق هذا الحل على البطولات في أوروبا وأفريقيا ويمكن مناقشة الأمر على المستويين الوطني والقاري".

وأشار إلى أن "هذه ليست فكرة سيئة بل يمكنها أن تشكل حلا خلال العامين المقبلين وفي ظل إقامة كأس العالم في الشتاء".

ولا تزال دول أوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وإنكلترا تأمل في استكمال ما تبقى من مباريات بطولات الدوري هذا الموسم، لكن ذلك ربما يعني تأخير انطلاق موسم 2020-2021 كما يرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في إنهاء موسم دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وقال مونتالياني: "بدأنا بالفعل التفكير في كيفية وضع برنامج جديد للبطولات بداية من 2024 والآن وفي ظل الأزمة الحالية فنحن بحاجة إلى إجابات سريعة".

وظهرت فكرة اتباع التقويم السنوي في مواعيد موسم كرة القدم من خلال كارل-هاينز رومنيجه عندما كان رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية.

وقال رومنيجه لمجلة فرانس فوتبول في مقابلة عام 2013: "في كل مكان سواء كان ذلك في ألمانيا أو فرنسا أو إنجلترا فإن الصيف هو أفضل فصل طيلة العام. وهذا هو الفصل الذي لا نلعب فيه".

وأضاف "وفي خضم الشتاء عندما يكون البرد شديدا والثلوج تتساقط فنحن طيلة الوقت تقريبا نلعب وفي ظل ظروف غير مناسبة للاعبين والجمهور على حد سواء. هذا غير منطقي".