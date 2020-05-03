رياضة

الاتحاد الدولي لكرة القدم يطالب بإعادة فتح ملف بلاتر

فرانس برس
03 مايو 2020
كان القضاء السويسري قد أسقط التحقيقات بحق بلاتر.
كان القضاء السويسري قد أسقط التحقيقات بحق بلاتر.

وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طلبا إلى مكتب المدعي العام السويسري بمتابعة تحقيقات تستهدف رئيسه السابق جوزيف بلاتر كان القضاء قد أسقطها، بحسب ما ذكرت المنظمة الدولية مؤكدة ما نشرته صحيفة "لوموند" الفرنسية السبت.

وأكد فيفا في بيان "لقد قدمنا ملاحظات رسمية إلى مكتب المدعي العام في الاتحاد السويسري مناشدين بقوة استمرار التحقيقات".

وتابع "في الواقع، يفكر فيفا في كل الخيارات القانونية الضامنة تحميل الأشخاص المعنيين المسؤولية"، مؤكدة ما أشارت إليه لوموند بـ "حرب قضائية" بين فيفا ورئيسه السابق.

وكان تقرير للشرطة السويسرية، حصلت وكالة "فرانس برس" على نسخة منه الأربعاء، أكد أن الشكوك "راسخة" حول سوء تصرف وسوء أمانة لبلاتر، بشأن صفقة منح حقوق بث تلفزيوني مثيرة للجدل إلى الاتحاد الكاريبي لكرة القدم "سي أف يو".

وأشارت تقارير الشرطة إلى أن شبهات القضاء كانت تتمحور حول توقيع بلاتر "عقدا لا يصب في صالح فيفا" مع الاتحاد الكاريبي الذي كان برئاسة الترينيدادي جاك وارنر، الموقوف مدى الحياة من الاتحاد الدولي والمتهم من القضاء الأميركي.

ويعد وارنر أحد أبرز وجوه فضيحة الفساد التي هزت الفيفا منذ 2015، وأدت إلى الإطاحة برؤوس كبيرة، أبرزها بلاتر نفسه الذي تولى رئاسة الفيفا في العام 1998، بعدما تولى أمانته العامة لنحو 17 عاما أيضا.

وتشير التقارير إلى أن بلاتر منح الاتحاد الكاريبي حقوق البث لمونديالي جنوب إفريقيا 2010 والبرازيل 2014، بمبلغ 600 ألف دولار أميركي، أي أدنى بكثير من قيمتها السوقية. وكان هذا العقد الذي الغي في 2011، سيتيح لوارنر تحقيق أرباح شخصية من إعادة بيع الحقوق.

وأشارت إحدى وثائق التحقيق إلى أنه نتيجة "تقاعس السيد بلاتر أمام الاتحاد الكاريبي أو السيد وارنر، كبد فيفا خسارة وصلت إلى 3,78 مليون دولار".

وأضاف المحققون "بفشله في تأكيد دعوى فيفا ضد الاتحاد الكاريبي عند علمه بذلك، وافق بلاتر على أن وارنر سيثري نفسه بطريقة غير مشروعة على حساب الاتحاد الدولي".

بيد أن مكتب المدعي العام السويسري أكد فى وقت سابق من هذا الشهر أنه لا يعتزم مقاضاة بلاتر.

وفتح القضاء السويسري تحقيقين بحق بلاتر (84 عاما) الموقوف بشبهات فساد وسوء استغلال مالي.

ونال التحقيق الثاني القدر الأكبر من الضجة الإعلامية والدولية، والمتعلق بالدفعة غير القانونية بقيمة مليوني فرنك سويسري في العام 2011، إلى الفرنسي ميشيل بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (ويفا).

وأدت هذه القضية إلى إيقاف الرجلين في العام 2015 عن مزاولة أي نشاط مرتبط بكرة القدم. ولا يزال بلاتر يمضي فترة الإيقاف الممتدة ستة أعوام، بينما انتهت عقوبة إيقاف بلاتيني في أكتوبر الماضي (كانت ثمانية أعوام بداية وخفضتها محكمة التحكيم الرياضي إلى أربعة).

وشدد بلاتر لفرانس برس على أنه في حال إقفال التحقيق الثاني، سيطلب من الاتحاد الدولي رد الاعتبار له ورفع العقوبة عنه "لأن إيقافي من لجنة الأخلاقيات في الفيفا بني على أساس الاتهامات القضائية السويسرية".

وقال بلاتر في اتصال مع فرانس برس الأربعاء إنه لا يريد التعليق على الموضوع. مكتفيا بقوله: "لقد تم بدء الإجراءات المتعلقة بالعقد مع الاتحاد الكاريبي في نفس الوقت مع قضية الدفع لبلاتيني ويعود تاريخ ذلك إلى سبتمبر 2015. مؤكدا أنه "منذ ذلك الحين لم يتم استجوابي في أي من الحالتين".

فرانس برس

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رياضة

الاتحاد الدولي لكرة القدم يطالب بإعادة فتح ملف بلاتر

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رياضة

فيفا يبحث تغيير موعد الموسم الكروي في أوروبا

رويترز
02 مايو 2020
عطلت أزمة كورونا إقامة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى.
عطلت أزمة كورونا إقامة العديد من الأحداث الرياضية الكبرى.

أشار فيكتور مونتالياني، نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إلى إمكانية بحث تغيير موعد الموسم في أوروبا، ليتوافق مع التقويم السنوي في أعقاب جائحة فيروس كورونا وهو ما أوقف نشاط اللعبة حول العالم تقريبا، وفقا لرويترز.

وفي مقابلة مع محطة راديو "سبورتيفا" الإذاعية الإيطالية قال مونتالياني، الذي يعتبر حليفا مقربا من رئيسا الفيفا جياني إنفانتينو، إن هذا التحرك يتناسب مع موعد نهائيات كأس العالم 2022 التي ستقام في قطر في نوفمبر وديسمبر.

وكان إنفانتينو نفسه قد قال إن كرة القدم ستصبح مختلفة تماما عندما تعود عجلتها للدوران وإن التوقف الحالي للعبة ربما يكون بمثابة فرصة طيبة لإعادة النظر في برنامجها المزدحم بالمباريات والأحداث والمقرر أن يستمر حتى 2024.

وتحدث مونتالياني، وهو أيضا رئيس اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي "كونكاكاف" عن فرصة لتحقيق ذلك في ظل إقامة كأس العالم في قطر 2022 في نوفمبر وديسمبر، قائلا: "من الممكن أن تكون هذه فكرة جيدة".

وأضاف مونتالياني "هنا في الأميركتين يقام الموسم بالفعل وفقا للتقويم السنوي، وربما يمكن تطبيق هذا الحل على البطولات في أوروبا وأفريقيا ويمكن مناقشة الأمر على المستويين الوطني والقاري".

وأشار إلى أن "هذه ليست فكرة سيئة بل يمكنها أن تشكل حلا خلال العامين المقبلين وفي ظل إقامة كأس العالم في الشتاء".

ولا تزال دول أوروبية مثل إيطاليا وألمانيا وإنكلترا تأمل في استكمال ما تبقى من مباريات بطولات الدوري هذا الموسم، لكن ذلك ربما يعني تأخير انطلاق موسم 2020-2021 كما يرغب الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" في إنهاء موسم دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

وقال مونتالياني: "بدأنا بالفعل التفكير في كيفية وضع برنامج جديد للبطولات بداية من 2024 والآن وفي ظل الأزمة الحالية فنحن بحاجة إلى إجابات سريعة".

وظهرت فكرة اتباع التقويم السنوي في مواعيد موسم كرة القدم من خلال كارل-هاينز رومنيجه عندما كان رئيسا لرابطة الأندية الأوروبية.

وقال رومنيجه لمجلة فرانس فوتبول في مقابلة عام 2013: "في كل مكان سواء كان ذلك في ألمانيا أو فرنسا أو إنجلترا فإن الصيف هو أفضل فصل طيلة العام. وهذا هو الفصل الذي لا نلعب فيه".

وأضاف "وفي خضم الشتاء عندما يكون البرد شديدا والثلوج تتساقط فنحن طيلة الوقت تقريبا نلعب وفي ظل ظروف غير مناسبة للاعبين والجمهور على حد سواء. هذا غير منطقي".

رويترز