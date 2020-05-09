اعتماد التبديلات الخمسة في مباريات كرة القدم.. والقرار "غير ملزم"

صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) الجمعة على اقتراح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بزيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة إلى خمسة بشكل موقت، بمجرد استئناف البطولات المعلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد به الطرفان الجمعة.

وشملت قرارات المجلس المعني بالقوانين المنظمة للعبة السماح للمسابقات بشكل موقت بالاستغناء عن استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (الفار) المثيرة للجدل.

وتبقى هذه القرارات غير ملزمة، ويرتبط اعتمادها بمنظمي البطولات.

وكان الاتحاد الإسباني للعبة أول من أعلن الجمعة رسميا تبني التعديل المتعلق برفع عدد التبديلات في جميع الفئات بمجرد أن يُستأنف الموسم.

ولفت "إيفاب" و"فيفا" في بيان مشترك إلى أن هذا التعديل سيطبق على القانون الرقم 3 للعبة، على أن "يدخل حيز التنفيذ فورا" ويشمل المسابقات التي تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل.



وأوضحا أنهما "سيحددان في وقت لاحق" ما إذا كان يمكن تمديد هذا الخيار حتى نهاية 2021، وبالتالي تطبيقه خلال كأس أوروبا في صيف العام المقبل.

وبدأت بعض البطولات الوطنية للعبة بالعودة تدريجيا من دون جمهور، ومنها كوريا الجنوبية التي انطلقت الجمعة. وفي 16 مايو، ستصبح ألمانيا أول بطولة أوروبية كبرى تستأنف موسم 2019-2020.

ويهدف تعديل القانون إلى تجنيب اللاعبين الضغوط الناتجة عن كثافة المباريات التي من المتوقع أن يخوضونها في الفترة المقبلة، لتعويض التوقف الذي يقترب من اتمام شهرين كاملين، لاسيما أن لفترة التعليق أيضا عامل سلبي على لياقة اللاعبين.

وسيمنح التعديل للفرق خيار استخدام خمسة بدلاء كحد أقصى في ثلاث مناسبات خلال المباراة، وكذلك بين الشوطين أو قبل الوقت الإضافي (في حال التمديد).

ومن شأن الحد من عدد المناسبات التي يمكن للفرق أن تجري فيها تغييرات، أن يزيل الحافز للقيام بذلك لأغراض إضاعة الوقت فقط.

ويمكن للفرق حاليا إجراء ثلاثة تبديلات خلال المباراة، علما بأنه تم السماح لها منذ العام 2018، بإجراء تغيير رابع، لكن في الوقت الإضافي فقط.

وفي المسابقات التي تسمح بإجراء تبديل إضافي في تمديد الوقت، سيكون بإمكان الفرق إجراء تبديل سادس.

وقال (إيفاب) إن قرار التعديل اتخذ "حيث يمكن أن تقام مباريات بشكل مكثف وفي ظروف مناخية مختلفة، وكلا الأمرين يمكن أن تكون له آثار على سلامة اللاعبين".