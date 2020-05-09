رياضة

برشلونة يعلن إصابة أومتيتي خلال التدريب

فرانس برس
09 مايو 2020
لم يحدد بعد إطارا زمنيا لعودة اللاعب للتدريب من جديد
لم يحدد بعد إطارا زمنيا لعودة اللاعب للتدريب من جديد

أعلن نادي برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت إصابة مدافعه الفرنسي صمويل أومتيتي في ربلة الساق خلال قيامه بتدريبات فردية.

وخلال المواسم القليلة الماضية تعرض أومتيتي (26 عاما) لمشكلات في الركبة والقدم وقال برشلونة إنه لم يحدد بعد إطارا زمنيا لعودة اللاعب للتدريب من جديد.

وتوقف النشاط الكروي في إسبانيا بسبب فيروس كورونا سريع العدوى منذ مارس الماضي بينما تأمل البطولة في استكمال ما تبقى من الموسم بداية من يونيو المقبل رغم أنه لم يتأكد بعد موعد لاستئناف المباريات.

وسيبدأ لاعبو فرق البطولة في إجراء تدريبات ضمن مجموعات صغيرة قبل أن تبدأ التدريبات الجماعية في وقت لاحق تمهيدا لاستئناف المباريات.

وينفرد برشلونة بصدارة الترتيب قبل 11 جولة من نهاية الموسم متفوقا بنقطتين على ريال مدريد أقرب المطاردين والذي من المقرر أن يستأنف التدريبات الاثنين المقبل.

فرانس برس

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رياضة

لقب آخر لنادي برشلونة

الحرة / وكالات - واشنطن
09 مايو 2020
شعار نادي برشلونة الإسباني
شعار نادي برشلونة الإسباني

توج فريق برشلونة لكرة قدم السيدات رسميا بلقب دوري الأضواء الإسباني الجمعة، بعد أن وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي للعبة على إلغاء كل مسابقات غير المحترفين بسبب وباء كوفيد-19.

وقال الاتحاد في بيان إن اللجنة صدّقت على كل القرارات التي اتخذتها المؤسسة الأربعاء، ما يعني أيضا عدم وجود هبوط من دوري الأضواء للسيدات أو الدرجتين الثانية والثالثة من كرة القدم للرجال.

وأضاف البيان أنه سيكون هناك صعود إلى دوري الدرجة الثانية للرجال ودوري الأضواء للسيدات عبر مواجهات فاصلة ستقام بدون جماهير.

وكان برشلونة يتفوق بتسع نقاط على أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني قبل تعليق المنافسات في مارس بسبب الوباء قبل تسع جولات على النهاية.

وسينضم أتليتيكو الى برشلونة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بينما سينجو متذيلا الترتيب بلنسية وإسبانيول من الهبوط للدرجة الثانية.

وسيصعد فريقان من الدرجة الثانية ما يعني أن دوري الأضواء الموسم المقبل سيضم 18 فريقا بدلا من 16 في الموسم الحالي.

وبينما تم إلغاء مسابقات غير المحترفين سيتم استئناف منافسات أرفع درجتين في الدوري الإسباني في يونيو إذ عادت بعض الأندية إلى التدريبات الفردية الجمعة لأول مرة منذ شهرين.

ويبدو أن اتحاد الكرة الإسباني قرر استئناف مباريات الدوري شهر يونيو المقبل.

والأسبوع الماضي، كشف مدرب نادي ليغانيس الإسباني، المكسيكي خافيير أغيري أن الدوري المحلي سيعاود نشاطه في 20 يونيو وينتهي في 26 يوليو على رغم رفض المسؤولين تأكيد ذلك.

وقال أغيري في مقابلة مع موقع "ماركا كلارو" المكسيكي إنه تبلّغ رسميا بخطة استئناف الدوري المعلّق منذ منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان لاعبو برشلونة (الفريق الرجالي) قد عادوا الجمعة إلى التمارين بعد قرابة شهرين من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما سينتظر غريمه ريال مدريد حتى الاثنين للقيام بذلك، في وقت تحدثت تقارير محلية عن إصابة ثلاثة لاعبين على الأقل من أندية الدوري الإسباني لكرة القدم بـ"كوفيد-19".

ومع صورة لقائده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الكرة، كتب برشلونة عبر حسابه على تويتر "العودة الى العمل!" مع استئناف التمارين في مركز جوان كامبر، لكن بشكل فردي طبقا لإجراءات الوقاية من الفيروس.

الحرة / وكالات - واشنطن