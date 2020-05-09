رياضة

لقب آخر لنادي برشلونة

الحرة / وكالات - واشنطن
09 مايو 2020
شعار نادي برشلونة الإسباني
شعار نادي برشلونة الإسباني

توج فريق برشلونة لكرة قدم السيدات رسميا بلقب دوري الأضواء الإسباني الجمعة، بعد أن وافقت اللجنة التنفيذية للاتحاد المحلي للعبة على إلغاء كل مسابقات غير المحترفين بسبب وباء كوفيد-19.

وقال الاتحاد في بيان إن اللجنة صدّقت على كل القرارات التي اتخذتها المؤسسة الأربعاء، ما يعني أيضا عدم وجود هبوط من دوري الأضواء للسيدات أو الدرجتين الثانية والثالثة من كرة القدم للرجال.

وأضاف البيان أنه سيكون هناك صعود إلى دوري الدرجة الثانية للرجال ودوري الأضواء للسيدات عبر مواجهات فاصلة ستقام بدون جماهير.

وكان برشلونة يتفوق بتسع نقاط على أتليتيكو مدريد صاحب المركز الثاني قبل تعليق المنافسات في مارس بسبب الوباء قبل تسع جولات على النهاية.

وسينضم أتليتيكو الى برشلونة في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بينما سينجو متذيلا الترتيب بلنسية وإسبانيول من الهبوط للدرجة الثانية.

وسيصعد فريقان من الدرجة الثانية ما يعني أن دوري الأضواء الموسم المقبل سيضم 18 فريقا بدلا من 16 في الموسم الحالي.

وبينما تم إلغاء مسابقات غير المحترفين سيتم استئناف منافسات أرفع درجتين في الدوري الإسباني في يونيو إذ عادت بعض الأندية إلى التدريبات الفردية الجمعة لأول مرة منذ شهرين.

ويبدو أن اتحاد الكرة الإسباني قرر استئناف مباريات الدوري شهر يونيو المقبل.

والأسبوع الماضي، كشف مدرب نادي ليغانيس الإسباني، المكسيكي خافيير أغيري أن الدوري المحلي سيعاود نشاطه في 20 يونيو وينتهي في 26 يوليو على رغم رفض المسؤولين تأكيد ذلك.

وقال أغيري في مقابلة مع موقع "ماركا كلارو" المكسيكي إنه تبلّغ رسميا بخطة استئناف الدوري المعلّق منذ منتصف مارس بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكان لاعبو برشلونة (الفريق الرجالي) قد عادوا الجمعة إلى التمارين بعد قرابة شهرين من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، بينما سينتظر غريمه ريال مدريد حتى الاثنين للقيام بذلك، في وقت تحدثت تقارير محلية عن إصابة ثلاثة لاعبين على الأقل من أندية الدوري الإسباني لكرة القدم بـ"كوفيد-19".

ومع صورة لقائده النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع الكرة، كتب برشلونة عبر حسابه على تويتر "العودة الى العمل!" مع استئناف التمارين في مركز جوان كامبر، لكن بشكل فردي طبقا لإجراءات الوقاية من الفيروس.

الحرة / وكالات - واشنطن

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رياضة

اعتماد التبديلات الخمسة في مباريات كرة القدم.. والقرار "غير ملزم"

فرانس برس
09 مايو 2020
يقوم فريق عمل فيفا باستكشاف تأثير الجائحة العالمية ويدعم المرونة في تغيير فترات الانتقال وتمديد عقود اللاعبين ويشجع خفض الأجور
يقوم فريق عمل فيفا باستكشاف تأثير الجائحة العالمية ويدعم المرونة في تغيير فترات الانتقال وتمديد عقود اللاعبين ويشجع خفض الأجور

صادق مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (إيفاب) الجمعة على اقتراح الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بزيادة عدد التبديلات في المباراة من ثلاثة إلى خمسة بشكل موقت، بمجرد استئناف البطولات المعلقة بسبب فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أفاد به الطرفان الجمعة.

وشملت قرارات المجلس المعني بالقوانين المنظمة للعبة السماح للمسابقات بشكل موقت بالاستغناء عن استخدام تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم (الفار) المثيرة للجدل.

وتبقى هذه القرارات غير ملزمة، ويرتبط اعتمادها بمنظمي البطولات.

وكان الاتحاد الإسباني للعبة أول من أعلن الجمعة رسميا تبني التعديل المتعلق برفع عدد التبديلات في جميع الفئات بمجرد أن يُستأنف الموسم.

ولفت "إيفاب" و"فيفا" في بيان مشترك إلى أن هذا التعديل سيطبق على القانون الرقم 3 للعبة، على أن "يدخل حيز التنفيذ فورا" ويشمل المسابقات التي تنتهي بنهاية ديسمبر المقبل.

وأوضحا أنهما "سيحددان في وقت لاحق" ما إذا كان يمكن تمديد هذا الخيار حتى نهاية 2021، وبالتالي تطبيقه خلال كأس أوروبا في صيف العام المقبل.

وبدأت بعض البطولات الوطنية للعبة بالعودة تدريجيا من دون جمهور، ومنها كوريا الجنوبية التي انطلقت الجمعة. وفي 16 مايو، ستصبح ألمانيا أول بطولة أوروبية كبرى تستأنف موسم 2019-2020.

ويهدف تعديل القانون إلى تجنيب اللاعبين الضغوط الناتجة عن كثافة المباريات التي من المتوقع أن يخوضونها في الفترة المقبلة، لتعويض التوقف الذي يقترب من اتمام شهرين كاملين، لاسيما أن لفترة التعليق أيضا عامل سلبي على لياقة اللاعبين.

وسيمنح التعديل للفرق خيار استخدام خمسة بدلاء كحد أقصى في ثلاث مناسبات خلال المباراة، وكذلك بين الشوطين أو قبل الوقت الإضافي (في حال التمديد).

ومن شأن الحد من عدد المناسبات التي يمكن للفرق أن تجري فيها تغييرات، أن يزيل الحافز للقيام بذلك لأغراض إضاعة الوقت فقط.

ويمكن للفرق حاليا إجراء ثلاثة تبديلات خلال المباراة، علما بأنه تم السماح لها منذ العام 2018، بإجراء تغيير رابع، لكن في الوقت الإضافي فقط.

وفي المسابقات التي تسمح بإجراء تبديل إضافي في تمديد الوقت، سيكون بإمكان الفرق إجراء تبديل سادس.

وقال (إيفاب) إن قرار التعديل اتخذ "حيث يمكن أن تقام مباريات بشكل مكثف وفي ظروف مناخية مختلفة، وكلا الأمرين يمكن أن تكون له آثار على سلامة اللاعبين".

فرانس برس