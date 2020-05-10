لقطع الطريق أمام ريال مدريد.. ليفربول يخطط لعقد جديد مع ماني

يخطط نادي ليفربول الإنكليزي وصاحب المركز الأول في الدوري لطرح عقد جديد على نجم هجومه السنغالي ساديو ماني في ظل استمرار اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني باللاعب.

وأصبح ماني الذي انتقل إلى صفوف الريدز منذ أربع سنوات واحدا من الركائز الأساسية للمدير الفني الألماني يورغن كلوب.

وسجل ماني 77 هدفا في 161 مباراة لعبها مع ليفربول منذ أن قدم من ساوثهامبتون، لكن تألقه تزايد في العامين الأخيرين.

وحل نادي ليفربول وصيفا في الدوري بعد مانشستر سيتي متخلفا عنه بنقطة واحدة، لكنه حصل على بطولة دوري أبطال أوروبا، أما العام الجاري فيحلق الفريق بعيدا في الصدارة في الدوري لكنه خرج من البطولة القارية الأهم.

وتشير تقارير عديدة إلى اهتمام ريال مدريد بماني، حيث يعاني النادي الإسباني منذ أن رحل عنه البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وطبقا لفوتبول انسايدر، فإن ليفربول يريد أن يقطع على أي ناد أن يحلم بالحصول على خدمات اللاعب الذي كان قد تعاقد مع ليفربول بالفعل حتى صيف 2023، من خلال عقد جديد أفضل.

