رياضة

لقطع الطريق أمام ريال مدريد.. ليفربول يخطط لعقد جديد مع ماني

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
مهاجم ليفربول ساديو مانيه
مهاجم ليفربول ساديو مانيه

يخطط نادي ليفربول الإنكليزي وصاحب المركز الأول في الدوري لطرح عقد جديد على نجم هجومه السنغالي ساديو ماني في ظل استمرار اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني باللاعب. 

وأصبح ماني الذي انتقل إلى صفوف الريدز منذ أربع سنوات واحدا من الركائز الأساسية للمدير الفني الألماني يورغن كلوب. 

وسجل ماني 77 هدفا في 161 مباراة لعبها مع ليفربول منذ أن قدم من ساوثهامبتون، لكن تألقه تزايد في العامين الأخيرين. 

وحل نادي ليفربول وصيفا في الدوري بعد مانشستر سيتي متخلفا عنه بنقطة واحدة، لكنه حصل على بطولة دوري أبطال أوروبا، أما العام الجاري فيحلق الفريق بعيدا في الصدارة في الدوري لكنه خرج من البطولة القارية الأهم. 

وتشير تقارير عديدة إلى اهتمام ريال مدريد بماني، حيث يعاني النادي الإسباني منذ أن رحل عنه البرتغالي كريستيانو رونالدو. 

وطبقا لفوتبول انسايدر، فإن ليفربول يريد أن يقطع على أي ناد أن يحلم بالحصول على خدمات اللاعب الذي كان قد تعاقد مع ليفربول بالفعل حتى صيف 2023، من خلال عقد جديد أفضل. 
 

الحرة / ترجمات - واشنطن

اقرأ أيضا

خلال زمن الأوبئة تترك إجراءات تهدف إلى حماية المواطنين، النساء والفتيات عرضة للعنف
أزمة كورونا

العنف الجنسي في زمن كورونا.. دروس من إيبولا

مهاجم ليفربول ساديو مانيه
رياضة

لقطع الطريق أمام ريال مدريد.. ليفربول يخطط لعقد جديد مع ماني

جانب من الفيديو الذي أثار أزمة بين النائب إلهامي عجينة (على يسار الصورة) والأطباء
مصر

معركة فيديوهات تحتدم بين نائب مصري والأطباء

دراسة تظهر أن فيروس كورونا يمكن أن ينتقل عبر العين وأن وسائل الوقاية قد توسع لتشمل تغطية العين
صحة

كورونا.. الفيروس يدخل من العين والدموع تنقل العدوى

الصاروخ الروسي تحطم تاركا الأجزاء في الفضاء
عربي ودولي

تحطم صاروخ روسي في مدار الأرض

تجاوز أعداد الإصابات بفيروس كورونا 4 ملايين شخص حول العالم
صحة

مؤرخون: جائحة كورونا قد تنتهي اجتماعيا قبل إيجاد لقاح

مجلس الوزراء العراقي يعقد أولى جلساته برئاسة مصطفى الكاظمي
العراق

فيديو الكاظمي "يوبخ" شقيقه.. رسالتان شديدتا اللهجة وعراقيون ينقسمون حول المغزى

رياضة

برشلونة يعلن إصابة أومتيتي خلال التدريب

فرانس برس
09 مايو 2020
لم يحدد بعد إطارا زمنيا لعودة اللاعب للتدريب من جديد
لم يحدد بعد إطارا زمنيا لعودة اللاعب للتدريب من جديد

أعلن نادي برشلونة بطل دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم السبت إصابة مدافعه الفرنسي صمويل أومتيتي في ربلة الساق خلال قيامه بتدريبات فردية.

وخلال المواسم القليلة الماضية تعرض أومتيتي (26 عاما) لمشكلات في الركبة والقدم وقال برشلونة إنه لم يحدد بعد إطارا زمنيا لعودة اللاعب للتدريب من جديد.

وتوقف النشاط الكروي في إسبانيا بسبب فيروس كورونا سريع العدوى منذ مارس الماضي بينما تأمل البطولة في استكمال ما تبقى من الموسم بداية من يونيو المقبل رغم أنه لم يتأكد بعد موعد لاستئناف المباريات.

وسيبدأ لاعبو فرق البطولة في إجراء تدريبات ضمن مجموعات صغيرة قبل أن تبدأ التدريبات الجماعية في وقت لاحق تمهيدا لاستئناف المباريات.

وينفرد برشلونة بصدارة الترتيب قبل 11 جولة من نهاية الموسم متفوقا بنقطتين على ريال مدريد أقرب المطاردين والذي من المقرر أن يستأنف التدريبات الاثنين المقبل.

فرانس برس