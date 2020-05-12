الحكومة الإنكليزية توفق على عودة البريمرليغ في 1 يونيو.. والملاعب المحايدة تهدد البطولة

رغم أن الحكومة الإنكليزية أعطت الضوء الأخضر لعودة الدوري الإنكليزي الممتاز وغيره من الأحداث الرياضية في 1 يونيو القادم، إلا أن الخلاف بين الأندية حول فكرة الملاعب المحايدة يهدد استئناف البطولة.

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة أندية الدوري الإنكليزي الممتاز عقب اجتماع ضم 20 ناديا يوم الإثنين، إن الأندية تتمنى عدم استكمال الموسم الحالي على ملاعب محايدة.

وكشف ماسترز لأول مرة أن الأندية ناقشت ما يمكن أن يحدث في حال عدم استكمال الموسم رغم ثقتها في إمكانية الانتهاء من المباريات المتبقية.

وكانت خطة الحكومة الإنكليزية لعودة منافسات البريميرليغ تتضمن عودة المباريات بدون جمهور حتى إشعار آخر وإقامة المباريات على ملاعب محايدة للحد من خطورة تجمع الجماهير خارج الملاعب.

لكن هذه الفكرة عارضتها بعض الأندية التي تواجه خطر الهبوط مثل واتفورد وبرايتون أند هوف البيون الذين أعربوا عن مخاوفهم بشأن عدالة إقامة المباريات في ملاعب محايدة.

وتستمر المناقشات بين رابطة الدوري والحكومة حول التفاصيل الدقيقة بشأن كيفية استئناف الموسم، وأكد ماسترز أن الأندية لا تزال تأمل في إيجاد طريقة لخوض المباريات بالطريقة المعتادة داخل وخارج أرضها.

وأوضح "تحدثنا عن الملاعب المحايدة، من الواضح أن جميع أنديتنا تفضل اللعب على أرضها لو أمكن ذلك ولكن يجب أن يعي الجميع ما أبلغتنا به السلطات، وسنواصل مناقشاتنا".

ووافقت الأندية على السماح للاعبين الذين تنتهي عقودهم بنهاية يونيو المقبل بتمديدها إلى نهاية الموسم.

ويعني أي استئناف للموسم إقامة مباريات بعد 30 يونيو حزيران وهو التاريخ المعتاد لانتهاء الموسم رسميا.

وكان الاتحاد الدولي لكرة الفدم "الفيفا" قد أصدر لائحة إرشادات تتضمن اقتراحا بتمديد العقود حتى نهاية الموسم الممتد لكن الأندية تخشى الموقف القانوني في حالة رفض اللاعبين.

وذكر ماسترز "عملنا بقدر المستطاع للتأكد من أن الأندية ستكمل الموسم بنفس تشكيلتها قبل توقف الدوري، مضيفاً "ما تم الاتفاق عليه اليوم هو تمديد عقود اللاعبين إلى ما بعد 30 يونيو إلى حتى نهاية الموسم لكن ذلك يجب أن يتم بموافقة الطرفين ويمكن تحديد موعد لاحق لذلك لا يتجاوز 23 يونيو".

يذكر أنه يتعين على رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز أن تبلغ الاتحاد الأوروبي (اليويفا) بتفاصيل خططها لاستئناف الموسم قبل 25 مايو الجاري.