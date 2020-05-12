رياضة

الدوري الإيطالي.. ضوء أخضر لاستئناف التدريبات الجماعية

رويترز
12 مايو 2020
استعاد يوفنتوس الصدارة من لاتسيو الفائز على بولونيا بهدفين نظيفين
استعاد يوفنتوس الصدارة من لاتسيو الفائز على بولونيا بهدفين نظيفين

أعلنت الحكومة الإيطالية، الاثنين، أن أندية دوري الدرجة الأولى لكرة القدم بوسعها استئناف التدريبات الجماعية في 18 مايو، في دفعة معنوية كبيرة لخطط استكمال الموسم.

وحصلت الأندية على الضوء الأخضر لاستئناف التدريبات يوم الاثنين الماضي لكن بشكل فردي فقط مع احترام إجراءات التباعد الاجتماعي.

وقالت الحكومة إن اللجنة الفنية/العلمية راجعت البروتوكول الصحي الذي يعتزم الاتحاد الإيطالي تطبيقه لضمان استئناف التدريبات في أجواء آمنة.

وأضافت "سيتم إرسال توصيات اللجنة والتي ستكون صارمة وملزمة للجميع إلى الاتحاد الإيطالي لإجراء التعديلات اللازمة على البروتوكول للسماح باستئناف آمن للتدريبات الجماعية في 18 مايو".

والدوري الإيطالي متوقف منذ التاسع من مارس ولم تحدد الحكومة حتى الآن موعدا لاستكمال الموسم.

رويترز

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الدوري الإيطالي.. ضوء أخضر لاستئناف التدريبات الجماعية

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رياضة

لقطع الطريق أمام ريال مدريد.. ليفربول يخطط لعقد جديد مع ماني

الحرة / ترجمات - واشنطن
10 مايو 2020
مهاجم ليفربول ساديو مانيه
مهاجم ليفربول ساديو مانيه

يخطط نادي ليفربول الإنكليزي وصاحب المركز الأول في الدوري لطرح عقد جديد على نجم هجومه السنغالي ساديو ماني في ظل استمرار اهتمام نادي ريال مدريد الإسباني باللاعب. 

وأصبح ماني الذي انتقل إلى صفوف الريدز منذ أربع سنوات واحدا من الركائز الأساسية للمدير الفني الألماني يورغن كلوب. 

وسجل ماني 77 هدفا في 161 مباراة لعبها مع ليفربول منذ أن قدم من ساوثهامبتون، لكن تألقه تزايد في العامين الأخيرين. 

وحل نادي ليفربول وصيفا في الدوري بعد مانشستر سيتي متخلفا عنه بنقطة واحدة، لكنه حصل على بطولة دوري أبطال أوروبا، أما العام الجاري فيحلق الفريق بعيدا في الصدارة في الدوري لكنه خرج من البطولة القارية الأهم. 

وتشير تقارير عديدة إلى اهتمام ريال مدريد بماني، حيث يعاني النادي الإسباني منذ أن رحل عنه البرتغالي كريستيانو رونالدو. 

وطبقا لفوتبول انسايدر، فإن ليفربول يريد أن يقطع على أي ناد أن يحلم بالحصول على خدمات اللاعب الذي كان قد تعاقد مع ليفربول بالفعل حتى صيف 2023، من خلال عقد جديد أفضل. 
 

الحرة / ترجمات - واشنطن