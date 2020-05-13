رياضة

المدعي العام المكلف بالتحقيق في فضائح فيفا يمثل أمام البرلمان السويسري

فرانس برس
13 مايو 2020
يعتزم البرلمان دراسة طلب تنحية بحق المدعي العام
يعتزم البرلمان دراسة طلب تنحية بحق المدعي العام

سيمثل المدعي العام السويسري المولج التحقيق في مزاعم فساد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، أمام اللجنة القضائية في البرلمان السويسري، وذلك بحسب ما أفادت الأخيرة الأربعاء.

وأشارت اللجنة القضائية في البرلمان السويسري إلى أنها ستستجوب مايكل لاوبر في اجتماعها المقبل في 20 مايو، مضيفة في بيان "نعتزم بعد ذلك اتخاذ قرار بشأن احتمال فتح إجراء إبطال (تنحية) بحقه"، بما أن البرلمان هو من يختار المدعي العام في سويسرا.

وفُتِحَ تحقيق تأديبي بحق لاوبر على خلفية اجتماعات غير رسمية مع رئيس "فيفا" الحالي السويسري جاني إنفانتينو عامي 2016 و2017، وتمت معاقبته في الثاني من مارس الماضي من قبل هيئة الإشراف على مكتب المدعي العام بتخفيض راتبه.

وقالت اللجنة القضائية البرلمانية إنها لاحظت القرار التأديبي الذي اتخذته هيئة الإشراف على مكتب المدعي العام في الثاني من مارس في إطار التحقيق الذي خلص إلى أن لاوبر ارتكب سابقا "انتهاكات خطيرة للغاية" وأيضا خلال الإجراءات التأديبية بحسب البيان.

وأضافت أن "ذلك تضمن تصريحات مخالفة للحقيقة وانتهاك واجب الولاء أو عرقلة التحقيق التأديبي".
واستأنف لاوبر هذا القرار، متهما هيئة الإشراف على مكتبه بارتكاب عدة أخطاء إجرائية تتجاوز صلاحياتها وبأنها "متحيزة".

وقالت اللجنة البرلمانية إنها إذا كانت على علم بحقائق "تشكك بشكل خطير بالملاءمة المهنية والشخصية للمدعي العام"، فعليها "أن تقرر ما إذا كانت ستبدأ إجراءات الإبطال (تنحيته) أم لا"، مضيفة "في ضوء الوضع الحالي، قررنا الاستماع الى السيد لاوبر في اجتماع يوم 20 مايو".

ولم ينف "فيفا" مطلقا الاجتماعات بين إنفانتينو ولاوبر، لكنه قال إن الغرض منها كان إظهار بأن الاتحاد "مستعد للتعاون مع نظام العدالة السويسري".

لكن الغموض القانوني الذي جرت فيه هذه اللقاءات يثير مسألة تواطؤ بين النظام القضائي السويسري وفيفا الذي يتخذ من زيوريخ مقرا له.

وبالمجمل، فتح القضاء السويسري أكثر من عشرين إجراء مرتبط بالاتحاد الدولي خلال الأعوام الخمسة الأخيرة منذ أن داهمت الشرطة فندقا فخما في زيوريخ عشية انتخاب مواطنها الموقوف حاليا جوزف بلاتر لولاية جديدة على رأس "فيفا"، واعتقالها العديد من المسؤولين الكبار في الهيئة الكروية العليا بتهم فساد في مايو 2015.

وفي مقابلة مع مجلة "ليلوستر" السويسرية في عدد الأربعاء، دعا الفرنسي ميشال بلاتيني، الرئيس السابق للاتحاد الأوروبي "ويفا"، إنفانتيو إلى الاستقالة، معتبرا بأن الأخير الذي شغل منصب أمين عام "ويفا" سابقا، ولاوبر اعتقدا بأنه "لا يمكن المساس بهما وهما فوق القانون".

فرانس برس

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المدعي العام المكلف بالتحقيق في فضائح فيفا يمثل أمام البرلمان السويسري

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رياضة

كرة القدم الإنكليزية قد تعود في يونيو

الحرة / ترجمات - واشنطن
13 مايو 2020
صلاح يخسر 33 مليون دولار من قيمته
رياضيو الصفوة يجب عليهم اتباع ارشادات الحكومة الخاصة بالتباعد الاجتماعي

كرة القدم في إنكلترا يمكن أن تعود من جديد في 6 يونيو عبر دوري البطولة "تشامبيون شيب" قبل الاستئناف المتوقع للدوري الممتاز، وفق موقع "إي أس بي أن" البريطاني.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض مؤخرا موعدا نهائيا في 25 مايو للبطولات الأوروبية لتأكيد ما إذا كان سيتم إلغاء مواسمها أو استئنافها.

 وفي حين أن الدوري الإنكليزي الممتاز لا يزال يحاول رسم خريطة لعودته وسط استمرار وباء كورونا، قال الموقع إن الاتحاد الإنكليزي واثق من قدرة البطولة الإنكليزية  على العودة في الأسبوع الأول من يونيو.

واجتمع مجلس إدارة الاتحاد، الأربعاء، لصياغة خطة أوضح ومناقشة كيفية إنهاء الموسم خلف الأبواب المغلقة وكذلك المبادئ التوجيهية الأكثر حزما بشأن اختبار فيروس كورونا المستجد وجلسات التدريب.

فيما لا تزال المناقشات جارية بين الدوري الإنكليزي الممتاز وأنديته العشرين والحكومة بشأن "إعادة تشغيل"، من دون أي مخطط واضح لموعد استئناف مبارايات الدرجة الأولى، على الرغم من تحديد شهر يوليو كتاريخ محتمل. 

 وقالت الحكومة البريطانية في توجيهاتها بشأن كيفية استئناف الرياضة عقب إجراءات العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا، يوم الأربعاء، إن رياضيي الصفوة يجب عليهم اتباع إرشادات الحكومة الخاصة بالتباعد الإجتماعي، ما لم يكن هناك استثناء عند استئناف التدريبات.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن