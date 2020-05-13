رياضة

بسبب تغريدة... التلفزيون الصيني يواصل مقاطعة دوري السلة الأميركي

الحرة / وكالات - واشنطن
13 مايو 2020
مباراة الدوري الأميركي للمحترفين في لوس أنجلوس 31 يناير 2020
مباراة الدوري الأميركي للمحترفين في لوس أنجلوس 31 يناير 2020

نقلت وسائل إعلام عن التلفزيون المركزي الصيني (سي. سي. تي. في) قوله في بيان الثلاثاء، إنه سيواصل مقاطعة بث مباريات دوري السلة الأميركي للمحترفين في البلاد.

ولم يبث التلفزيون المركزي الصيني الذي يملك الحقوق الحصرية لدوري السلة الأميركي أي مباراة من البطولة الشهيرة منذ أن عبر داريل موري مدير عام فريق هيوستون روكتس عن دعمه للاحتجاجات في هونغ كونغ العام الماضي.

وقالت صحيفة غلوبال تايمز في حسابها على تويتر "التلفزيون المركزي الصيني ينفي الشائعات بأنه سيعيد بث مباريات دوري السلة الأميركي للمحترفين ويكرر موقفه الثابت من السيادة الوطنية".

وجاء في التغريدة "علّق التلفزيون المركزي الصيني بث مباريات الدوري الأميركي للمحترفين في أكتوبر 2019 بعد تغريدة داريل موري المسؤول في هيوستون روكتس لدعم مثيري الشغب في هونغ كونغ".

وألغى رعاة وشركاء من الصين ارتباطاتهم بدوري السلة الأميركي بعد تلك الواقعة.
واعتذر موري مدير عام روكتس عن أي ضرر سببته التغريدة التي حذفها على الفور.
لكن الحكومة الصينية ورعاة، عبّروا عن استيائهم، ما أدى إلى خسارة البطولة لشركاء ومؤسسات إعلامية صينية.

وحتى وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو علق على الموضوع بعد قرار الصين مقاطعة مباريات "أن بي أيه" شهر أكتوبر الماضي.

وحض وزير الخارجية الأميركي وقتها الرابطة الوطنية لكرة السلة "أن بي أيه" على الوقوف بوجه الصين التي تمارس ضغوطا عليها.

وصفق الحضور لتعليقات بومبيو الذي كان يلقي كلمة أمام جمعية مسيحية في ناشفيل، حيث ندد أيضا في كلمته بالطريقة التي تعامل فيها الصين سكانها من الأويغور المسلمين. 

وفي مقابلة مع "شبكة تلفزيون ناشفيل" نهاية 2019 قال بومبيو إن الشركات الصينية في الولايات المتحدة "يحق لها أن تدلي برأيها" في حال أرادت انتقاد السياسات الأميركية.

وأضاف "يتعين على الشركات الأميركية أن تطالب بأن يتم منحها نفس الحقوق".

وقال "كل هذا بدأ بتغريدة واحدة. أعتقد أن الحزب الشيوعي الصيني يمكنه تحمل تغريدة، آمل أن يشرعوا بتصحيح هذا الأمر".

الحرة / وكالات - واشنطن

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رياضة

للعام الثالث على التوالي.. بايرن يبلغ نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على فرانكفورت

رويترز
11 يونيو 2020
بايرن يبلغ نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على فرانكفورت
بايرن يبلغ نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على فرانكفورت

واصل بايرن ميونيخ حامل لقب كأس ألمانيا مسيرته نحو حصد الثنائية المحلية بعد الفوز 2-1 على أينتراخت فرانكفورت ليبلغ نهائي الكأس لكرة القدم للعام الثالث على التوالي يوم الأربعاء.

ورغم الظهور بشكل رائع في الشوط الأول والتقدم بهدف عن طريق إيفان بريشيتش، تراجع بايرن في الشوط الثاني وسمح لمنافسه بإدراك التعادل بواسطة داني دا كوستا.

وقال هانز فليك مدرب بايرن: "في الشوط الأول، كان بوسعنا تسجيل المزيد من الأهداف. في الشوط الثاني لم نلعب بشكل جيد".

وأضاف "لكنها مباراة في الكأس وفي النهاية تأهلنا بشكل مستحق. كان يمكن أن يصبح الشوط الثاني أسهل لو كنا أنهينا الأمور بشكل أفضل في الشوط الأول".

وسيلعب بايرن مع باير ليفركوزن، الذي تفوق 3-صفر على زاربروكن المنتمي للدرجة الرابعة يوم الثلاثاء، بالنهائي في برلين بتاريخ الرابع من يوليو.

وظهر بايرن، الذي بات على أعتاب التتويج بلقب الدوري ويسعى لحصد لقب الكأس للمرة 20، بشكل رائع في الشوط الأول وسجل بريشيتش هدف التقدم بعد كرة عرضية من توماس مولر في الدقيقة 14.

وحصل بايرن على فرص لإضافة المزيد من الأهداف في الشوط الأول لكنه أهدرها عن طريق بريشيتش وكينجسلي كومان وروبرت ليفاندوفسكي.

وتطور أداء فرانكفورت، الذي فاز على بايرن في نهائي 2018، في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة دا كوستا في الدقيقة 69.

لكن ليفاندوفسكي سجل هدف الانتصار بعد خمس دقائق من الهجمة الخطيرة الوحيدة تقريبا لبايرن في الشوط الثاني بعد ارتباك لدفاع فرانكفورت وعقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد لاحتساب الهدف.
 

رويترز