كرة القدم الإنكليزية قد تعود في يونيو

كرة القدم في إنكلترا يمكن أن تعود من جديد في 6 يونيو عبر دوري البطولة "تشامبيون شيب" قبل الاستئناف المتوقع للدوري الممتاز، وفق موقع "إي أس بي أن" البريطاني.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض مؤخرا موعدا نهائيا في 25 مايو للبطولات الأوروبية لتأكيد ما إذا كان سيتم إلغاء مواسمها أو استئنافها.

وفي حين أن الدوري الإنكليزي الممتاز لا يزال يحاول رسم خريطة لعودته وسط استمرار وباء كورونا، قال الموقع إن الاتحاد الإنكليزي واثق من قدرة البطولة الإنكليزية على العودة في الأسبوع الأول من يونيو.

واجتمع مجلس إدارة الاتحاد، الأربعاء، لصياغة خطة أوضح ومناقشة كيفية إنهاء الموسم خلف الأبواب المغلقة وكذلك المبادئ التوجيهية الأكثر حزما بشأن اختبار فيروس كورونا المستجد وجلسات التدريب.

فيما لا تزال المناقشات جارية بين الدوري الإنكليزي الممتاز وأنديته العشرين والحكومة بشأن "إعادة تشغيل"، من دون أي مخطط واضح لموعد استئناف مبارايات الدرجة الأولى، على الرغم من تحديد شهر يوليو كتاريخ محتمل.

وقالت الحكومة البريطانية في توجيهاتها بشأن كيفية استئناف الرياضة عقب إجراءات العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا، يوم الأربعاء، إن رياضيي الصفوة يجب عليهم اتباع إرشادات الحكومة الخاصة بالتباعد الإجتماعي، ما لم يكن هناك استثناء عند استئناف التدريبات.