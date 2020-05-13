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كرة القدم الإنكليزية قد تعود في يونيو

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كرة القدم في إنكلترا يمكن أن تعود من جديد في 6 يونيو عبر دوري البطولة "تشامبيون شيب" قبل الاستئناف المتوقع للدوري الممتاز، وفق موقع "إي أس بي أن" البريطاني.

وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم فرض مؤخرا موعدا نهائيا في 25 مايو للبطولات الأوروبية لتأكيد ما إذا كان سيتم إلغاء مواسمها أو استئنافها.

 وفي حين أن الدوري الإنكليزي الممتاز لا يزال يحاول رسم خريطة لعودته وسط استمرار وباء كورونا، قال الموقع إن الاتحاد الإنكليزي واثق من قدرة البطولة الإنكليزية  على العودة في الأسبوع الأول من يونيو.

واجتمع مجلس إدارة الاتحاد، الأربعاء، لصياغة خطة أوضح ومناقشة كيفية إنهاء الموسم خلف الأبواب المغلقة وكذلك المبادئ التوجيهية الأكثر حزما بشأن اختبار فيروس كورونا المستجد وجلسات التدريب.

فيما لا تزال المناقشات جارية بين الدوري الإنكليزي الممتاز وأنديته العشرين والحكومة بشأن "إعادة تشغيل"، من دون أي مخطط واضح لموعد استئناف مبارايات الدرجة الأولى، على الرغم من تحديد شهر يوليو كتاريخ محتمل. 

 وقالت الحكومة البريطانية في توجيهاتها بشأن كيفية استئناف الرياضة عقب إجراءات العزل العام بسبب جائحة فيروس كورونا، يوم الأربعاء، إن رياضيي الصفوة يجب عليهم اتباع إرشادات الحكومة الخاصة بالتباعد الإجتماعي، ما لم يكن هناك استثناء عند استئناف التدريبات.

 

الحرة / ترجمات - واشنطن

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الدوري الإيطالي.. الأندية تريد استئناف الموسم منتصف يونيو

فرانس برس
13 مايو 2020
الطلب يحتاج لموافقة من الحكومة لاعتماد التاريخ الذي حددوه
الطلب يحتاج لموافقة من الحكومة لاعتماد التاريخ الذي حددوه

أبدت أندية كرة القدم الإيطالية، الأربعاء، رغبتها في استئناف منافسات الدوري المحلي المعلق منذ أكثر من شهرين بسبب فيروس كورونا المستجد، في 13 يونيو المقبل.

وسبق لأندية "سيري أ" أن أبدت نيتها إنهاء الموسم، لكنها تتقدم للمرة الأولى باقتراح تاريخ محدد، سيكون اعتماده مرتبطا بموافقة من حكومة رئيس الوزراء جوزيبي كونتي.

وفي أعقاب جمعية عمومية عقدتها، أصدرت الأندية بيانا جاء فيه "فيما يتعلق باستئناف النشاطات الرياضية ومع احترام قرارات الحكومة وبما يتطابق مع البروتوكولات الطبية لحماية اللاعبين، تم اختيار تاريخ 13 يونيو من أجل استئناف البطولة" المعلقة، كما كل النشاطات الرياضية، منذ التاسع من مارس.

وأبدت الحكومة في الأيام الماضية، ولاسيما من خلال تصريحات وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا، حذرها من المسارعة في معاودة النشاط، خصوصا في غياب الاتفاق على بروتوكول صحي صارم تقتدي به الأندية على هامش التدريبات الجماعية والمنافسات.

لكن سبادافورا أكد اليوم أنه سيسمح بمعاودة التمارين الجماعية بدءا من 18 مايو كما كانت الأندية تأمل، وذلك بعد الاتفاق على البروتوكول.

وقال سبادافورا في تصريحات بعد ظهر الأربعاء "تلقيت قبل دقائق رسالة من رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا. لقد أبلغني بأن الاتحاد اتبع كل توصيات اللجنة الفنية والعلمية، وعدّل من بروتوكوله، ما يسمح بالتالي باستئناف التمارين الجماعية في 18 مايو في غياب أي إشكال آخر".

وبحسب التقارير الصحافية الإيطالية، أبصر البروتوكول الصحي لاستئناف التمارين الجماعية، النور، من خلال موافقة الاتحاد على وضع كامل الفريق في الحجر الصحي لمدة 15 يوما في حال تسجيل إصابة في صفوفه بـ"كوفيد-19".

وشكلت هذه النقطة مدار أخذ ورد على مدى الأيام الماضية بين السلطات الصحية والسياسية من جهة، والسلطات الرياضية والأندية من جهة أخرى، مع تحبيذ الأخيرة عزل الفرد الذي تثبت إصابته بفيروس كورونا المستجد بمفرده، عوضا عن عزل الفريق بكامله.

وكانت الأندية قد عاودت في الرابع من مايو، فتح أبواب مراكز التدريب لكن من أجل التمارين الفردية فقط، وفي ظل إجراءات وقاية صارمة كذلك، سعيا للحؤول دون انتشار "كوفيد-19".

وأعلن تسجيل حالات إصابة في صفوف أندية تورينو وفيورنتينا وسمبدوريا.

وتعد إيطاليا من أكثر الدول تأثرا بالجائحة حول العالم، مع تسجيل أكثر من 31 ألف وفاة معلنة بسببه.

فرانس برس