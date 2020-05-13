"مخالفات انضباطية خطيرة".. حرمان عمرو وردة من اللعب مجددا

مرة أخرى يعود اللاعب المصري عمرو وردة إلى عناوين الأخبار، بعدما أعلن نادي لاريسا اليوناني فسخ التعاقد معه.

وكان وردة قد نفى لأكثر من وسيلة إعلام رياضية، الأربعاء، الأسباب التي أعلنها النادي وأدت لفسخ التعاقد مع اللاعب المصري.

وأصدر نادي لاريسا اليوناني بيانا الثلاثاء، أعلن فيه إنهاء عقدي اللاعبين عمرو وردة ويانيس ماسوراس، على خلفية "مخالفات انضباطية خطيرة"، على حد وصف البيان.

وردة قال من جانبه لموقع "يلا كورة"، إن سبب فسخ العقد هي مشكلة بين نادي لاريسا وناديه السابق باوك، وذلك بسبب الصراع المحلي بين الناديين في الدوري اليوناني.

لكن رئيس نادري لاريسا ألكسيس كوجيا، عاد ليوضح حقيقة فسخ العقد، وقال في بيان على موقع النادي الرسمي، إن قرار الفسخ جاء على خلفية ظهوره مرتين فقط في التمارين التسعة التي خضع لها اللاعبون بعد العودة إلى التدريبات، وذلك من دون الحصول على إذن من المدرب.

وأكد رئيس النادي أن هذا هو سبب رحيل وردة، مضيفا أن النادي قد ساعد اللاعب في تخطي مشكلاته الشخصية.

يذكر أن وردة قد تعرض لانتقادات شديدة أبعدته عن تشكيلة المنتخب المصري في يونيو الماضي خلال بطولة الأمم الأفريقية، بعدما وجهت له تهم بالتحرش الجنسي.

وفي 2017، جرى استبعاد وردة من قائمة فريق باوك اليوناني، بسبب تحفظ المدرب على سلوكياته، وقد حرم اللاعب من المشاركة بمعسكر الفريق في هولندا.

وقبلها، لم يمكث وردة أكثر من ثلاثة أيام مع نادي فيرنسي البرتغالي حتى اتهمته صحيفة "ريكورد" المحلية، بالتحرش باثنتين من زوجات زملائه في النادي.

وفي عام 2013، تم ترحيل وردة من معسكر منتخب الشباب في تونس، بعدما ادعت فتاة فرنسية أن وردة تحرش بها واقتحم غرفتها بالفندق.