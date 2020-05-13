رياضة

"مخالفات انضباطية خطيرة".. حرمان عمرو وردة من اللعب مجددا

الحرة - واشنطن
13 مايو 2020
نادي لاريسا اليوناني ينهي تعاقد اللاعب المصري عمرو وردة
نادي لاريسا اليوناني ينهي تعاقد عمرو وردة

مرة أخرى يعود اللاعب المصري عمرو وردة إلى عناوين الأخبار، بعدما أعلن نادي لاريسا اليوناني فسخ التعاقد معه.

وكان وردة قد نفى لأكثر من وسيلة إعلام رياضية، الأربعاء، الأسباب التي أعلنها النادي وأدت لفسخ التعاقد مع اللاعب المصري.

وأصدر نادي لاريسا اليوناني بيانا الثلاثاء، أعلن فيه إنهاء عقدي اللاعبين عمرو وردة ويانيس ماسوراس، على خلفية "مخالفات انضباطية خطيرة"، على حد وصف البيان.

وردة قال من جانبه لموقع "يلا كورة"، إن سبب فسخ العقد هي مشكلة بين نادي لاريسا وناديه السابق باوك، وذلك بسبب الصراع المحلي بين الناديين في الدوري اليوناني.

لكن رئيس نادري لاريسا ألكسيس كوجيا، عاد ليوضح حقيقة فسخ العقد، وقال في بيان على موقع النادي الرسمي، إن قرار الفسخ جاء على خلفية ظهوره مرتين فقط في التمارين التسعة التي خضع لها اللاعبون بعد العودة إلى التدريبات، وذلك من دون الحصول على إذن من المدرب.

وأكد رئيس النادي أن هذا هو سبب رحيل وردة، مضيفا أن النادي قد ساعد اللاعب في تخطي مشكلاته الشخصية.

يذكر أن وردة قد تعرض لانتقادات شديدة أبعدته عن تشكيلة المنتخب المصري في يونيو الماضي خلال بطولة الأمم الأفريقية، بعدما وجهت له تهم بالتحرش الجنسي.

وفي 2017، جرى استبعاد وردة من قائمة فريق باوك اليوناني، بسبب تحفظ المدرب على سلوكياته، وقد حرم اللاعب من المشاركة بمعسكر الفريق في هولندا.

وقبلها، لم يمكث وردة أكثر من ثلاثة أيام مع نادي فيرنسي البرتغالي حتى اتهمته صحيفة "ريكورد" المحلية، بالتحرش باثنتين من زوجات زملائه في النادي.

وفي عام 2013، تم ترحيل وردة من معسكر منتخب الشباب في تونس، بعدما ادعت فتاة فرنسية أن وردة تحرش بها واقتحم غرفتها بالفندق.

الحرة - واشنطن

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رياضة

للعام الثالث على التوالي.. بايرن يبلغ نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على فرانكفورت

رويترز
11 يونيو 2020
بايرن يبلغ نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على فرانكفورت
بايرن يبلغ نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على فرانكفورت

واصل بايرن ميونيخ حامل لقب كأس ألمانيا مسيرته نحو حصد الثنائية المحلية بعد الفوز 2-1 على أينتراخت فرانكفورت ليبلغ نهائي الكأس لكرة القدم للعام الثالث على التوالي يوم الأربعاء.

ورغم الظهور بشكل رائع في الشوط الأول والتقدم بهدف عن طريق إيفان بريشيتش، تراجع بايرن في الشوط الثاني وسمح لمنافسه بإدراك التعادل بواسطة داني دا كوستا.

وقال هانز فليك مدرب بايرن: "في الشوط الأول، كان بوسعنا تسجيل المزيد من الأهداف. في الشوط الثاني لم نلعب بشكل جيد".

وأضاف "لكنها مباراة في الكأس وفي النهاية تأهلنا بشكل مستحق. كان يمكن أن يصبح الشوط الثاني أسهل لو كنا أنهينا الأمور بشكل أفضل في الشوط الأول".

وسيلعب بايرن مع باير ليفركوزن، الذي تفوق 3-صفر على زاربروكن المنتمي للدرجة الرابعة يوم الثلاثاء، بالنهائي في برلين بتاريخ الرابع من يوليو.

وظهر بايرن، الذي بات على أعتاب التتويج بلقب الدوري ويسعى لحصد لقب الكأس للمرة 20، بشكل رائع في الشوط الأول وسجل بريشيتش هدف التقدم بعد كرة عرضية من توماس مولر في الدقيقة 14.

وحصل بايرن على فرص لإضافة المزيد من الأهداف في الشوط الأول لكنه أهدرها عن طريق بريشيتش وكينجسلي كومان وروبرت ليفاندوفسكي.

وتطور أداء فرانكفورت، الذي فاز على بايرن في نهائي 2018، في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة دا كوستا في الدقيقة 69.

لكن ليفاندوفسكي سجل هدف الانتصار بعد خمس دقائق من الهجمة الخطيرة الوحيدة تقريبا لبايرن في الشوط الثاني بعد ارتباك لدفاع فرانكفورت وعقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد لاحتساب الهدف.
 

رويترز