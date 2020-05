رغم العداوة.. ماكغريغور يواسي نور محمدوف بعد "الخبر المحزن"

رغم المنافسة المحتدمة والعداوة المستمرة حتى وقت قريب بين لاعبي الفنون القتالية الروسي حبيب نورمحمدوف، والإيرلندي كونور ماكغريغور، إلا أن هذا لم يمنع الأخير من إبداء مواساته تجاه والد نورمحمدوف المريض.

وتواصل الأيرلندي مع الروسي نورمحمدوف لمواساته في والده ومدربه عبدالمنعم الذي دخل في حالة غيبوبة، بعد دخوله إلى المشفى بعد الاشتباه في إصابته بالتهاب رئوي، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقد تبين من الفحص أن والد نورمحمدوف غير مصاب بكوفيد-19، إلا أن حالته ساءت منذ ذلك الوقت، وأصبحت حرجة حاليا.

وعقب سماع ماكغريغور عن حالة والد نورمحمدوف، غرد اللاعب الأيرلندي يقول "أدعو لشفاء عبد المنعم نورمحمدوف، رجل كان مسؤولا عن تحقيق ألقاب عالمية، من خلال أساليب قتالية تدريبية عديدة، أكثر مما نعرفها".

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN