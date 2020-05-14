رغم العداوة.. ماكغريغور يواسي نور محمدوف بعد "الخبر المحزن"

رغم المنافسة المحتدمة والعداوة المستمرة حتى وقت قريب بين لاعبي الفنون القتالية الروسي حبيب نورمحمدوف، والإيرلندي كونور ماكغريغور، إلا أن هذا لم يمنع الأخير من إبداء مواساته تجاه والد نورمحمدوف المريض.

وتواصل الأيرلندي مع الروسي نورمحمدوف لمواساته في والده ومدربه عبدالمنعم الذي دخل في حالة غيبوبة، بعد دخوله إلى المشفى بعد الاشتباه في إصابته بالتهاب رئوي، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقد تبين من الفحص أن والد نورمحمدوف غير مصاب بكوفيد-19، إلا أن حالته ساءت منذ ذلك الوقت، وأصبحت حرجة حاليا.

وعقب سماع ماكغريغور عن حالة والد نورمحمدوف، غرد اللاعب الأيرلندي يقول "أدعو لشفاء عبد المنعم نورمحمدوف، رجل كان مسؤولا عن تحقيق ألقاب عالمية، من خلال أساليب قتالية تدريبية عديدة، أكثر مما نعرفها".

Praying for the recovery of Abdulmanap Nurmagomedov. A man responsible for more World champions, across multiple fighting disciplines, than we even know.

A true martial genius!

Very saddened upon hearing this news tonight.

Praying for the Nurmagomedov family at this time 🙏 https://t.co/OVklQphPgN — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) May 13, 2020

ووصف ماكغريغور والد نورمحمدوف بأنه "رجل عبقري في الفنون القتالية، لقد حزنت عند سماع الأخبار هذه الليلة، وأدعو لعائلة نورمحمدوف في هذا الوقت"

وأضاف اللاعب الأيرلندي "لقد عاش عبد المنعم نورمحمدوف كلاعب فنون قتالية حقيقي بفخر، وشرف، واحترام، وقد زرع في ابنه بطل العالم حبيب، بعض هذه القيم في وقت مبكر، وقد كان (عبد المنعم) في جانب (ابنه) دائما خلال مسيرته المهنية".

واختتم اللاعب الأيرلندي تغريداته قائلا "أعلن مدى قرب خبيب من والده، وأنا حزين لسماع حالته الصحية الحالية، متضامن مع عبدالمنعم وعائلة نورمحمدوف الذي ما زال مستمرا في القتال".

يذكر أن خبيب نورمحمدوف قد استطاع التغلب على ماكغريغور وتحقيق لقب بطل العالم في الوزن الخفيف، في مباراة أجريت في أكتوبر 2018.