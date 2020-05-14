رياضة

رغم العداوة.. ماكغريغور يواسي نور محمدوف بعد "الخبر المحزن"

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
كونور ماكغريغور يبعث رسالة تضامن لخبيب نورمحمدوف بخصوص والده المريض
كونور ماكغريغور يبعث رسالة تضامن لخبيب نورمحمدوف بخصوص والده المريض

رغم المنافسة المحتدمة والعداوة المستمرة حتى وقت قريب بين لاعبي الفنون القتالية الروسي  حبيب نورمحمدوف، والإيرلندي كونور ماكغريغور، إلا أن هذا لم يمنع الأخير من إبداء مواساته تجاه والد نورمحمدوف المريض.

وتواصل الأيرلندي مع الروسي نورمحمدوف لمواساته في والده ومدربه عبدالمنعم الذي دخل في حالة غيبوبة، بعد دخوله إلى المشفى بعد الاشتباه في إصابته بالتهاب رئوي، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقد تبين من الفحص أن والد نورمحمدوف غير مصاب بكوفيد-19، إلا أن حالته ساءت منذ ذلك الوقت، وأصبحت حرجة حاليا.

وعقب سماع ماكغريغور عن حالة والد نورمحمدوف، غرد اللاعب الأيرلندي يقول "أدعو لشفاء عبد المنعم نورمحمدوف، رجل كان مسؤولا عن تحقيق ألقاب عالمية، من خلال أساليب قتالية تدريبية عديدة، أكثر مما نعرفها".

ووصف ماكغريغور والد نورمحمدوف بأنه "رجل عبقري في الفنون القتالية، لقد حزنت عند سماع الأخبار هذه الليلة، وأدعو لعائلة نورمحمدوف في هذا الوقت"

وأضاف اللاعب الأيرلندي "لقد عاش عبد المنعم نورمحمدوف كلاعب فنون قتالية حقيقي بفخر، وشرف، واحترام، وقد زرع في ابنه بطل العالم حبيب، بعض هذه القيم في وقت مبكر، وقد كان (عبد المنعم) في جانب (ابنه) دائما خلال مسيرته المهنية".

واختتم اللاعب الأيرلندي تغريداته قائلا "أعلن مدى قرب خبيب من والده، وأنا حزين لسماع حالته الصحية الحالية، متضامن مع عبدالمنعم وعائلة نورمحمدوف الذي ما زال مستمرا في القتال".

يذكر أن خبيب نورمحمدوف قد استطاع التغلب على ماكغريغور وتحقيق لقب بطل العالم في الوزن الخفيف، في مباراة أجريت في أكتوبر 2018.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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كونور ماكغريغور يبعث رسالة تضامن لخبيب نورمحمدوف بخصوص والده المريض
رياضة

رغم العداوة.. ماكغريغور يواسي نور محمدوف بعد "الخبر المحزن"

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رياضة

عودة الدوري الإنكليزي.. برنامج البث، القنوات الناقلة ومباراة الاستئناف

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
نجم نادي ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي في مباراة مع بورنموث قبل تعليق المسابقة- 7 مارس 2020
نجم نادي ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي في مباراة مع بورنموث قبل تعليق المسابقة- 7 مارس 2020

يخطط منظمو الدوري الإنكليزي الممتاز لاستئناف الموسم وإعادة إحياء عطل نهاية الأسبوع المليئة بالمباريات المتلفزة على المباشر.

وقال موقع "سبورت ميل"  أنه تم إبلاغ مؤسسات التلفزيون للاستعداد لاستئناف الموسم بمقابلة مباشرة واحدة يوم الجمعة 12 يونيو أو 19 يونيو، تليها أربع مباريات مباشرة بأوقات انطلاق منفصلة يومي السبت والأحد.

وفي حين لم يتم بعد تحديد مباراة افتتاح إعادة الاستئناف، تداولت صحف بريطانية أن مباراة مانشستر يونايتد الذي سيحل ضيفا على توتنهام، ستكون أول مباراة في مستهل الدوري.

وذكرت وسائل إعلام أن الاختيار وقع على هذه المباراة لأنها كانت مقررة في 15 مارس الماضي، المصادف ليوم الأحد الذي وافق قرار تأجيل المباريات.

وسيتم بث المباراة الافتتاحية مساء الجمعة مباشرة عبر قناة سكاي سبورتس، التي ستعرض أربع مباريات في نهاية كل أسبوع، وواحدة على "بي تي سبورت" BT Sport ، فيما يرجح أن تنقل المباريات الخمس المتبقية على موقع يوتيوب، وعلى الهواء مباشرة.

وعلى الرغم من نداءات تكثيف المباريات خلال عطلة نهاية الأسبوع إلا أن موقع "سبورت ميل" ذكر أن إدارة الدوري الإنكليزي ترغب في التمسك بمباراة واحدة يوم الجمعة، وأربع مباريات يومي السبت والأحد، وكل ذلك في أوقات انطلاق مختلفة، ثم مرة أخرى ليلة الاثنين.

وتواجه أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم خطر خسارة مبالغ ضخمة من ايرادات حقوق البث التلفزيوني جراء اضطرارها إعادة جزء من الأموال إلى القنوات الناقلة، حتى عند استئناف الموسم المعلق منذ مارس الفائت بسبب فيروس كورونا المستجد خلف أبواب موصدة.

سيتم تعويض مبالغ للقنوات عن المباريات التي لم تُقم في موعدها المحدد، كما ويعتبر عدم تواجد جماهير في الملاعب عاملا مهما في هذه المعضلة.

وأشارت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن الأندية التي واصلت مشاوراتها بشأن "مشروع الاستئناف" الاثنين، تواجه خسائر بقيمة 340 مليون جنيه استرليني (420 مليون دولار).

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري "تمكنا اليوم من إطلاع أنديتنا بشأن وضعنا مع القنوات الناقلة، وهو طبعا أمر سري.. مهما يحصل، ستكون هناك خسائر كبيرة في إيرادات الأندية، هذا أمر حتمي".

وتابع "استطعنا اليوم وضع تصوّر لما يمكن أن يحدث وفقا لعدة سيناريوهات، في حال استكمال الموسم أو عدمه، للسماح لها (الأندية) برسم صورة ونحن الآن في بداية مايو".

وسمحت الحكومة البريطانية باستئناف المسابقات الرياضية بدون جمهور انطلاقا من الأول من يونيو المقبل شريطة أن يظل وباء "كوفيد-19" تحت السيطرة.

الحرة / ترجمات - واشنطن