رياضة

عودة الدوري الإنكليزي.. برنامج البث، القنوات الناقلة ومباراة الاستئناف

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
نجم نادي ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي في مباراة مع بورنموث قبل تعليق المسابقة- 7 مارس 2020
نجم نادي ليفربول متصدر الدوري الإنكليزي في مباراة مع بورنموث قبل تعليق المسابقة- 7 مارس 2020

يخطط منظمو الدوري الإنكليزي الممتاز لاستئناف الموسم وإعادة إحياء عطل نهاية الأسبوع المليئة بالمباريات المتلفزة على المباشر.

وقال موقع "سبورت ميل"  أنه تم إبلاغ مؤسسات التلفزيون للاستعداد لاستئناف الموسم بمقابلة مباشرة واحدة يوم الجمعة 12 يونيو أو 19 يونيو، تليها أربع مباريات مباشرة بأوقات انطلاق منفصلة يومي السبت والأحد.

وفي حين لم يتم بعد تحديد مباراة افتتاح إعادة الاستئناف، تداولت صحف بريطانية أن مباراة مانشستر يونايتد الذي سيحل ضيفا على توتنهام، ستكون أول مباراة في مستهل الدوري.

وذكرت وسائل إعلام أن الاختيار وقع على هذه المباراة لأنها كانت مقررة في 15 مارس الماضي، المصادف ليوم الأحد الذي وافق قرار تأجيل المباريات.

وسيتم بث المباراة الافتتاحية مساء الجمعة مباشرة عبر قناة سكاي سبورتس، التي ستعرض أربع مباريات في نهاية كل أسبوع، وواحدة على "بي تي سبورت" BT Sport ، فيما يرجح أن تنقل المباريات الخمس المتبقية على موقع يوتيوب، وعلى الهواء مباشرة.

وعلى الرغم من نداءات تكثيف المباريات خلال عطلة نهاية الأسبوع إلا أن موقع "سبورت ميل" ذكر أن إدارة الدوري الإنكليزي ترغب في التمسك بمباراة واحدة يوم الجمعة، وأربع مباريات يومي السبت والأحد، وكل ذلك في أوقات انطلاق مختلفة، ثم مرة أخرى ليلة الاثنين.

وتواجه أندية الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم خطر خسارة مبالغ ضخمة من ايرادات حقوق البث التلفزيوني جراء اضطرارها إعادة جزء من الأموال إلى القنوات الناقلة، حتى عند استئناف الموسم المعلق منذ مارس الفائت بسبب فيروس كورونا المستجد خلف أبواب موصدة.

سيتم تعويض مبالغ للقنوات عن المباريات التي لم تُقم في موعدها المحدد، كما ويعتبر عدم تواجد جماهير في الملاعب عاملا مهما في هذه المعضلة.

وأشارت هيئة الاذاعة البريطانية "بي بي سي" إلى أن الأندية التي واصلت مشاوراتها بشأن "مشروع الاستئناف" الاثنين، تواجه خسائر بقيمة 340 مليون جنيه استرليني (420 مليون دولار).

وقال ريتشارد ماسترز الرئيس التنفيذي لرابطة الدوري "تمكنا اليوم من إطلاع أنديتنا بشأن وضعنا مع القنوات الناقلة، وهو طبعا أمر سري.. مهما يحصل، ستكون هناك خسائر كبيرة في إيرادات الأندية، هذا أمر حتمي".

وتابع "استطعنا اليوم وضع تصوّر لما يمكن أن يحدث وفقا لعدة سيناريوهات، في حال استكمال الموسم أو عدمه، للسماح لها (الأندية) برسم صورة ونحن الآن في بداية مايو".

وسمحت الحكومة البريطانية باستئناف المسابقات الرياضية بدون جمهور انطلاقا من الأول من يونيو المقبل شريطة أن يظل وباء "كوفيد-19" تحت السيطرة.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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عودة الدوري الإنكليزي.. برنامج البث، القنوات الناقلة ومباراة الاستئناف

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رياضة

نجم توتنهام ينجو من عملية سرقة بالسلاح الأبيض

فرانس برس
14 مايو 2020
اقتحم رجلان منزل اللاعب بعد منتصف الليل
اقتحم رجلان منزل اللاعب بعد منتصف الليل

نجا نجم وسط توتنهام والمنتخب الإنكليزي لكرة القدم ديلي آلي من إصابات خطيرة، بعد دخوله في شجار مع لصين اقتحما منزله بقوة السكاكين في لندن في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وذكرت صحيفة "دايلي مايل" أن آلي كان معزولا في منزله مع شقيقه وصديقتيهما وصديق مقرب، استعدادا لاستئناف التمارين بعد توقف منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

واقتحم رجلان المنزل بعد منتصف الليل، ودخلا في مشاجرة مع لاعب منتخب إنكلترا، قبل أن يلوذا بالفرار وفي حوزتهما مسروقات من المجوهرات والساعات، من دون أن يتم القبض عليهما حتى الآن.

وأشارت "دايلي مايل" إلى أن آلي والآخرين كانوا في وضع نفسي سيء بعد الذي مروا به، لكنهم لم يصابوا بأذى، ناقلة عن متحدث باسم الشرطة قوله "تم استدعاء الشرطة في حوالي الساعة 00:35 من يوم الأربعاء 13 مايو بعد الإبلاغ عن تعرض عنوان سكني في بارنيت للسرقة".

وتابع "دخل رجلان إلى العقار وسرقا موجودات من المجوهرات، بما في ذلك ساعات، قبل أن يلوذا بالفرار"، كاشفا بأن "أحد المقيمين في العقار، يبلغ من العمر 20 عاما، أصيب بجروح طفيفة في الوجه بعد الاعتداء عليه. لم يكن بحاجة إلى علاج في المستشفى".

ومن المقرر أن يعاود آلي التمارين مع توتنهام الأسبوع المقبل قبل الموعد المؤمل لاستئناف الدوري الإنكليزي الممتاز في يونيو.

فرانس برس