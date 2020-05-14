نجم توتنهام ينجو من عملية سرقة بالسلاح الأبيض

نجا نجم وسط توتنهام والمنتخب الإنكليزي لكرة القدم ديلي آلي من إصابات خطيرة، بعد دخوله في شجار مع لصين اقتحما منزله بقوة السكاكين في لندن في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء.

وذكرت صحيفة "دايلي مايل" أن آلي كان معزولا في منزله مع شقيقه وصديقتيهما وصديق مقرب، استعدادا لاستئناف التمارين بعد توقف منذ مارس بسبب فيروس كورونا المستجد.

واقتحم رجلان المنزل بعد منتصف الليل، ودخلا في مشاجرة مع لاعب منتخب إنكلترا، قبل أن يلوذا بالفرار وفي حوزتهما مسروقات من المجوهرات والساعات، من دون أن يتم القبض عليهما حتى الآن.

وأشارت "دايلي مايل" إلى أن آلي والآخرين كانوا في وضع نفسي سيء بعد الذي مروا به، لكنهم لم يصابوا بأذى، ناقلة عن متحدث باسم الشرطة قوله "تم استدعاء الشرطة في حوالي الساعة 00:35 من يوم الأربعاء 13 مايو بعد الإبلاغ عن تعرض عنوان سكني في بارنيت للسرقة".

وتابع "دخل رجلان إلى العقار وسرقا موجودات من المجوهرات، بما في ذلك ساعات، قبل أن يلوذا بالفرار"، كاشفا بأن "أحد المقيمين في العقار، يبلغ من العمر 20 عاما، أصيب بجروح طفيفة في الوجه بعد الاعتداء عليه. لم يكن بحاجة إلى علاج في المستشفى".

ومن المقرر أن يعاود آلي التمارين مع توتنهام الأسبوع المقبل قبل الموعد المؤمل لاستئناف الدوري الإنكليزي الممتاز في يونيو.