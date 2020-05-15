رياضة

بطولة ألمانيا.. حرمان مدرب أوغسبورغ من قيادة فريقه بسبب معجون أسنان

فرانس برس
15 مايو 2020
Augsburg's German defender Philipp Max (L) and Bayern Munich's German midfielder Serge Gnabry vie for the ball during the…
لقاء سابق بين أوغسبيرغ وبايرن ميونيخ

يغيب مدرب أوغسبورغ هايكو هيرليخ عن مباراة فريقه ضد فولفسبورغ السبت خلال استئناف الدوري الألماني لكرة القدم، وذلك بسبب خروجه من فندق إقامته في خرق لقوانين الحجر الصحي المعتمدة على خلفية فيروس كورونا المستجد.

وكان من المقرر أن يبدأ المدير الفني البالغ من العمر 48 عاما مهمته التدريبية مع أوغسبورغ السبت ضد فولفسبورغ بعد شهرين من التوقف في البوندسليغا بسبب جائحة فيروس "كوفيد-19".

وقال هيرليخ الذي ذهب إلى سوبر ماركت لشراء معجون أسنان وكريم البشرة "لقد ارتكبت خطأ عندما غادرت الفندق"، مضيفا "حتى لو احترمت جميع الإجراءات الصحية عند مغادرة الفندق، ولكن لم يكن علي خرق القواعد ومغادرته مهما كان السبب".

وتابع "بسبب هذا الخطأ، لن أقود الحصة التدريبية غدا (الجمعة) ولن أكون مسؤولا عن الفريق خلال المباراة ضد فولفسبورغ يوم السبت".

ومن أجل السماح باستئناف المنافسات السبت، وعدت رابطة الدوري الألماني بالخضوع إلى بروتوكول صحي صارم يؤطر تقريبا كل جانب من جوانب حياة اللاعبين.

وعين الدولي الألماني السابق مدربا لنادي أوغسبورغ في 10 مارس الماضي مكان مارتن شميت الذي أقيل من منصبه بسبب النتائج السيئة.

ووقع هيرليخ، اللاعب السابق لبوروسيا دورتموند (1995-2004) والذي اشرف على تدريب بعض الأندية أبرزها باير ليفركوزن (2017-2018)، عقدا حتى عام 2022 مع أوغسبورغ الذي يبعد بفارق خمس نقاط فقط عن المركز السادس عشر الذي يجبر صاحبه على خوض ملحق البقاء في الدرجة الأولى ضد ثالث الدرجة الثانية.
 

فرانس برس

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رياضة

رغم العداوة.. ماكغريغور يواسي نور محمدوف بعد "الخبر المحزن"

الحرة / ترجمات - واشنطن
14 مايو 2020
كونور ماكغريغور يبعث رسالة تضامن لخبيب نورمحمدوف بخصوص والده المريض
كونور ماكغريغور يبعث رسالة تضامن لخبيب نورمحمدوف بخصوص والده المريض

رغم المنافسة المحتدمة والعداوة المستمرة حتى وقت قريب بين لاعبي الفنون القتالية الروسي  حبيب نورمحمدوف، والإيرلندي كونور ماكغريغور، إلا أن هذا لم يمنع الأخير من إبداء مواساته تجاه والد نورمحمدوف المريض.

وتواصل الأيرلندي مع الروسي نورمحمدوف لمواساته في والده ومدربه عبدالمنعم الذي دخل في حالة غيبوبة، بعد دخوله إلى المشفى بعد الاشتباه في إصابته بالتهاب رئوي، بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية.

وقد تبين من الفحص أن والد نورمحمدوف غير مصاب بكوفيد-19، إلا أن حالته ساءت منذ ذلك الوقت، وأصبحت حرجة حاليا.

وعقب سماع ماكغريغور عن حالة والد نورمحمدوف، غرد اللاعب الأيرلندي يقول "أدعو لشفاء عبد المنعم نورمحمدوف، رجل كان مسؤولا عن تحقيق ألقاب عالمية، من خلال أساليب قتالية تدريبية عديدة، أكثر مما نعرفها".

ووصف ماكغريغور والد نورمحمدوف بأنه "رجل عبقري في الفنون القتالية، لقد حزنت عند سماع الأخبار هذه الليلة، وأدعو لعائلة نورمحمدوف في هذا الوقت"

وأضاف اللاعب الأيرلندي "لقد عاش عبد المنعم نورمحمدوف كلاعب فنون قتالية حقيقي بفخر، وشرف، واحترام، وقد زرع في ابنه بطل العالم حبيب، بعض هذه القيم في وقت مبكر، وقد كان (عبد المنعم) في جانب (ابنه) دائما خلال مسيرته المهنية".

واختتم اللاعب الأيرلندي تغريداته قائلا "أعلن مدى قرب خبيب من والده، وأنا حزين لسماع حالته الصحية الحالية، متضامن مع عبدالمنعم وعائلة نورمحمدوف الذي ما زال مستمرا في القتال".

يذكر أن خبيب نورمحمدوف قد استطاع التغلب على ماكغريغور وتحقيق لقب بطل العالم في الوزن الخفيف، في مباراة أجريت في أكتوبر 2018.

الحرة / ترجمات - واشنطن