رياضة

الدوري الروسي يسجل أول إصابة بكورونا بين لاعبيه

الحرة / وكالات - واشنطن
17 مايو 2020
المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان أصيب بفيروس كورونا
المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان أصيب بفيروس كورونا

أصيب المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن السبت ناديه لوكوموتيف موسكو، ليصبح أول حالة في الدوري الروسي لكرة القدم المتوقع استئنافه في 21 يونيو.

كتب نادي العاصمة في حسابه على "تويتر": "تم تشخيص فيروس كورونا لدى لاعبنا جيفرسون فارفان. نتمنى له الصحة الجيدة، جيف! تعافى بسرعة!".

وأوضح رئيس النادي أناتولي ميشتتشيرياكوف لوكالة ريا-نوفوستي "هو في موسكو ولم ينقل إلى المستشفى، هذا القرار سيتخذ بحسب تعليمات السلطات والأطباء".

ويلعب فارفان (35 عاما) مع لوكوموتيف منذ 2017، لكنه لم يخض أي مباراة هذا الموسم بسبب إصابة في ركبته تعرض لها الصيف الماضي في كوبا أميركا مع منتخب بلاده.

وكان الاتحاد الروسي للعبة أعلن الجمعة استئناف مسابقاته في 21 يونيو دون جماهير، رغم الإصابات المتزايدة في الأيام الأخيرة.

وباتت روسيا ثاني أكثر بلد في العالم تضررا من حيث عدد الإصابات المسجلة (أكثر من 270 ألف حالة)، خلف الولايات المتحدة.

الحرة / وكالات - واشنطن

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رياضة

للعام الثالث على التوالي.. بايرن يبلغ نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على فرانكفورت

رويترز
11 يونيو 2020
بايرن يبلغ نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على فرانكفورت
بايرن يبلغ نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز على فرانكفورت

واصل بايرن ميونيخ حامل لقب كأس ألمانيا مسيرته نحو حصد الثنائية المحلية بعد الفوز 2-1 على أينتراخت فرانكفورت ليبلغ نهائي الكأس لكرة القدم للعام الثالث على التوالي يوم الأربعاء.

ورغم الظهور بشكل رائع في الشوط الأول والتقدم بهدف عن طريق إيفان بريشيتش، تراجع بايرن في الشوط الثاني وسمح لمنافسه بإدراك التعادل بواسطة داني دا كوستا.

وقال هانز فليك مدرب بايرن: "في الشوط الأول، كان بوسعنا تسجيل المزيد من الأهداف. في الشوط الثاني لم نلعب بشكل جيد".

وأضاف "لكنها مباراة في الكأس وفي النهاية تأهلنا بشكل مستحق. كان يمكن أن يصبح الشوط الثاني أسهل لو كنا أنهينا الأمور بشكل أفضل في الشوط الأول".

وسيلعب بايرن مع باير ليفركوزن، الذي تفوق 3-صفر على زاربروكن المنتمي للدرجة الرابعة يوم الثلاثاء، بالنهائي في برلين بتاريخ الرابع من يوليو.

وظهر بايرن، الذي بات على أعتاب التتويج بلقب الدوري ويسعى لحصد لقب الكأس للمرة 20، بشكل رائع في الشوط الأول وسجل بريشيتش هدف التقدم بعد كرة عرضية من توماس مولر في الدقيقة 14.

وحصل بايرن على فرص لإضافة المزيد من الأهداف في الشوط الأول لكنه أهدرها عن طريق بريشيتش وكينجسلي كومان وروبرت ليفاندوفسكي.

وتطور أداء فرانكفورت، الذي فاز على بايرن في نهائي 2018، في الشوط الثاني وأدرك التعادل بواسطة دا كوستا في الدقيقة 69.

لكن ليفاندوفسكي سجل هدف الانتصار بعد خمس دقائق من الهجمة الخطيرة الوحيدة تقريبا لبايرن في الشوط الثاني بعد ارتباك لدفاع فرانكفورت وعقب اللجوء إلى حكم الفيديو المساعد لاحتساب الهدف.
 

رويترز