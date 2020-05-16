رياضة

دورتموند يسحق شالكه في أول مواجهة بعد توقف كورونا

رويترز
16 مايو 2020
أول مباراة لدورتموند بعد استئناف الموسم إثر التوقف لمدة شهرين بسبب كورونا
أول مباراة لدورتموند بعد استئناف الموسم إثر التوقف لمدة شهرين بسبب كورونا

سحق فريق بروسيا دورتموند منافسه التقليدي شالكه 4-صفر ليقلص الفارق مع بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مع استئناف الموسم السبت بعد التوقف لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبنتيجة هذه المباراة التي أقيمت من دون جماهير، أصبح رصيد دورتموند صاحب المركز الثاني 54 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف بايرن الذي يحل ضيفا على أونيون برلين الأحد.

وواصل دورتموند، الفائز بسبع من مبارياته الثماني الأخيرة قبل توقف الدوري في منتصف مارس، نتائجه الرائعة وسجل له لاعب الوسط البرتغالي رفائيل جيريرو هدفين كما هز إيرلينغ هالاند وتورغان هازارد الشباك.

واحتفل دورتموند بفوزه الأول في الدوري على شالكه منذ نوفمبر 2015 بينما استمرت مسيرة الفريق الزائر الخالية من الانتصارات في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي مسجلا هدفين فقط خلالها.

رويترز

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فيديو لاحتفال مضحك بسبب كورونا في أول هدف بعد عودة الدوري الألماني

آخر الأخبار

فيديو لاحتفال مضحك بسبب كورونا في أول هدف بعد عودة الدوري الألماني

16 مايو 2020
الدوري الألماني فرض قوانين صارمة للاحتفال بالأهداف
الدوري الألماني فرض قوانين صارمة للاحتفال بالأهداف

شهدت عودة كرة القدم إلى الملاعب الألمانية بغد غياب شهرين بسبب جائحة كورونا احتفالا مضحكا بالهدف بين اللاعبين للمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي.

وسجل النرويجي إيرلينغ هالاند الهدف الأول لفريقه بروسيا دورتموند ضد شالكه في الدقيقة 29، واتجه بعيدا عن زملائه، وأدى حركة شبيهة بتلك التي يؤديها راقصو الجنائز الأفارقة الذين اكتسبوا شهرة كبيرة في زمن كورونا.

وشارك زملاء هالاند في الاحتفال بالهدف ولكن عن بعد كما أوصت رابطة الدوري الألماني قبل انطلاق المباريات.

وعاد الدوري الألماني بعد أن منحت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل ومسؤولو المقاطعات الألمانية الـ16، رابطة الدوري المحلي الإذن باستئناف مباريات الدرجتين الأولى والثانية لكن بشرط الإلتزام بموجبات صحية قاسية تشمل مختلف جوانب حياة أفراد الأندية من التمارين إلى المباريات وتصرفهم خارج الملعب.

ووضعت الرابطة بروتوكولا صحيا صارما من 50 صفحة، بهدف الحد قد الإمكان من احتمال التقاط إصابات بـ"كوفيد-19" في صفوف الأندية، ما قد يؤثر بشكل سلبي على رغبتها في إنهاء المراحل التسع المتبقية من منافسات الدرجة الأولى، بحلول نهاية يونيو المقبل.

ومن ضمن الإجراءات التي ستعتمد خلال المباريات، وصول كل فريق على متن أكثر من حافلة من أجل ضمان التباعد الإجتماعي بين أفراده على متن وسائل النقل.

ودخل اللاعبون إلى أرض الملعب مع الحفاظ على التباعد أيضا، وطلب منهم عدم التعانق والاحتفال بصخب لدى تسجيل الأهداف. كما قام كل الموجودين على مقاعد البدلاء، من مدربين وجهاز فني ولاعبين احتياطيين، بتغطية وجوههم بالكمامات الواقية.

وتم تقسيم الملاعب إلى ثلاث مناطق منفصلة عن بعضها البعض، على أن يتواجد 100 شخص في كل منها كحد أقصى. وتم إلغاء المؤتمرات الصحافية التي يجريها مدرب كل فريق عادة بعد المباراة، وإلغاء المنطقة المختلطة للاعبين.

وفي إشارة الى النية الصارمة في تطبيق هذا البروتوكول الصحي، منعت رابطة الدوري مدربَين من التواجد مع فريقيهما خلال المباريات في عطلة نهاية الأسبوع، لمخالفتهما قواعد الحجر الصحي في الأيام الماضية.

وسيغيب مدرب أوغسبورغ هايكو هيرليخ عن مباراة فريقه ضد فولفسبورغ بسبب خروجه من فندق إقامته لشراء معجون للأسنان وكريم للبشرة، بينما يغيب مدرب أونيون برلين السويسري أورس فيشر عن استضافة بايرن ميونيخ الأحد بعدما ترك أيضا مقر إقامة الفريق إثر وفاة والد زوجته.

وسبق لنادي هرتا برلين أن عاقب لاعبه العاجي سالومون كالو لقيامه بمصافحة زملائه اللاعبين.