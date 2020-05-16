دورتموند يسحق شالكه في أول مواجهة بعد توقف كورونا

سحق فريق بروسيا دورتموند منافسه التقليدي شالكه 4-صفر ليقلص الفارق مع بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مع استئناف الموسم السبت بعد التوقف لمدة شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا.

وبنتيجة هذه المباراة التي أقيمت من دون جماهير، أصبح رصيد دورتموند صاحب المركز الثاني 54 نقطة من 26 مباراة بفارق نقطة واحدة خلف بايرن الذي يحل ضيفا على أونيون برلين الأحد.

وواصل دورتموند، الفائز بسبع من مبارياته الثماني الأخيرة قبل توقف الدوري في منتصف مارس، نتائجه الرائعة وسجل له لاعب الوسط البرتغالي رفائيل جيريرو هدفين كما هز إيرلينغ هالاند وتورغان هازارد الشباك.

واحتفل دورتموند بفوزه الأول في الدوري على شالكه منذ نوفمبر 2015 بينما استمرت مسيرة الفريق الزائر الخالية من الانتصارات في الدوري للمباراة الثامنة على التوالي مسجلا هدفين فقط خلالها.