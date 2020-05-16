رياضة

صافرة الدوري الألماني تنطلق بعد ساعات.. و"ديربي الرور" أبرز المواجهات

فرانس برس
16 مايو 2020
يعود الدوري من المرحلة السادسة والعشرين مع تصدر بايرن بفارق أربع نقاط عن دورتموند
يعود الدوري من المرحلة السادسة والعشرين مع تصدر بايرن بفارق أربع نقاط عن دورتموند

 يُطلق الدوري الألماني لكرة القدم السبت صافرة عودة البطولات الوطنية الكبرى بعد شهرين من التوقف بسبب فيروس كورونا المستجد، في خطوة ينتظرها مشجعون تواقون للعبة وإن بعيدا من المدرجات، وبطولات أخرى تبحث عن الاكتساب من التجربة الألمانية لرسم خريطتها للعودة.

وستكون البوندسليغا أول بطولة كبرى في أوروبا تستأنف منافساتها المعلقة منذ منتصف مارس بسبب "كوفيد-19"، لكن أمام مدرجات دون جمهور، ووفق بروتوكول صحي صارم سيغيّر بشكل جذري المظاهر المحيطة باللعبة على المستطيل الأخضر، مثل منع المصافحات والإحتفالات بصيغتها المعهودة لدى تسجيل الأهداف.

ومنحت حكومة المستشارة أنغيلا ميركل ومسؤولو المقاطعات الألمانية الـ16، رابطة الدوري المحلي الإذن باستئناف مباريات الدرجتين الأولى والثانية لكن بشرط الإلتزام بموجبات صحية قاسية تشمل مختلف جوانب حياة أفراد الأندية من التمارين إلى المباريات وتصرفهم خارج الملعب.

وعند الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي (13:30 ت غ)، تنطلق خمس من المباريات الست المقررة اليوم، على أن يكون أبرزها "ديربي الرور" بين بوروسيا دورتموند وضيفه شالكه، والذي عادة ما كان من أكثر المباريات استقطابا للمشجعين خلال الموسم.

وعكست وسائل الإعلام الألمانية السبت الترقب وأسئلة العودة.

وكتبت صحيفة "بيلد" على صفحتها الأولى "الإنطلاق مجددا... وأخيرا"، بينما رأت مجلة "كيكر" أن هذه الإنطلاقة "تحيط بها الأسئلة".

وسألت "در شبيغل"، "هل يرغب المشجعون فعلا بكرة القدم طالما أن الأجواء ستغيب عن الملاعب؟".

وعلى غير عادته، سيفتقد ملعب "سيغنال إيدونا بارك" التابع لدورتموند، صخب نحو 80 ألف مشجع كانت تغص بهم مدرجاته لاسيما "الجدار الأصفر" الجنوبي، خصوصا في مباراة من هذا النوع.

أما بطل المواسم السبعة الماضية بايرن ميونيخ، فيحل ضيفا على أونيون برلين في العاصمة الأحد.

ويعود الدوري من المرحلة السادسة والعشرين مع تصدر بايرن بفارق أربع نقاط عن دورتموند.

 لا مكان للعناق 

ووضعت الرابطة بروتوكولا صحيا صارما من 50 صفحة، بهدف الحد قد الإمكان من احتمال التقاط إصابات بـ"كوفيد-19" في صفوف الأندية، ما قد يؤثر بشكل سلبي على رغبتها في إنهاء المراحل التسع المتبقية من منافسات الدرجة الأولى، بحلول نهاية يونيو المقبل.

وأمضت الأندية الألمانية الأسبوع الذي يسبق عودة المنافسات، في معسكرات تدريبية مغلقة، بما يضمن بالتالي وضعها في عزل صحي عن محيطها وعائلات اللاعبين الذين سيخضعون، كما بقية أفراد الفرق، لفحوص دورية لكشف "كوفيد-19".

ومن ضمن الإجراءات التي ستعتمد خلال المباريات، وصول كل فريق على متن أكثر من حافلة من أجل ضمان التباعد الإجتماعي بين أفراده على متن وسائل النقل.

وسيدخل اللاعبون إلى أرض الملعب مع الحفاظ على التباعد أيضا، وطلب منهم عدم التعانق والإحتفال بصخب لدى تسجيل الأهداف. كما سيقوم كل الموجودين على مقاعد البدلاء، من مدربين وجهاز فني ولاعبين احتياطيين، بتغطية وجوههم بالكمامات الواقية.

وتم تقسيم الملاعب إلى ثلاث مناطق منفصلة عن بعضها البعض، على أن يتواجد 100 شخص في كل منها كحد أقصى. وتم إلغاء المؤتمرات الصحافية التي يجريها مدرب كل فريق عادة بعد المباراة، وإلغاء المنطقة المختلطة للاعبين.

وفي إشارة الى النية الصارمة في تطبيق هذا البروتوكول الصحي، منعت رابطة الدوري مدربَين من التواجد مع فريقيهما خلال المباريات في عطلة نهاية الأسبوع، لمخالفتهما قواعد الحجر الصحي في الأيام الماضية.

وسيغيب مدرب أوغسبورغ هايكو هيرليخ عن مباراة فريقه ضد فولفسبورغ بسبب خروجه من فندق إقامته لشراء معجون للأسنان وكريم للبشرة، بينما يغيب مدرب أونيون برلين السويسري أورس فيشر عن استضافة بايرن ميونيخ الأحد بعدما ترك أيضا مقر إقامة الفريق إثر وفاة والد زوجته.

وسبق لنادي هرتا برلين أن عاقب لاعبه العاجي سالومون كالو لقيامه بمصافحة زملائه اللاعبين.

وكانت ميركل قد أكدت لدى إعلان منحها الضوء الأخضر لعودة البوندسليغا، أن البروتوكول الصحي الصارم وتطبيقه بحذافيره، هو الشرط الأساس للعودة.

كما حذّر مسؤولون محليون من أن أي مخالفة لهذا البروتوكول، ستكون له عواقب قاسية.

وأكد الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونيخ كارل-هاينس رومينيغه أن كل اللاعبين "يدركون أن عليهم احترام القوانين".

 أبعد من ألمانيا 

وتسبب كورونا بنحو 7800 ألف وفاة معلنة في ألمانيا، وهو رقم متدن نسبيا مقارنة بدول أوروبية كبرى أخرى لاسيما إسبانيا وإنكلترا وإيطاليا وفرنسا.

وسترسم ألمانيا مسار اختبار العودة بالنسبة الى الآخرين. باستثناء فرنسا التي وضعت حدا بشكل مبكر لموسمها الكروي مع تتويج باريس سان جرمان باللقب، لا تزال الدول الكبرى الأخرى تبحث عن تحديد موعد رسمي لاستئناف المنافسات، على رغم أن هذه الخطوة دونها عراقيل وصعوبات لاسيما في إيطاليا وإنكلترا حيث لم يتم الإتفاق بعد على البروتوكول الصحي، والذي يعد شرطا أساسيا لأي عودة سالمة.

ويتوقع أن تستقطب مباريات الدوري الألماني في الوقت الراهن اهتماما أكبر من المعتاد.

حتى لاعبي الدوري الألماني أنفسهم اشتاقوا للمنافسة، بحسب مهاجم بايرن توماس مولر الذي كتب عبر حسابه على موقع "لينكد إن"، "المشاعر التي أظهرناها خلال الأيام القليلة الماضية حتى خلال المباريات التدريبية، تعكس توقنا لخوض المنافسة المعتادة".

لكن بالنسبة الى المدربين والجهاز الفني، ستكون العودة مؤشرا للقدرة البدنية للاعبيهم الذين غابوا عن المنافسات والتمارين المكثفة فترة طويلة.

وقال مدرب بايرن هانزي فليك الجمعة "لا ندري ما اذا كان باستطاعة الفريق الصمود لمدة 90 دقيقة. لقد تدربنا جيدا (...) لكن صراحة لا ندري أين نحن (من ناحية الجاهزية البدنية)".

فرانس برس

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رياضة

كو يحذر من تمردٍ رياضي على قيود فيروس كورونا

فرانس برس
16 مايو 2020
Britain's Sebastian Coe addresses the media following his re-election unopposed as president of the IAAF for a second term in…
رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو

حذر رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو من أن المسؤولين الرياضيين قد يتمردون على القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مع معاناتهم لإعادة إقامة الأحداث الكبرى.

وعكس كو في تصريحاته إحباط العديد من المسؤولين الرياضيين، باعتبار أن من الأهمية بمكان إعادة تشغيل دورة الأحداث الكبرى في العالم على رغم الوفيات بسبب "كوفيد-19" التي تخطت عتبة 305 آلاف شخص منذ ظهوره في ديسمبر الماضي.

وقال العداء السابق لقناة "ويون" الهندية "علينا ان نسترشد بما تقوله لنا الحكومات ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية، لكن يتعين علينا أيضا اتخاذ قراراتنا الخاصة وإبرام تسويات معقولة".

وأضاف "قد نصل إلى لحظة تقرر فيها الرياضة أنها مستعدة لتنظيم الأحداث حتى لو لم يكن ذلك دائما بموافقة تلك السلطات".

وأصر كو البالغ من العمر 63 عاما، على أن الهيئات الرياضية "ستبدي دائما احترامها (للسلطات)، لكن علينا اتخاذ قرارات تحقق المصلحة العليا لرياضتنا ورياضيينا".

وأسفر وباء "كوفيد-19" عن شلل في الحركة الرياضية حول العالم، حيث تم تأجيل أو إلغاء العديد من البطولات الكبرى أبرزها دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة صيف 2020 في طوكيو، إلى العام المقبل. ومع هذا الإرجاء، اضطر اتحاد "أم الألعاب" لتأجيل بطولة العالم لألعاب القوى من صيف 2021 الى صيف 2022.

ولفت كو إلى أنه لا يمكن لأحد أن يضمن إقامة الأولمبياد في صيف العام المقبل، معتبرا أن "التكهن بشيء ما على بعد أكثر من عام أمر غير مفيد. نحن نحاول منح الرياضيين بعض الوضوح حول الروزنامة، وتكهنات العلماء والخبراء الطبيين لا تساعد".

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012 "آمل أن يتم احتواء الوباء حتى لا يكون علينا إلغاء الألعاب الأولمبية".

وتحدث كو عن مسابقة الدوري الماسي لألعاب القوى التي اضطرت لتأجيل لقاءاتها الأولى هذا العام بسبب "كوفيد-19"، ومن الممكن أن تنطلق بلقاء موناكو المقرر في 14 أغسطس، معتبرا أن شكل منافساتها سيكون مختلفا بالنسبة للرياضيين حين يتبارون أمام مدرجات دون مشجعين.

وقال "سيتعين على منظمي اللقاءات اتخاذ قراراتهم الخاصة حول كيفية حمل الرياضيين على المنافسة بطريقة آمنة وبدون المخاطرة بنقل العدوى. يجب على كل لقاء أن يقرر شكل المنافسة مع أخذ السلامة في الاعتبار، قبل شهرين من موعد إقامتها".

وتابع "الجميع ينتظرون العودة إلى المنافسة، وسيتعين على المنظمين أن يكونوا مبدعين وبارعين قدر الإمكان في الظروف الحالية".

وفي مقابلة منفصلة مع وسائل إعلام هندية أشار كو إلى أنه سيكون هناك استخدام أكبر للتكنولوجيا لجعل الأحداث "أكثر إثارة" لمشاهدي التليفزيون وللتكيف مع تهديدات فيروس كورونا. 

وشدد كو على أهمية إيجاد وسائل تحفظ سلامة الرياضيين، موضحا "إذا فكرتم في سباقات التتابع، فإن تبادل العصي يمكن أن يكون مصدرا آخر لنقل العدوى، لكننا نسعى لإيجاد سبل لتنظيمه".

وقال "كعداء أستطيع أن أتفهم مشاعر الرياضيين إذا كانوا يتدربون فقط بدون وجود منافسات. لذلك نريد أن نوفر لهم فرصة للمنافسة".

فرانس برس