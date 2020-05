فيديو لاحتفال مضحك بسبب كورونا في أول هدف بعد عودة الدوري الألماني

شهدت عودة كرة القدم إلى الملاعب الألمانية بغد غياب شهرين بسبب جائحة كورونا احتفالا مضحكا بالهدف بين اللاعبين للمحافظة على قواعد التباعد الاجتماعي.

وسجل النرويجي إيرلينغ هالاند الهدف الأول لفريقه بروسيا دورتموند ضد شالكه في الدقيقة 29، واتجه بعيدا عن زملائه، وأدى حركة شبيهة بتلك التي يؤديها راقصو الجنائز الأفارقة الذين اكتسبوا شهرة كبيرة في زمن كورونا.

وشارك زملاء هالاند في الاحتفال بالهدف ولكن عن بعد كما أوصت رابطة الدوري الألماني قبل انطلاق المباريات.

Football is back but its so weird to do a social distancing goal celebrationpic.twitter.com/Gsy3apn53C