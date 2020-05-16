رياضة

كروس يريد البقاء مع ريال قبل بدء التفكير بالاعتزال

فرانس برس
16 مايو 2020
Real Madrid's German midfielder Toni Kroos acknowledges fans during the Spanish League football match between Real Madrid and…
لاعب وسط ريال مدريد، الألماني توني كروز

أعرب لاعب خط الوسط الألماني توني كروس عن رغبته في اتمام عقده مع ناديه الحالي ريال مدريد الإسباني الذي يمتد حتى العام 2023، قبل بدء التفكير بوضع حد لمسيرته.

وقال اللاعب الذي يدافع عن ألوان النادي الملكي منذ العام 2014، في مقابلة مع قناة "أوروسبور" في ألمانيا "هدفي أن أستمر في اللعب مع ريال مدريد في المواسم الثلاثة المقبلة".

وتابع اللاعب الذي فاز بلقب كأس العالم 2014 مع منتخب بلاده "حينها (في 2023) سأكون في الثالثة والثلاثين من العمر، وسيكون الوقت مناسبا لطرح السؤال: كيف أشعر على المستوى البدني، هل لا زالت متحفزا، هل لدي رغبة في الاستمرار؟ وعندها سنرى ما سيحدث".

ورأى اللاعب السابق لبايرن ميونيخ "ثلاثة أعوام في كرة القدم هي وقت طويل. ثلاثة أعوام في ريال مدريد هي وقت أطول حتى"، في إشارة إلى المستوى المتطلب للعب مع النادي المتوج بـ13 لقبا في دوري أبطال أوروبا.

وتطرق كروس في حديثه إلى رحيله عن بايرن قبل ستة أعوام إثر تباين مع بعض المسؤولين في النادي المتوّج بطلا لألمانيا في المواسم السبعة الأخيرة.

وأوضح "البعض في بايرن ربما ندم على السماح لي بالرحيل، لكن هذا (الندم) لا ينطبق علي على الإطلاق (...) كانت لدي قناعاتي، ولبايرن قناعاته، ولم يكن ثمة سبيل آخر غير الافتراق".

فرانس برس

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كو يحذر من تمردٍ رياضي على قيود فيروس كورونا

فرانس برس
16 مايو 2020
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رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو

حذر رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى البريطاني سيباستيان كو من أن المسؤولين الرياضيين قد يتمردون على القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، مع معاناتهم لإعادة إقامة الأحداث الكبرى.

وعكس كو في تصريحاته إحباط العديد من المسؤولين الرياضيين، باعتبار أن من الأهمية بمكان إعادة تشغيل دورة الأحداث الكبرى في العالم على رغم الوفيات بسبب "كوفيد-19" التي تخطت عتبة 305 آلاف شخص منذ ظهوره في ديسمبر الماضي.

وقال العداء السابق لقناة "ويون" الهندية "علينا ان نسترشد بما تقوله لنا الحكومات ومنظمة الصحة العالمية والسلطات المحلية، لكن يتعين علينا أيضا اتخاذ قراراتنا الخاصة وإبرام تسويات معقولة".

وأضاف "قد نصل إلى لحظة تقرر فيها الرياضة أنها مستعدة لتنظيم الأحداث حتى لو لم يكن ذلك دائما بموافقة تلك السلطات".

وأصر كو البالغ من العمر 63 عاما، على أن الهيئات الرياضية "ستبدي دائما احترامها (للسلطات)، لكن علينا اتخاذ قرارات تحقق المصلحة العليا لرياضتنا ورياضيينا".

وأسفر وباء "كوفيد-19" عن شلل في الحركة الرياضية حول العالم، حيث تم تأجيل أو إلغاء العديد من البطولات الكبرى أبرزها دورة الألعاب الأولمبية التي كانت مقررة صيف 2020 في طوكيو، إلى العام المقبل. ومع هذا الإرجاء، اضطر اتحاد "أم الألعاب" لتأجيل بطولة العالم لألعاب القوى من صيف 2021 الى صيف 2022.

ولفت كو إلى أنه لا يمكن لأحد أن يضمن إقامة الأولمبياد في صيف العام المقبل، معتبرا أن "التكهن بشيء ما على بعد أكثر من عام أمر غير مفيد. نحن نحاول منح الرياضيين بعض الوضوح حول الروزنامة، وتكهنات العلماء والخبراء الطبيين لا تساعد".

وأضاف رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد لندن 2012 "آمل أن يتم احتواء الوباء حتى لا يكون علينا إلغاء الألعاب الأولمبية".

وتحدث كو عن مسابقة الدوري الماسي لألعاب القوى التي اضطرت لتأجيل لقاءاتها الأولى هذا العام بسبب "كوفيد-19"، ومن الممكن أن تنطلق بلقاء موناكو المقرر في 14 أغسطس، معتبرا أن شكل منافساتها سيكون مختلفا بالنسبة للرياضيين حين يتبارون أمام مدرجات دون مشجعين.

وقال "سيتعين على منظمي اللقاءات اتخاذ قراراتهم الخاصة حول كيفية حمل الرياضيين على المنافسة بطريقة آمنة وبدون المخاطرة بنقل العدوى. يجب على كل لقاء أن يقرر شكل المنافسة مع أخذ السلامة في الاعتبار، قبل شهرين من موعد إقامتها".

وتابع "الجميع ينتظرون العودة إلى المنافسة، وسيتعين على المنظمين أن يكونوا مبدعين وبارعين قدر الإمكان في الظروف الحالية".

وفي مقابلة منفصلة مع وسائل إعلام هندية أشار كو إلى أنه سيكون هناك استخدام أكبر للتكنولوجيا لجعل الأحداث "أكثر إثارة" لمشاهدي التليفزيون وللتكيف مع تهديدات فيروس كورونا. 

وشدد كو على أهمية إيجاد وسائل تحفظ سلامة الرياضيين، موضحا "إذا فكرتم في سباقات التتابع، فإن تبادل العصي يمكن أن يكون مصدرا آخر لنقل العدوى، لكننا نسعى لإيجاد سبل لتنظيمه".

وقال "كعداء أستطيع أن أتفهم مشاعر الرياضيين إذا كانوا يتدربون فقط بدون وجود منافسات. لذلك نريد أن نوفر لهم فرصة للمنافسة".

فرانس برس