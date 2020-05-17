الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يفوز ويحافظ على الصدارة

سجل بايرن ميونيخ حامل اللقب، مرة في نهاية كل شوط ليهزم أونيون برلين بهدفين نظيفين، الأحد، في أول مباراة يخوضها في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم منذ ما يزيد على شهرين بسبب جائحة كوفيد-19، وليحافظ على تفوقه بفارق أربع نقاط على قمة الترتيب.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي الدوري الألماني، هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وأضاف بنجامين بافارد الهدف الثاني بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 80 في الاستاد الخالي من الجماهير، ليظل الفريق البافاري في طريقه نحو تحقيق لقبه الثامن على التوالي.

ويملك بايرن الآن 58 نقطة ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 54 نقطة عقب فوزه الساحق 4-صفر على شالكه يوم السبت. وتتبقى ثماني جولات على نهاية الموسم.

والدوري الألماني هو أول بطولة دوري في رياضة كبرى في العالم تستأنف نشاطها في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن المباريات تقام من دون جماهير وفي ظل إجراءات صحية صارمة.

وتقام المباريات في ظل مجموعة من الإجراءات الصارمة، من بينها حظر حضور الجماهير ووجود عدد محدود من الأفراد داخل وخارج الاستادات بالإضافة لإجراء فحوص مستمرة.