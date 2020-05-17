رياضة

الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يفوز ويحافظ على الصدارة

الحرة / وكالات - واشنطن
17 مايو 2020
بايرن ميونيخ يحافظ على الصدارة بعد استئناف الدوري الألماني
بايرن ميونيخ يحافظ على الصدارة بعد استئناف الدوري الألماني

سجل بايرن ميونيخ حامل اللقب، مرة في نهاية كل شوط ليهزم أونيون برلين بهدفين نظيفين، الأحد، في أول مباراة يخوضها في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم منذ ما يزيد على شهرين بسبب جائحة كوفيد-19، وليحافظ على تفوقه بفارق أربع نقاط على قمة الترتيب.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي الدوري الألماني، هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وأضاف بنجامين بافارد الهدف الثاني بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 80 في الاستاد الخالي من الجماهير، ليظل الفريق البافاري في طريقه نحو تحقيق لقبه الثامن على التوالي.

ويملك بايرن الآن 58 نقطة ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 54 نقطة عقب فوزه الساحق 4-صفر على شالكه يوم السبت. وتتبقى ثماني جولات على نهاية الموسم.

والدوري الألماني هو أول بطولة دوري في رياضة كبرى في العالم تستأنف نشاطها في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن المباريات تقام من دون جماهير وفي ظل إجراءات صحية صارمة.

وتقام المباريات في ظل مجموعة من الإجراءات الصارمة، من بينها حظر حضور الجماهير ووجود عدد محدود من الأفراد داخل وخارج الاستادات بالإضافة لإجراء فحوص مستمرة.

الحرة / وكالات - واشنطن

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تركيا

لاعب تركي يعترف بقتل ابنه

أسوشيتد برس
17 مايو 2020
سلم سيفير توكتاس (يمين) نفسه للشرطة بعد اعترافه بخنق ابنه
سلم سيفير توكتاس (يمين) نفسه للشرطة بعد اعترافه بخنق ابنه

اعتقلت السلطات التركية لاعب كرة قدم بارز اعترف بقتل ابنه الذي بلغ عمره خمس سنوات خلال تلقي الطفل العلاج لاشتباه إصابته بمرض كوفيد-19. 

وسلم سيفير توكتاس (32 عاما) نفسه للشرطة بعد اعترافه بخنق ابنه، كاظم، بوسادة في الرابع من مايو، وفقا لما نقلته وكالة "الأناضول" الرسمية. 

ولم تفض التحقيقات الأولية بوقوع جريمة في وفاة الطفل رغم أن نتائج فحصه للكشف عن فيروس كورونا المستجد أتت سلبية، وتم استخراج جثمانه بعد دفنه لإجراء عملية تشريح كجزء من التحقيقات. 

ونقلت قناة "HeberTurk" أن توكتاس، الذي يلعب ضمن فريق "بورصة يلدريمسبور"، أخبر الشرطة أنه حاول خنق ابنه لأنه لم يشعر بالحب تجاهه، وأنه سلم نفسه للشرطة بعد 11 يوما بسبب شعوره بالندم. 

وكان الطفل يتلقى الرعاية الطبية في مستشفى بمحافظة بورصة الواقعة شمال غربي البلاد، بعد أن عانى من ارتفاع بالحرارة وسعال في الثالث والعشرين من أبريل الماضي، تزامنا مع عطلة تركية للاحتفاء بالأطفال، ووضع في الحجر الصحي رفقة والده. 

وبعدها قال توكتاس إنه خنق الطفل ونادى مستنجيا بالطواقم الطبية مدعيا أن حالة ابنه الصحية تدهورت، وأدخل الفتى إلى قسم العناية المركزة ومات بعد ساعتين. 

ولم يحدد موعد لمحاكمة توكتاس بعد. 

أسوشيتد برس