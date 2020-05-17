رياضة

الدوري الإنكليزي.. كلوب واثق من تتويج ليفربول

الحرة / وكالات - واشنطن
17 مايو 2020
كلوب يؤكد جماهير ليفربول ليست سخفية لتصديق إلغاء الدوري بسبب كورونا
كلوب يؤكد جماهير ليفربول ليست سخفية لتصديق إلغاء الدوري بسبب كورونا

أصرّ الألماني يورغن كلوب مدرب نادي ليفربول أن فريقه لا يحتاج أن يكون "في أفضل أحواله" كي يحرز لقبه الأول في الدوري الانكليزي لكرة القدم، عند استئناف المسابقة المعلقة راهنا بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

ويطمح مسؤولو رابطة الدوري إلى إعادة إطلاق الموسم منتصف يونيو المقبل، فيما يقف ليفربول على بعد فوزين من لقب يبحث عنه منذ ثلاثة عقود.

وفي ظل ابتعاد ليفربول بفارق 25 نقطة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي حامل اللقب في آخر موسمين، حاول كلوب التخفيف من الضغوط على فريقه، وقال لبرنامج "فوتبول فوكوس" على شبكة "بي بي سي": "لا يجب ان نكون في أفضل أحوالنا، بل في أفضل حال ممكنة، وهذا الأمر ينطبق على باقي الفرق".

وتابع كلوب "سنحصل على الوقت نفسه للتحضر ومهمتنا ستكون كما العادة ان نستفيد من وضعنا الحالي. سنكون في حال جيدة في أسرع وقت ممكن".

وعبّر كلوب عن توقه للعودة إلى "الحياة الطبيعية" في أسرع وقت، بعد توقف غير متوقع لشهرين بسبب تفشي الفيروس في إنكلترا وعالميا.

وقال كلوب الذي سيبدأ فريقه بالتدرب في مقر "ميلوود" بمجموعات صغيرة إن "الإغلاق كان جيدا قدر الإمكان، ليس تماما ما أرغب بالقيام فيه، لكننا يجب ان نقوم بذلك جميعنا لنستفيد منه".

وتابع "بدأنا قبل ثمانية أسابيع وتشعر الآن أن الجميع تواقون لاستعادة حياة طبيعية".

أردف "اشتقت للشبان لأننا صنعنا هنا مجموعة مرتبطة بعلاقة جيدة، وأصبحنا أصدقاء في آخر أربع سنوات ونصف السنة".

وعن اللقاءات في فترة كورونا، قال مدرب بوروسيا دورتموند السابق: "نرى بعضنا بعضا عبر (تطبيق) زوم وتلك الأمور، لكن الأمر ليس مماثلا وافتقد العودة إلى ميلوود والقيام بالأمور الاعتيادية".

الحرة / وكالات - واشنطن

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رياضة

الدوري الروسي يسجل أول إصابة بين لاعبيه

الحرة / وكالات - واشنطن
17 مايو 2020
المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان أصيب بفيروس كورونا
المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان أصيب بفيروس كورونا

أصيب المهاجم البيروفي المخضرم جيفرسون فارفان بفيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن السبت ناديه لوكوموتيف موسكو، ليصبح أول حالة في الدوري الروسي لكرة القدم المتوقع استئنافه في 21 يونيو.

كتب نادي العاصمة في حسابه على "تويتر": "تم تشخيص فيروس كورونا لدى لاعبنا جيفرسون فارفان. نتمنى له الصحة الجيدة، جيف! تعافى بسرعة!".

وأوضح رئيس النادي أناتولي ميشتتشيرياكوف لوكالة ريا-نوفوستي "هو في موسكو ولم ينقل إلى المستشفى، هذا القرار سيتخذ بحسب تعليمات السلطات والأطباء".

ويلعب فارفان (35 عاما) مع لوكوموتيف منذ 2017، لكنه لم يخض أي مباراة هذا الموسم بسبب إصابة في ركبته تعرض لها الصيف الماضي في كوبا أميركا مع منتخب بلاده.

وكان الاتحاد الروسي للعبة أعلن الجمعة استئناف مسابقاته في 21 يونيو دون جماهير، رغم الإصابات المتزايدة في الأيام الأخيرة.

وباتت روسيا ثاني أكثر بلد في العالم تضررا من حيث عدد الإصابات المسجلة (أكثر من 270 ألف حالة)، خلف الولايات المتحدة.

الحرة / وكالات - واشنطن