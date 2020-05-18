رياضة

فريق كرة قدم يعتذر بسبب استخدام "دمى جنسية"

18 مايو 2020
إدارة الفريق نفت استخدام دمى جنسية
إدارة الفريق نفت استخدام دمى جنسية

قدم فريق اف سي سيول الكوري الجنوبي لكرة القدم الاثنين، اعتذاره عن التسبب في "قلق بالغ" بعد اتهامه باستخدام دمى جنسية لملء المقاعد الفارغة في المباراة التي فاز فيها على ضيفه غوانغجو 1-صفر ضمن المرحلة الثانية من الدوري المحلي.

وأكد النادي في بيان له أن العارضات اللواتي تم استخدامهن في المدرجات بسبب غياب المشجعين المحرومين من دخول الملاعب بسبب الأزمة الناشئة عن تفشي وباء فيروس كورونا المستجد "لا علاقة لهن بالدمى الجنسية".

لكن بعض تلك الدمى التي تم نشرها في المدرجات خلال مباراة الأحد ضد غوانغجو، ارتدت قمصانا تحمل شعارا لشركة متخصصة ببيع الدمى الجنسية.

وتم توزيع هذه الدمى وفق نظام إرشادات التباعد الاجتماعي، كما ارتدت بعضها الكمامات الطبية، ورفع بعضها الأخر لافتات تعلن عن الشركة وبعض منتجاتها.

وكانت معظم تلك الدمى تمثل الإناث مع وجود عدد قليل يمثل الذكور.

وأضاف البيان "نأسف بصدق لتسببنا في قلق بالغ لدى المشجعين"، وذلك بعدما أحدث ذلك ضجة كبيرة في صفوف المشجعين ولدى وسائل الإعلام.
وتابع "لقد أكدنا منذ البداية انه لا علاقة لهم (الدمى في المدرجات) بالدمى الجنسية". لكن المشجعين لم يقتنعوا.

وتساءل أحد متابعي الفريق عبر وسائل التواصل الاجتماعي "كيف توصلوا حتى لهذه الفكرة الغريبة. إنه عار على الصعيد الدولي"، فيما اعتبر مشجع آخر أن النادي حول ملعبه إلى منطقة مصنفة جنسية.

وكان موسم الدوري الكوري الجنوبي الجديد انطلق في الثامن من الجاري، بعد تأجيله لأكثر من شهرين بسبب فيروس "كوفيد-19"، ولكن خلف أبواب موصدة، ما دفع الفرق الى استخدام تماثيل مصورة تمثل المشجعين مصنوعة من الورق المقوى ولافتات ولوحات لملء المدرجات، بالإضافة إلى بث أصوات مسجلة للهتافات عبر مكبرات الصوت.

                
 

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رياضة

الدوري الألماني.. بايرن ميونيخ يفوز ويحافظ على الصدارة

الحرة / وكالات - واشنطن
17 مايو 2020
بايرن ميونيخ يحافظ على الصدارة بعد استئناف الدوري الألماني
بايرن ميونيخ يحافظ على الصدارة بعد استئناف الدوري الألماني

سجل بايرن ميونيخ حامل اللقب، مرة في نهاية كل شوط ليهزم أونيون برلين بهدفين نظيفين، الأحد، في أول مباراة يخوضها في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم منذ ما يزيد على شهرين بسبب جائحة كوفيد-19، وليحافظ على تفوقه بفارق أربع نقاط على قمة الترتيب.

وأحرز روبرت ليفاندوفسكي متصدر قائمة هدافي الدوري الألماني، هدفا من ركلة جزاء في الدقيقة 40 وأضاف بنجامين بافارد الهدف الثاني بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 80 في الاستاد الخالي من الجماهير، ليظل الفريق البافاري في طريقه نحو تحقيق لقبه الثامن على التوالي.

ويملك بايرن الآن 58 نقطة ويحتل بروسيا دورتموند المركز الثاني برصيد 54 نقطة عقب فوزه الساحق 4-صفر على شالكه يوم السبت. وتتبقى ثماني جولات على نهاية الموسم.

والدوري الألماني هو أول بطولة دوري في رياضة كبرى في العالم تستأنف نشاطها في خضم جائحة فيروس كورونا المستجد، لكن المباريات تقام من دون جماهير وفي ظل إجراءات صحية صارمة.

وتقام المباريات في ظل مجموعة من الإجراءات الصارمة، من بينها حظر حضور الجماهير ووجود عدد محدود من الأفراد داخل وخارج الاستادات بالإضافة لإجراء فحوص مستمرة.

الحرة / وكالات - واشنطن