رياضة

كوستاريكا أول دولة في أميركا اللاتينية تستأنف دوري كرة القدم.. بتذاكر افتراضية للمشجعين

20 مايو 2020
An employee checks the body temperature of Costa Rica's Sport Herediano coach Argentine Jose Giacone, before a training session…
وسجلت كوستاريكا 866 إصابة فقط بفيروس كورونا المستجد بالإضافة لعشر حالات وفاة فحسب.

أصبحت كوستاريكا أول دولة في الأميركتين تستأنف دوري كرة القدم المحلي الثلاثاء بمباراة أقيمت بدون جماهير بينما جلس البدلاء في المدرجات من أجل الالتزام بالتباعد الاجتماعي.

وتوقف الدوري الكوستاريكي في 15 مارس لكن المباراة التي انتصر فيها غوادالوب 1-صفر على ليمون كانت الأولى ضمن ست مواجهات من المنتظر إقامتها هذا الأسبوع في الدولة الواقعة في أميركا الوسطى.

وقال أرتورو كامبوس صاحب هدف الفوز لصالح غوادالوب "من الصعب العودة للياقة المباريات مرة أخرى. نشعر بتثاقل، لكننا سعداء بالعودة".

وسجلت كوستاريكا 866 إصابة فقط بفيروس كورونا المستجد بالإضافة لعشر حالات وفاة فحسب.

وعاد 12 ناديا ينافسون في دوري الدرجة الأولى إلى التدريبات في 15 مايو، وسيلتزم الدوري بقواعد من بينها حظر العناق بين اللاعبين وتعقيم غرف الملابس بالإضافة لإجراء خمسة تغييرات بدلا من ثلاثة بصورة مؤقتة.

وأقيمت مباراة الثلاثاء في هريديا على بعد عشرة كيلومترات من العاصمة سان خوسيه بدون جماهير، وتم بثها عبر التلفزيون المحلي. وسمح المسؤولون لأفراد الفريق وطاقم البث التلفزيوني والحكام فقط بدخول الاستاد.

وباعت بعض الأندية "تذاكر افتراضية" للمشجعين الذين طبعت صورهم على ملصقات وتم وضعها على مقاعد الاستاد. وتسعى أندية أخرى لصناعة أجواء صاخبة عن طريق تسجيلات للهتافات والأغاني.

وأبلغ أليخاندرو سيكويرا، رئيس اتحاد اللاعبين المحترفين في كوستاريكا، رويترز "ندرك أن كرة القدم صناعة ولهذا السبب ننسق كل شيء مع السلطات".

وأضاف "كانت هناك مخاوف في مارس عندما لم يكن لدينا بروتوكولات، لكن بعد شهرين نعرف كيفية تجنب العدوى. لم يبلغ أي لاعب عن أعراض وهم متحمسون الآن وملتزمون بإجراءات النظافة".

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يخضعون للعزل.. الدوري الإنكليزي يكشف إصابة لاعبين بكورونا

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رويترز
20 مايو 2020
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مع انطلاق التدريب..البريميرليغ يكشف عن لاعبين مصابين بكورونا

قالت رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم يوم الثلاثاء إن ستة رياضيين من ثلاثة أندية مختلفة جاءت عيناتهم إيجابية لفيروس كورونا المستجد بعد فحص 748 شخصا.

وتم فحص اللاعبين وأفراد الأجهزة الفنية للأندية يومي الأحد والاثنين قبل العودة للتدريبات في مجموعات صغيرة.

وقال الدوري الإنكليزي في بيان إن "اللاعبين أو أعضاء الأجهزة الفنية الذين جاءت عيناتهم إيجابية سيخضعون للعزل لمدة سبعة أيام. تقدم الرابطة هذه المعلومات من أجل نزاهة وشفافية المنافسة.

وأضاف "لن تقدم رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز تفاصيل محددة عن الأندية أو الأفراد وسيتم إعلان النتائج بهذه الطريقة بعد كل جولة من الاختبارات".

وفي وقت لاحق أعلن واتفورد أن ثلاثة أشخاص، من بينهم لاعب واحد، جاءت عيناتهم إيجابية للفيروس وسيخضع الثلاثة للعزل الذاتي لمدة سبعة أيام تمشيا مع إرشادات الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال بيرنلي إن مساعد المدرب إيان وان كان بين الحالات الإيجابية عقب خضوعه للفحص يوم الأحد الماضي.

وأضاف بيرنلي في بيان "تمشيا مع متطلبات رابطة الدوري الممتاز الصارمة وعقب ثبوت إيجابية عينته، تم عزل إيان لمدة سبعة أيام وسيخضع للاختبار مرة أخرى في الأسبوع الذي يبدأ يوم الاثنين 25 مايو".

وأوضح النادي الإنكليزي أن "إيان لا يعاني من أي أعراض والآن هو في منزله وبصحة جيدة. سيبقى على اتصال وثيق مع مسؤولي النادي على أن يعود للمشاركة في التدريبات بعد تخلصه من الفيروس".

وصوتت رابطة الدوري الممتاز يوم الاثنين على السماح للأندية بالعودة للتدريبات في مجموعات صغيرة بدون احتكاك، وعادت بعض الأندية للمران يوم الثلاثاء.

وستقرر الرابطة مطلع الأسبوع المقبل موعد استئناف التدريبات بصورة طبيعية والسماح للتواصل بين الأفراد في إطار السعي لاستئناف الموسم المتوقف منذ 13 مارس.

ويوم السبت أصبح الدوري الألماني أول بطولة كبيرة في أوروبا تستأنف نشاطها.
وأعلنت رابطة الدوري الألماني في الرابع من مايو عن وجود عشر حالات إيجابية بين 1700 شخص خضعوا للاختبار قبل العودة للتدريبات.

رويترز