رياضة

صحيفة بريطانية: تغريدة لابن الملك سلمان تكشف مصير صفقة نيوكاسل

الحرة / ترجمات - واشنطن
21 مايو 2020
تقارير كشفت أن اتهامات القرصنة ضد السعوديين يمكن أن تحبط الصفقة
تقارير كشفت أن اتهامات القرصنة ضد السعوديين يمكن أن تحبط الصفقة

قالت صحيفة "ذي صن" البريطانية إن صفقة شراء ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لفريق نيوكاسل الإنجليزي على وشك الاكتمال.

وأشارت إلى أن شقيق الأمير محمد بن سلمان ألمح إلى الصفقة التي تبلغ قيمتها 300 مليون جنيه أسترليني على وسائل التواصل الاجتماعي.

وحسب الصحيفة، وضع الأمير تركي بن سلمان صورة على إنستغرام وتويتر تظهر بصمة بعلم السعودية على شعار نادي نيوكاسل.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

@nufc 🇸🇦😍✅🤍🖤

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كما غرد على تويتر سلسلة من الرموز التعبيرية، اثنين منها كانا قلبًا أسود وأبيض، وهي ألوان النادي الشهيرة.

ووفق الصحيفة فقد حصلت صفقة الاستحواذ على "الضوء الأخضر ويمكن إصدار إعلان رسمي في الأيام المقبلة".

ويسعى الأمير محمد بن سلمان للاستحواذ على 80 في المئة من النادي عن طريق صندوق الاستثمارات السعودي الذي يرأسه.

واعترضت قناة "بي إن سبورت" على الصفقة بعد اتهامها الرياض بقرصنة بث مباريات البريميرليغ التي تمتلك القناة القطرية حقوق البث الحصرية لها في الشرق الأوسط.

وكانت تقارير كشفت أن اتهامات القرصنة ضد السعوديين يمكن أن تحبط الصفقة.

ويحتاج النادي إلى التحول لرفع مكانته في الدوري الإنكليزي الممتاز و استرجاع الجانب التنافسي الذي كان عليه في السابق في منتصف التسعينيات.

الحرة / ترجمات - واشنطن

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رياضة

صحيفة بريطانية: تغريدة لابن الملك سلمان تكشف مصير صفقة نيوكاسل

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رياضة

مستوحى من أولمبياد طوكيو.. رسم ساخر لفيروس كورونا يثير ضجة قبل أن يستحبه ناشروه

21 مايو 2020
This picture taken on March 24, 2020 shows an electronic 2020 Tokyo Olympic Games countdown clock showing days until the…
اللجنة المنظمة للأولمبياد اعتبرت أن الرسم لا يراعي مشاعر الناس حيال الوباء

سُحب رسم ساخر لفيروس كورونا المستجد مستوحى إلى حد كبير من شعار دورة الألعاب الأولمبية في طوكيو، من التداول الخميس، بعدما أثار جدلا وانتقادات من اللجنة المنظمة.

ويمزج الرسم بشكل لا لبس فيه بين الشكل العلمي لخلية الفيروس، والشعار الدائري باللونين الأزرق والأبيض لدورة الألعاب التي كان من المقرر ان تستضيفها العاصمة اليابانية في صيف العام الحالي، وتم إرجاؤها الى الصيف المقبل بسبب تبعات جائحة "كوفيد-19".

واعتبرت اللجنة المنظمة للأولمبياد أن الرسم لا يراعي مشاعر الناس حيال وباء تسبب بوفاة أكثر من 325 ألف شخص حول العالم، ويشكل أيضا انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية.

ونشر الرسم على الصفحة الأولى لمجلة تصدر عن نادي المراسلين الأجانب في اليابان. وأعلن رئيسه خلدون الأزهري الخميس، أن النادي قرر سحب الرسم من التداول وإزالته عن موقعه الإلكتروني، بعد نصيحة محاميه بأن دفاع النادي عن عدم خرقه حقوق الملكية الفكرية من خلال هذا الرسم، "ليس قويا" بما يكفي.

وقال الأزهري "الأهم هو أننا جميعا في أزمة فيروس كورونا المستجد معا، ومن الواضح أن الغلاف أهان بعض الناس في بلدنا المضيف اليابان"، مبديا "أسفا صادقا" حيال ما تسبب به.

ونوه رئيس اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو توشيرو موتو بهذه الخطوة، معتبرا في تصريحات للصحافيين أن "ردهم (مسؤولو النادي) كان مناسبا وهذه هي النتيجة التي كنا نأمل في التوصل إليها".

وكان المتحدث باسم اللجنة المنظمة ماسا تاكايا قد انتقد الرسم بشكل لاذع، معتبرا في تصريحات لصحافيين الاثنين أنه "مخيب للآمال بشكل كبير".

كما رأى أن الرسم يشكل انتهاكا لحقوق الملكية الفكرية للجنة المنظمة، مشيرا إلى أن مسؤوليها طلبوا من النادي سحبه من التداول.

وتابع "علي ان أقول أيضا إنه (الرسم) لا يراعي مشاعر العديد من الأشخاص الذين تأثروا بهذا الوضع المؤذي والمؤلم".

وأضاف "هو على وجه الخصوص لا يراعي مشاعر الرياضيين المستعدين للمنافسة في دورة طوكيو 2020 العام المقبل، ويعملون بجهد كبير كل يوم من أجل دورة ألعاب العام المقبل".

وهي ليست المرة الأولى تواجه فيها اللجنة المنظمة مشاكل متعلقة بشعار دورة الألعاب، إذ سبق لها أن اضطرت للتخلي عن التصميم الأولي بعدما شكا مصمم بلجيكي من أنه "شبه مطابق" لتصميمه لمسرح في مدينة لياج.

وكانت اللجنة الأولمبية الدولية والحكومة اليابانية قد أعلنتا في 24 مارس الماضي، تأجيل دورة الألعاب إلى العام المقبل، بعد مطالبات واسعة بذلك من رياضيين واتحادات كبرى نظرا لصعوبة القيام بالتحضيرات في ظل القيود الصحية وتلك المفروضة على حركة التنقل والسفر، بسبب تفشي وباء "كوفيد-19".

وستقام الدورة ما بين 23 يوليو والثامن من أغسطس 2021.